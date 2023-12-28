Медиарынок предложил радикально изменить регулирование «сиротской» музыки

Медиаиндустрия предложила пересмотреть планируемый подход к регулированию «сиротских» произведений. В случае сохранения текущего тренда «осиротить» можно будет даже фильмы Disney, что будет явным злоупотреблением правом.

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Представители российских аудиостримингов, онлайн-кинотеатров и кинопродакшенов предложили радикально переработать законопроект, устанавливающий порядок использования так называемых орфанных или «сиротских» произведений, то есть музыки, фотографий или книг, чей автор или правообладатель неизвестен или с кем не удается установить коммуникацию. Текст предложенных изменений имеется в распоряжении РБК.

Что известно о законопроекте Законопроект, предлагающий выдачу лицензии на использование «сиротских» произведений через уполномоченную организацию был внесен в Госдуму еще в июле 2023 года. На текущий момент эта сфера никак не регулируется и находится в «серой зоне». Документ, в частности, предполагал выплату гонорара за использование таких произведений через номинальный счет, с которого эти средства можно будет списать в случае, если автор найдется. С инициативой выступили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и думский депутат Павел Крашенинников. Чиновники объясняли свою инициативу высоким уровнем развития цифровой среды: «Объекты в ней доступны, а отыскать их владельца зачастую очень сложно». Однако законопроект, необходимость которого признали в том числе в Минкультуры, вызвал опасения в медиаиндустрии. В частности, представители отрасли указали, что через предложенный механизм можно будет легализовать принудительное лицензирование западного контента. Тем не менее, 6 декабря поправки прошли первое чтение.

Официально поправки ко второму чтению внесены депутатом от партии «Новые люди» Ксенией Горячевой. По словам участников рынка, работу над текстом предложений вели представители «Союзмультфильма», Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ, объединяет ведущих продюсеров, в том числе Константина Эрнста, Сергея Сельянова, Федора Бондарчука и других), Ассоциации интернет-видео (объединяет крупные онлайн-кинотеатры, в том числе «Иви», Okko и Start), Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ, объединяет музыкальные компании, состав участников не раскрывается) при консультации юристов фирмы Semenov&Pevzner. Представитель Горячевой подтвердил эту информацию.

Представитель одного из авторов законопроекта Лилии Гумеровой сообщил РБК, что работа над документом идет в установленном порядке, срок для предоставления поправок — 4 января 2024 года. РБК направил запросы профильному комитету Госдумы по госстроительству и законодательству и его главе Павлу Крашенинникову.

Что предлагают считать «сиротским» произведением

Одна из ключевых поправок, внесенных депутатом Горячевой, — уточнение самого понятия «сиротского» произведения. Так, прошедший первое чтение документ предлагал признавать произведение «сиротским» даже в том случае, если его автор известен, но не ответил уполномоченной организации по управлению коллективными правами (ОКУПу) по почте или не проживает по адресу регистрации. Крупнейшие ОКУПы — Российское авторское общество (президент авторского совета — Игорь Бутман), Российский союз правообладателей (президент совета — Никита Михалков) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (гендиректор — Алексей Карелов).

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Авторы поправок призывают признавать произведение «бесхозяйным» только в том случае, если были приняты «надлежащие меры по поиску правообладателя», а на момент признания произведения орфанным не истекло 30 лет с момента обнародования (отсчет с 1 января). В случае, если в отношении произведения установлен хотя бы один автор или правообладатель, оно уже не может быть признано «бесхозяйным», настаивают авторы инициативы.

Предложенные отраслью изменения направлены, прежде всего, на защиту прав авторов, утверждают в НФМИ. «Понятие сиротских произведений в предложенных поправках соответствует общемировой практике, что позволит избежать ситуации, заложенной в изначальной версии законопроекта, когда автор не ответил ОКУПу по почте, не проживает по адресу регистрации или опубликовал произведение в интернете под «никнеймом», и его произведение становится сиротским», — утверждает представитель федерации.

В текущей версии законопроекта предлагаемые меры по поиску авторов сиротских произведений открывают широкие возможности злоупотребления этой опцией, объясняет глава Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин: «ОКУП «веером» разошлет бумажные письма на почтовые адреса, когда-то как-то связанные с реальными авторами произведений, выждет какое-то символическое время, а потом на основании отсутствия ответа признает эти произведения сиротскими и начнет их монетизировать».

