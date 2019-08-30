Аналитики Google сообщили о работавшей два года схеме кибератак на iPhone

Аналитики Google сообщили о работавшей два года схеме кибератак на iPhone

Команда Project Zero из корпорации Google обнаружила вредоносные сайты, которые в течение двух лет незаметно для пользователя загружали в iPhone вредоносные программы

Фото: Michael Short / Bloomberg

Команда аналитиков Project Zero, нанятая Google для поиска уязвимостей «нулевого дня», рассказала, что для хакерских атак на смартфоны Apple использовались несколько взломанных сайтов (их обнаружила команда Google).

Простого посещения таких сайтов было достаточно, чтобы оказаться под атакой. В Project Zero не уточнили точное число зараженных ресурсов, отметив только, что их посещаемость составляет несколько тысяч посетителей в неделю. Аналитики смогли обнаружить пять способов атак, которые использовались против клиентов Apple и затрагивали iOS от 10 до 12.

«Это указывало на то, что группа [злоумышленников] предпринимала постоянные усилия по взлому пользователей iPhone в определенных сообществах на протяжении срока не менее двух лет», — сообщили в Project Zero.

В случае успеха кибератаки на iPhone жертвы незаметно загружалось ПО, которое предоставляло злоумышленникам полный доступ к данным пользователя и возможность удаленно управлять смартфоном.