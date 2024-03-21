В Госдуме предложили ввести отдельное наказание для блогеров и коучей

В Госдуме предложили ввести в КоАП и УК отдельное наказание для блогеров

Блогеров, которые продают информационные продукты, обяжут получать лицензию, иначе им грозит административная ответственность. За крупный ущерб гражданам, организациям или государству введут уголовное наказание

Рабочая группа Госдумы обсудит введение в Административный и Уголовный кодексы поправок об отдельном наказании для блогеров, которые оказывают образовательные или информационно-консультативные услуги с нарушением законодательства, сообщают «Известия».

Группу возглавляют первый вице-спикер нижней палаты Петр Толстой («Единая Россия») и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»). На заседание пригласили представителей Минцифры, Минэкономразвития, Росстандарта.

Согласно поправкам, блогеры, которые продают информационные продукты, должны будут получить аккредитацию в специально созданной для этого организации. За услуги без аккредитации будет грозить административная ответственность по новой статье «Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации».

В Уголовный кодекс хотят добавить ответственность для неаккредитованных блогеров за оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству.

Среди других предложений — обязать коучей и других интернет-тренеров сообщать властям о начале своих проектов и создать в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) код «Деятельность по созданию информационных продуктов с использованием дистанционных технологий». Лантратова выступала с инициативой включить деятельность блогеров в ОКВЭД еще в прошлом году. По словам депутата, ее поддержали Минэкономразвития и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В Общественной палате отметили, что перед внесением поправок в УК и КоАП нужно провести общественное обсуждение с участием экспертов. Директор Ассоциации информационного бизнеса Григорий Аветов указал, что те, кто оказывает образовательные услуги, и так должны получать лицензию. «Другое дело — информационно-просветительская деятельность, когда человек делится своим опытом или дает рекомендации по темам, по которым еще, возможно, не разработаны ни официальные методики, ни академические программы», — заявил эксперт, отметив, что прописать это в ОКВЭД будет сложно.

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В апреле 2023 года «Справедливая Россия» сообщила о подготовке и отправке на оценку в Минцифры законопроекта о регистрации блогеров в качестве СМИ при условии посещения страницы 5 тыс. уникальных пользователей в день. Документ подразумевает, что на блогеров будут распространяться правила противодействия распространению «противоправной информации». Тогда инициативу раскритиковали эксперты отрасли, отметив, что блогеры и без того могут регистрироваться как СМИ, например в качестве информагентства. В Минцифры в прошлом мае признавали, что сфера инфлюенсеров «никак не регулируется», а сам вопрос «требует отдельной проработки».

В 2023 году следователи заинтересовались деятельностью нескольких известных блогеров. В частности, против Валерии Чекалиной (Лерчек) завели дело о неуплате налогов, которое закрыли в декабре. Создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов на 918 млн руб. в 2019–2021 годах и отмывании денег, сейчас она находится в СИЗО.