В МВД сочли преждевременной уголовную ответственность для блогеров

В Госдуме прошло заседание по регулированию блогосферы. Профильные ведомства поддержали идеи ввести для блогеров ОКВЭД и запретить им слова «школа» и «академия», но лицензии и уголовную ответственность раскритиковали

Представители профильных министерств, в том числе Минцифры, Рособрнадзора и МВД, депутаты, а также крупные российские инфлюенсеры обсудили в Госдуме инициативы по регулированию блогосферы. Заседание рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса и блогосферы прошло в четверг 21 марта, передает корреспондент РБК.

Чиновники концептуально поддержали введение регулирования блогосферы, но в деталях его реализации разошлись, а представители отрасли большую часть предложений раскритиковали. Об опасениях по поводу влияния на рынок таких предложений, как введение специализированных кодов ОКВЭД, уголовной ответственности за образовательные курсы, пользователи которых стали жертвами мошенничества, а также специфики лицензирования просветительской деятельности — в материале РБК.

Что обсуждали на рабочей группе по блогерам

• Законодатели предлагают обязать инфлюенсеров, ведущих блоги на темы фитнеса, астрологии и спортивного обучения, маркировать свои образовательные материалы дисклеймером с указанием на то, что их услуги «не гарантируют результат обучения». Инициатива, как следует из материалов к заседанию, связана с тем, что такие «информационно-консультационные услуги», как предпринимательское, медицинское и спортивное обучение, астрология, эзотерика и так далее «являются сложной областью для гарантирования результатов обучения». Авторы инициативы предлагают разработать реестр тематик и услуг, для которых будет необходим обязательный дисклеймер, предупреждающий потребителя, что авторы курсов по этим направлениям результатов обучения не гарантируют. Кроме того, блогеров, ведущих курсы по направлениям «Астрология», «Тарология», «Нутрициология» и так далее, могут обязать указывать, что эти области знаний «не являются научно обоснованными».

• Одна из главных инициатив по регулированию блогосферы — введение для нее специализированных кодов ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) — «Деятельность по созданию информационных продуктов с использованием дистанционных технологий». Впервые об этом заговорили еще в 2023 году. По мнению представителей власти, введение отдельного ОКВЭДа позволит «создать механизмы государственной гарантии, повысить уровень прозрачности деятельности» и «отстаивать нарушенные права».

• Рабочая группа также предлагает ввести систему обязательных уведомлений о начале осуществления деятельности по созданию информационного продукта. Блогерам, которые захотят организовывать собственные курсы, придется оформлять специальные лицензии на образовательную деятельность. Кроме того, в названии юридических лиц компаний, которые такой лицензией не обладают, нельзя будет использовать такие слова, как «школа», «академия» или «институт». А образовательные и информационно-консультационные услуги предлагается официально разграничить.

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• Блогерам предлагают разработать кодекс «добросовестных практик и правил подтверждения квалификации» для блогерского сообщества. Функционировать такой кодекс, по мнению рабочей группы, должен на базе специальной саморегулируемой организации блогеров. Необходимость как создания такой СРО, так и утверждения кодекса авторы инициативы связывают с распространенными «агрессивными» практиками привлечения аудитории к блогерам и их образовательным курсам, а также с недобросовестной рекламой. К блогерам, которые ведут образовательную деятельность, будут выноситься определенные требования, в том числе наличие профильного высшего образования и наличие «позитивных характеристик» от экспертного сообщества.

Что говорят представители ведомств о предлагаемых изменениях

• Рабочая группа также предлагает внести изменения в Уголовный кодекс в части введения уголовного наказания за предоставление «информационно-консультационных услуг» лицом, которое не будет являться членом саморегулируемой организации блогеров, если его деятельность нанесет «крупный ущерб гражданам, организациям или государству» или будет сопряжена с «извлечением дохода в крупном размере». В качестве примера авторы инициативы приводят дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» против бизнес-тренера Дениса Байгужина, который убеждал аудиторию делать вклады в его «бизнес-империю», обещая получение пассивного дохода. Наказание для таких лиц предлагается ввести по аналогии со статьей о «незаконном предпринимательстве».