Кроме того, формулировки юридически открывали окно и для принудительного лицензирования контента западных правообладателей, прекративших работу в России, продолжает Бырдин. «Представьте себе ситуацию: кинокомиксы Marvel официально в России не выходят. При сохранении механизма и расширении рамки закона на аудиовизуальные произведения уполномоченный ОКУП сможет направить письмо по адресу их старого российского офиса и, не дождавшись ответа, «осиротить» фильмы Disney. Это будет явное злоупотребление правом».

Кто будет управлять «сиротскими» произведениями

Правом признавать произведение «сиротским» авторы поправок предлагают наделить не один из ОКУПов, а орган исполнительной власти. Существующие ОКУПы действуют по лицензии Минкультуры. Однако два источника, задействованные в разработке документа, настаивают, что заниматься этим должно само министерство.

РБК направил запрос в Минкультуры, Российское авторское общество, Российский союз правообладателей и Всероссийская организация интеллектуальной собственности.

Предложение придавать статус «сиротских» произведений не через ОКУПы, а через органы власти в НФМИ обосновывают тем, что любой ОКУП «коммерчески заинтересован в максимальном большем каталоге «сиротских» произведений». Аналогичное мнение выразил и Алексей Бырдин из Ассоциации интернет-видео: «Если процессом будут заниматься ОКУПы, возникнет очевидный конфликт интересов. У такой организации появится возможность монетизировать весь каталог «сиротских» произведений в свою пользу, соответственно, они будут заинтересованы в том, чтобы признавать «сиротскими» произведениями все подряд. Кстати, отдельные деятели, близкие к ОКУПам не стесняясь предлагают расширить действие закона и на сферу аудиовизуальных произведений».

Впрочем, поправки в законопроект полностью не исключают ОКУПы из процедуры использования «сиротского» произведения, обращает внимание управляющий партнер Semenov&Pevzner Роман Лукьянов: уполномоченному госоргану переходит лишь часть полномочий, возложенных в первоначальной редакции на ОКУП. В основном они касаются признания произведения сиротским. «Это соответствует в том числе международному опыту регулирования института «сиротских» произведений», — отмечает Лукьянов.

Как предлагают платить за «сиротские» произведения

Изначально законопроект подразумевал создание номинального счета, на который будут переводиться средства за использование объектов авторского права, чей создатель неизвестен. Владельцем такого счета будет выступать ОКУП, который получит право «инвестировать эти денежные средства на принципах возвратности, прибыльности и ликвидности».

Авторы поправок ко второму чтению призывают разрешить заводить такие счета только в банках с доминирующим госучастием. Один из источников РБК утверждает, что уполномочить на это планируется «Сбер». Еще одна предлагаемая мера касается права использовать «бесхозяйные» произведения в некоммерческих целях.

Мера, предусматривающая открытие номинальных счетов в банках с госучастием, направлена на защиту интересов реальных правообладателей орфанных произведений, утверждает депутат Ксения Горячева. "Так мы можем быть уверены, что даже если деньги будут храниться на номинальном счете продолжительное время - с банком ничего не случится", - объясняет она.

Предложенные поправки исключают чрезмерное вмешательство в функционирование рынка, а включение в текст уполномоченного органа госвласти и госбанка снимает вопросы, связанные с возможными злоупотреблениям, утверждает Роман Лукьянов из Semenov&Pevzner.

Поправка об использовании орфанных произведений в некоммерческих целях следует за мировой практикой, комментирует партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов, уточняя, что «в Евросоюзе уже существует подобная директива». «Что касается выплаты вознаграждений через номинальный счет в банке с госучастием, этот механизм увеличивает ответственность и контроль за финансовыми потоками, что важно для защиты интересов авторов, — отмечает он. — Однако, это также может повлечь за собой увеличение расходов и необходимость больших человеческих и технических ресурсов».

Представитель «Союзмультфильма», комментируя предлагаемые нормы в целом, отметил, чтобы при появлении понятия «сиротских» произведений важно не утратить действующую практику работы с легальным контентом. «Мы видим, как в стране растут доходы «пиратов», а должны расти доходы правообладателей, создателей произведений, лицензиатов, — говорит представитель студии. — Иначе мы начнем постепенно утрачивать контроль над легальным сегментом нашего бизнеса, так как под видом орфанных произведений на рынок хлынет большое количество произведений, которые при этом не будут нормально очищены в плане прав, и по которым не будут работать те экономические механизмы, которые работают для действующих игроков на рынке».