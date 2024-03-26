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Новые законы в России ,  
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В Госдуму внесли законопроект об ограничении доступа к книгам иноагентов

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Новые законы в России
За последние два года в реестр иноагентов были включены сотни физлиц, среди которых оказались одни из самых продаваемых писателей. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается ограничить выдачу их книг в библиотеках
Фото: Michael Reichel / dpa / Global Look Press
Фото: Michael Reichel / dpa / Global Look Press

Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по культуре Еленой Ямпольской внесла в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле», которым предполагается наделить Минкультуры правом регулировать вопрос доступа к книгам иноагентов в библиотеках.

Авторы предлагают закрепить в ст. 12 закона «О библиотечном деле» поправку, которая закрепит за Министерством культуры право утверждать правила размещения и предоставления в библиотеках документов, авторами которых являются иноагенты либо лица, включенные в перечень террористов и экстремистов.

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Фото:РБК Life

За последние два года в список иноагентов были включены более 300 физических лиц (в настоящее время в реестре 787 физлиц и организаций), среди них ведущие писатели России, в том числе Борис Акунин, Дмитрий Глуховский (трилогия «Метро», Текст», «Пост»), Михаил Зыгарь («Вся кремлевская рать», «Империя должна умереть», «Все свободны»), Людмила Улицкая («Казус Кукоцкого», «Веселые похороны», «Зеленый шатер») и другие.

В феврале 2023 года Минкультуры сообщало, что ведомство «не составляло списков запрещенных авторов и не отправляло их в библиотеки». «Очень была удивлена самому списку. [...] Никому никаких списков не посылали, и у нас никто не спрашивал. Книжки никакие мы не убирали», — говорила министр культуры Ольга Любимова.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
книги иноагенты Минкультуры Госдума Библиотека Елена Ямпольская
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