Представители профильных министерств и ведомств концептуально поддержали необходимость регулирования блогосферы, однако по отдельно взятым предложениям во взглядах разошлись.

Так, директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина напомнила, что власти уже предпринимали попытки зарегулировать рынок блогеров (речь идет о законе об обязательной регистрации блогеров как СМИ, который в результате был отменен по причине невозможности его реализации), и те механизмы эффекта не возымели. «Необходимо выработать такие подходы, которые были бы действительно реально работающими механизмами», — обращает внимание Ларина. На ее взгляд, ключевой проблемой является вопрос защиты прав добросовестных блогеров от информационных мошенников. Кроме того, важной проблемой выступает и отсутствие в законодательстве базового понятийного аппарата для рынка блогеров.



«Регулирование в онлайн-сфере должно быть аналогично тем нормам и правилам, которые действуют и для офлайн-среды, — настаивает Ларина. — Я даже не говорю про законы, это вопрос не только нормативно-правового регулирования. Что касается идеи и возможности создания механизма саморегулирования, мне кажется это очень правильным».

Поддержал идею введения специального ОКВЭДа для блогеров замруководителя Рособрнадзора Евгений Семченко. Он также высказался в пользу введение запрета на использование слов «образовательная деятельность», «школа», «университет» и так далее в юридических названиях организаций, которые по факту лицензированной образовательное деятельности не ведут.

Однако к вопросу получения лицензии на образовательную деятельность представитель Рособрнадзора отнесся скептически. «Лицензирование не решит никаких проблем, это не может являться никакой панацеей, — объясняет Семченко. — Лицензирование даже в образовании является супер формальным требованием. Таких лицензий в стране около 120 тысяч». Он также напомнил, что до 2030 года существует мораторий на осуществление проверок образовательных организаций.

Замначальника управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Наталья Павлюченко, в свою очередь, поддержала инициативу маркировки контента блогеров, а также подняла вопрос необходимости внесудебной блокировки недобросовестных инфлюенсеров. «Мы прорабатываем этот вопрос с Минцифры, он касается внесудебной блокировки тех услуг, которые являются незаконными и нарушают права потребителей», — утверждает она.

Референт департамента секторов экономики Минэкономразвития Давид Джиадзе считает необходимым внести изменения, связанные с ОКВЭДом для блогеров. Советник группы правового обеспечения Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Андрей Исмакаев, в свою очередь, считает важным внедрение системы саморегулирования отрасли. При этом инициативу за установление уголовной ответственности он считает преждевременной. «Надо предоставить возможность бизнесу и гражданам самим решить те вопросы, которые у нас есть», — кратко прокомментировал Исмакаев позицию ведомства.

Чего опасаются участники рынка

Выступившие на заседании рабочей группы в Госдуме представители блогосферы, впрочем, по большей части предлагаемых инициатив высказались негативно. Так, бизнес-тренер и блогер Радислав Гандапас раскритиковал введение ОКВЭДов, обратив внимание на то, что для большинства блогеров публикация нерекламного контента — лишь способ расширить и таргетировать аудиторию для того, чтобы «что-то ей продать». Он также обратил внимание, что регистрироваться будут блогеры, и так ведущие деятельность добросовестно, в результате чего на них это станет бюрократическим бременем, тогда как мошенники и в будущем законодательство соблюдать не будут.

Он также негативно высказался об идее запретить использовать в названиях блогерских и образовательных курсов, которые реализуются без лицензии, слова «академия», «школа» и так далее. «Двое моих детей занимаются в Академии Игоря Крутого», — приводит он пример.

Основатель образовательного проекта по речи и голосу «Голос Может» Седа Гаспарова (у школы Гаспаровой есть лицензия) призывает разграничивать «блогеров и экспертов, которые ведут блог». Она также обращает внимание, что курсы, которые ведут блогеры, часто бывают единственной возможностью для саморазвития и профессионального роста для людей из регионов, которые не могут позволить себе официальное профессиональное образование. А для самих блогеров интернет — это лишь дополнительный способ заработка. Отдельно Гаспарова высказалась о маркировке об отсутствии гарантий результата курсов блогеров. «Даже вуз не может гарантировать результат», — утверждает она.