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Технологии и медиа ,  
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Как изменилось регулирование книжной и музыкальной индустрий

Как в России изменилось регулирование книжной и музыкальной индустрий
За два года законодатели инициировали около десятка поправок, затрагивающих работу книжной, кинотеатральной и музыкальной индустрий. Как повлияли на бизнес уже принятые нормы и какие еще нововведения ожидаются — в обзоре РБК
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В конце марта 2024 года группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской предложила внести поправки в закон «О библиотечном деле», которые позволят наделить Минкультуры правом регулировать доступ к книгам авторов-иноагентов в библиотеках. В пояснительной записке к документу изменения мотивируются тем, что в «общедоступных библиотеках свободно размещаются и предоставляются во временное пользование документы, в том числе созданные лицами, включенными в реестр иностранных агентов», благодаря чему «пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности» России.

Параллельно с этим «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили о планах властей вернуть практику обязательного лицензирования книжных издательств. С инициативой, предположительно, выступает МВД. Тема лицензирования, как писало издание, обсуждалась и в Госдуме с участием комитета по культуре, хотя его председатель Ямпольская позже эту информацию опровергла.

В Госдуму внесли законопроект об ограничении доступа к книгам иноагентов
Политика
Фото:Michael Reichel / dpa / Global Look Press

Как за последние два года изменилось российское законодательство, регулирующее деятельность книжной, кинотеатральной и музыкальной индустрий, — в обзоре РБК.

Какие меры уже приняты

  • В декабре 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ (позже Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России), педофилии и смены пола. Президент крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков накануне принятия закона прогнозировал, что он может привести к снятию с продажи до 50% книг. Книжные обозреватели утверждали, что причиной принятия закона о полном запрете пропаганды и ограничении демонстрации ЛГБТ несовершеннолетним стала книга «Лето в пионерском галстуке» издательства Popcorn Books.
  • В марте 2023 года был принят закон о запрете дискредитации и клеветы в отношении участников военной операции на Украине, максимальное наказание по которому составляет 15 лет лишения свободы. Поправки внесены как в Административный, так и в Уголовный кодексы. Административные протоколы по новым статьям были составлены в отношении, например, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука и актрисы Кристины Асмус.
  • В 2024 году также был принят закон о запрете размещения рекламы у иноагентов. Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев отмечал, что за нарушение новой нормы может грозить до двух лет лишения свободы.

Агентства изменят договоры с блогерами из-за запрета рекламы у иноагентов
Технологии и медиа
Фото:Shutterstock

  • В октябре 2023 года вступил в силу закон, который обязывает онлайн-кинотеатры раскрывать принципы работы своих рекомендательных алгоритмов. В результате платформы раскрыли методы сбора данных о предпочтениях пользователей, систему их анализа и использования при таргетировании запросов. Например, видеосервис Start обнародовал, что его рекомендательные алгоритмы основываются на жанровых предпочтениях зрителей и продолжительности просмотра, а «Кинопоиск» сообщил, что изучает историю поиска.

Что заметил потребитель

После вступления в силу поправок об ограничении демонстрации ЛГБТ несколько книг, в том числе «Лето в пионерском галстуке», были сняты с продажи в большинстве магазинов и маркетплейсов. 51% Popcorn Books позже выкупила группа «Эксмо-АСТ». Впоследствии само «Эксмо» было оштрафовано по новой статье, но за другое издание — комикс «Голубь Геннадий». Штраф был выписан несмотря на то, что выпуск книги был остановлен задолго до новых поправок.

Десятки штрафов, в основном в размере 1 млн руб., были выписаны и практически всем крупным онлайн-кинотеатрам, включая «Кинопоиск», «Иви», Okko и другие. А многие фильмы и сериалы, в том числе «Игра престолов», «Эйфория» и «Секс в большом городе» теперь доступны на легальных сервисах только в измененной версии и без некоторых сцен.

Запрет на рекламу у иноагентов повлиял как на самих блогеров, так и на рекламные агентства. Еще до вступления закона в силу рекламные агентства стали прописывать в контрактах пункт, который позволит им в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае, если блогер попадет в реестр Минюста. Журналист Алексей Пивоваров (признан иноагентом) сообщил, что полностью передает юридические права на телеграм-канал «Пивоваров (Редакция)» команде редакции и увольняет значительную часть сотрудников. Катерина Гордеева (признана иноагентом) также объявила, что вынуждена приостановить работу YouTube-проекта «Скажи Гордеевой» на неопределенный срок, но в начале марта сообщила, что возвращается к работе и «попробует выстоять» в новых условиях.

У иноагентов исчезают и другие источники доходов. В декабре 2023 года издательство АСТ объявило о решении приостановить выпуск и распространение книг Бориса Акунина (позднее был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Дмитрия Быкова (внесен в реестр иноагентов). Продажу их произведений приостановили также сеть магазинов «Читай-город» и магазин электронных книг «Литрес», которые контролируются главой АСТ Олегом Новиковым.

