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Эксклюзивы РБК ,  
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Правительство поддержало идею регулирования «сиротской» музыки

Правительство одобрило идею регулирования «сиротской» музыки
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Власти поддержали законопроект о регулировании использования музыки и книг, чьи правообладатели неизвестны, при условии его доработки. Медиаотрасль предупреждала о его рисках — «бесхозными» могут признать даже фильмы Disney
Фото: David Silverman / Getty Images
Фото: David Silverman / Getty Images

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки в Гражданский кодекс, регулирующие использование так называемых «сиротских» произведений — то есть музыки, фотографий или книг, чей автор или правообладатель либо неизвестны, либо не выходят на связь. Об этом говорится в отзыве правительства на законопроект (копия есть в распоряжении РБК).

В пресс-службе правительства подтвердили, что официальный отзыв был рассмотрен и одобрен комиссией на заседании 22 января.

Сейчас сфера использования «сиротских» произведений законодательством не регулируется. Поправки, предлагающие выдачу лицензии на использование такого контента через уполномоченную организацию, были внесены в Госдуму еще в июле 2023 года сенаторами Валентиной Матвиенко, Лилией Гумеровой и Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. Документ, в частности, предполагал выплату гонорара за использование таких произведений через номинальный счет, с которого эти средства можно будет списать в случае, если автор найдется.

Несмотря на то что 6 декабря законопроект прошел первое чтение, предложенные в нем механизмы вызывали опасения у представителей медиаотрасли. Они, в частности, обращали внимание, что текущие формулировки, особенно в случае их расширения на кино, позволят признать «сиротским» контент ушедших западных правообладателей, например, фильмы Disney. А изначально описанный процесс поиска автора произведения, по мнению представителей индустрии, не был слишком условным.

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Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

Впрочем, несмотря на положительное заключение, правкомиссия все-таки предлагает доработать законопроект ко второму чтению. Так, по мнению правительства, требуется уточнить положения законопроекта, касающиеся возможности отнесения произведений к числу «сиротских» в случае, если местонахождение правообладателя известно, но на связь он не выходит. В текущей версии документ позволяет признавать контент бесхозным, если его автор игнорирует обращения к нему.

Правкомиссия также считает нужным доработать порядок функционирования номинального счета, на который будут зачисляться средства за использование «сиротских» произведений на случай, если их правообладатель все-таки найдется. Например, открывать такой счет специалисты предлагают только в российских кредитных организациях, которые будут выполнять учет поступающих финансов на возмездной основе.

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Доработке также подлежат и положения законопроекта в части предполагаемых сроков правовой охраны «сиротских» произведений. Сейчас он в документе не установлен.

РБК направил запрос в пресс-службу Минкультуры.

Предлагаемые нормы должны в достаточной степени регулировать порядок поиска автора «сиротского произведения», а также само понятие произведения, автор которого неизвестен, комментирует поправки заместитель заведующего кафедрой интеллектуального права МГЮА им. О.Е. Кутафина, член Ассоциации юристов России Елена Гринь. В противном случае, по ее словам, недостаточная регламентация может допустить злоупотребления в данной сфере и нарушения прав авторов.

Кроме того, по мнению Гринь, необходимо более детально разработать процедуру уведомления автора, если известен его адрес. «В данном случае, вероятно, возможно осуществить поиск лица посредством правоохранительных органов или в судебном порядке», — допускает она.

Саму по себе проблему регулирования рынка «сиротских произведений» Гринь считает важной, так как с развитием интернета доля такого контента стала существенной. Ранее даже рассматривался вопрос создания реестра «сиротских произведений», напоминает юрист, однако тогда инициатива так и не была принята.

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музыка авторское право правительственная комиссия Госдума
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