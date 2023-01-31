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Сенаторы предложили покупать западное кино через Белоруссию

В Совфеде поспорили о лицензиях на западное кино и предложили покупать его в Белоруссии
Минкультуры и Минцифры выступили против принудительного лицензирования, которое позволит показывать зарубежное кино без разрешения правообладателя. Сенаторы предложили покупать западные фильмы в Белоруссии
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Принудительное лицензирование контента позволит кинотеатрам получать лишь несколько блокбастеров в год, содержание которых сомнительно «с идеологической точки зрения». Такую позицию озвучил глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко на совещании в Совете Федерации по поддержке кинотеатрального бизнеса, передает корреспондент РБК.

Зачем нужно принудительное лицензирование контента

После начала спецоперации крупнейшие западные кинокомпании приостановили свою деятельность в России, отказавшись от выпуска новых фильмов и продления лицензионных соглашения на старый контент. Среди принявших такое решение — Warner Bros., Disney, Sony, Paramount и Universal Pictures. Это привело к резкому падению совокупных сборов кинопроката на 42% год к году.

В августе 2022 года депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил легализовать в России принудительное лицензирование иностранных объектов авторского и смежного права. Решение о выдаче лицензии на контент без согласия правообладателя, согласно законопроекту, должен принимать суд. Тогда против инициативы выступили в том числе онлайн-кинотеатры. До чтений законопроект Кузнецова не дошел.

Однако в январе 2023 года депутат Антон Горелкин вновь поднял тему принудительного лицензирования, заявив, что в Госдуме обсуждается законопроект, «который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино».

Говоря о потерях кинотеатров в результате отказа западных мейджоров от премьер в России, Давиденко отметил, что они коснулись только блокбастеров вроде второй части «Аватара» и кинокомиксов Marvel. В течение года таких фильмов, по его словам, будет «всего несколько». «Зарубежное кино присутствует в прокате, — обратил внимание Давиденко. — Говоря про принудительную лицензию, мы будем бороться за пять фильмов в год. Мы должны подумать: да, они поддержат бизнес, но что они принесут с собой с идеологической точки зрения?» — добавил представитель Минкультуры.

Похожую позицию, но применительно к онлайн-кинотеатрам, выразил и замдиректора департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Олег Кузнецов. Принудительная лицензия, по его словам, в предлагаемом сейчас виде «преждевременна и нецелесообразна». «Это демотивирует как инвесторов, которые вкладывают в производство отечественных проектов, так и сами площадки, которые должны продвигать российский контент», — объяснил Кузнецов.

Давиденко также опроверг информацию о якобы массовых закрытиях кинотеатров на фоне текущей ситуации в кинопрокате: «На 1 января 2023 года осуществляли кинопоказ 2375 кинотеатров, 5662 кинозала. Ровно год назад осуществляли кинопоказ 2413 кинотеатров, 5998 кинозалов. Таким образом, наша статистика показывает, что были закрыты всего 1,6% кинотеатров и около 6% кинозалов. Это не критическая цифра в плане урона бизнесу, а релизы российских фильмов расписаны до конца года максимально плотно».

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С аргументацией представителя Минкультуры поспорил член Ассоциации владельцев кинотеатров Сергей Пирожков: «Мы никогда не отдавали приоритет голливудскому кино перед российским, — заявил он в ходе заседания. — Мы всего лишь зеркало, которое отражает интересы наших кинозрителей. И основным критерием является количество посещений. У нас реальный репертуарный голод. Мы посмотрели план релизов на этот год: весна — более или менее, но лето абсолютно пустое».

Вопрос необходимости поддержки кинотеатров поднял и первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Синицын: «Нужен переходный период, в течение которого индустрия сможет нарастить производство, а кинотеатральные сети — не закрыться». Для многих владельцев кинотеатров показ кассовых блокбастеров, как обратил внимание сенатор, был «единственным бизнесом». По его словам, отрасли нужны прямые меры поддержки: либо прямые субсидии, либо разрешение на показ иностранных фильмов, которые смогут напрямую поддержать прокат.

В качестве еще одной меры, которая позволит кинопрокату «выжить» и обеспечить кассу отечественным фильмам, Синицин назвал возможность закупки иностранных фильмов из Белоруссии. «Там принят аналогичный закон тому, что мы предлагаем, и фактически легализован показ иностранных фильмов, — объяснил сенатор. — Теоретически мы можем в Белоруссии покупать копию, которая при поступлении в Россию будет легальной. Либо принять аналогичный закон».

Среди аргументов Синицына в пользу рассмотрения легализации принудительного лицензирования контента — риск развития пиратских ресурсов. «Надо понимать, что зритель будет стремиться увидеть все, — отметил он. — И иностранные фильмы — тоже. И в том числе будет кормить пиратов», — резюмировал сенатор.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Минкультуры кино Совет Федерации лицензирование
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