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Бизнес
Фото:GaudiLab / Shutterstock

Какие инициативы не были приняты

Некоторые из активно обсуждаемых законодателями поправок так и не были приняты. Среди них поправки, допускающие принудительное лицензирование контента из недружественных стран. Инициатива в разных вариациях за последние два года вносилась несколько раз. Однако против нее выступили профильные Минкультуры и Минцифры, а также онлайн-кинотеатры.

До сих пор не дошла до стадии принятия инициатива обязать онлайн-кинотеатры ежемесячно уведомлять пользователей о грядущем списании средств за подписку с обязательной возможностью отключить эту подписку в том же сообщении. Инициатива также вызвала резко негативный отклик участников рынка, которые апеллировали к тому, что массовый отток клиентов ударит по и без того пострадавшему после ухода западных правообладателей бизнесу.

Какие еще инициативы обсуждаются

  • В начале марта 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты обсуждают предложение запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам авторам, артистам и музыкантам, имеющим статус иноагента, если они занимаются дискредитацией Вооруженных сил России. Аналитики обращали внимание, что эти меры в первую очередь затронут музыкантов: исполнители-иноагенты будут вынуждены забрать свои каталоги у российских компаний либо издаваться в России через посредников. В перечень иноагентов из числа певцов и композиторов входят, например, лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский, Лева из группы «Би-2» (Егор Бортник), лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков, а также Земфира, Монеточка (Елизавета Гырдымова), рэперы Noize MC, Оксимирон (Мирон Федоров), Алишер Моргенштерн, Face (Иван Дремин) и многие другие.

Правительство поддержало идею регулирования «сиротской» музыки
Технологии и медиа
Фото:David Silverman / Getty Images

  • Летом 2023 года в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий выдачу лицензии на использование так называемых сиротских произведений (музыка, фото и книги, авторы которых неизвестны) через уполномоченную организацию. Документ предполагает выплату гонорара за использование таких произведений через номинальный счет, с которого эти средства можно будет списать в случае, если автор найдется. Однако инициатива в ее первоначальной форме вызвала опасения участников отрасли, в том числе представителей «Союзмультфильма», Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ, объединяет ведущих продюсеров, в том числе Константина Эрнста, Сергея Сельянова, Федора Бондарчука и других), Ассоциации интернет-видео (объединяет крупные онлайн-кинотеатры, в том числе «Иви», Okko и Start) и Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ, объединяет музыкальные компании, состав участников не раскрывают). Они в том числе обращали внимание на риски злоупотребления своим положением организации, которая будет уполномочена распределять средства, а также на возможность признания «сиротскими» произведений ушедших из России компаний, в том числе Disney. Сейчас законопроект дорабатывается и проходит думские чтения.
  • На стадии подготовки ко второму чтению уже несколько месяцев находится общий законопроект о развитии креативных индустрий (его рассмотрение переносили трижды, причины неизвестны). Обширные поправки, как говорится в пояснительной записке к документу, направлены на унификацию правового регулирования в сфере креативных индустрий.
  • В конце марта 2024 года в Госдуме состоялось заседание рабочей группы по регулированию работы блогеров, участие в которой приняли представители Минцифры, Рособрнадзора и МВД. В ходе заседания обсуждались такие предполагаемые поправки в законодательство, как введение специальных ОКВЭДов для авторов блогов, уголовная ответственность для блогеров-мошенников, необходимость получения лицензий инфлюенсерами, ведущими собственные образовательные курсы, запрет называть такие курсы школами или академиями и многое другое. Представители министерств и ведомств в своей оценке этих норм разошлись, однако депутаты настаивают, что в том или ином виде регулирование блогосферы необходимо, а ряд инициатив после доработки получат вид законопроектов.

В Госдуме предложили ввести отдельное наказание для блогеров и коучей
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

Как оценивают влияние новых норм юристы

Артем Денисов, управляющий партнер юридической компании «Генезис»: «За последние два года в России было принято несколько законодательных новелл в сфере культуры и медиа, которые оказали влияние на творческие сферы. Косвенно повлияли и такие нормы, как закон о «суверенном интернете», контроль за содержанием музыкальных видеоклипов, и так далее. Все они оказали влияние на творческие сферы, ограничивая некоторые аспекты творчества».

Екатерина Калиничева, партнер, руководитель практики по защите интеллектуальной собственности в интернете Semenov&Pevzner: «В свете новых законов правоприменительная практика пополнилась случаями штрафов за нарушение законодательства творческим бизнесом, например издательствами, онлайн-кинотеатрами и т.д. По своей практике могу сказать, что количество судебных дел между представителями творческих профессий или бизнеса увеличилось, но без привязки к законодательным новеллам. Да, за последние два-три года приняты законы, направленные на более жесткое регулирование нескольких сфер, не только творческой. В то же время в отношении креативных индустрий мы можем наблюдать и шаги к предоставлению им мер поддержки на законодательном уровне».

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