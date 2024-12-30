Кто из звезд спорта умер в 2024 году

В 2024 году мировой спорт потерял немало легендарных спортсменов и деятелей. Об этом — в материале «РБК Спорта»

Василий Уткин, Франц Беккенбауэр и Богдан Шершун (слева направо) (Фото: Алексей Белкин / Business Online / Global Look Press, Vincent / Getty Images, ПФК ЦСКА)

Телевидение

Василий Уткин

В марте из жизни в возрасте 52 лет ушел Василий Уткин.

Уткин в 1990-х работал в телекомпании НТВ, где вел популярную программу «Футбольный клуб», а позже комментировал футбольные матчи на спутниковых каналах «НТВ-Плюс». С 2010 по 2015 год работал главным редактором «НТВ-Плюс». Был одним из самых популярных футбольных комментаторов в истории современной России.

Он работал на финалах Лиги чемпионов, матчах чемпионатов мира и Европы, а также олимпийских соревнованиях. Уткин является лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» 2004 и 2005 годов.

Последние годы Уткин выпускал «Футбольный клуб» на своем YouTube-канале, где у него более 600 тыс. подписчиков. Также Уткин снимался в кино («День выборов» и другие проекты «Квартета И»), играл в программе «Что? Где? Когда?», дублировал одного из персонажей мультфильма студии Disney «Ральф против интернета» 2018 года. Также он озвучивал компьютерные игры FIFA и «Яндекс Навигатор».

Последний пост в своем телеграм-канале Уткин сделал 17 марта, где написал о круглой дате: 35 лет назад, 17 марта 1989-го, его взяли на работу во «Взгляд».

Анна Дмитриева

Анна Дмитриева (на снимке слева) и хоккейный комментатор Борис Майоров (Фото: Игорь Уткин / ИТАР-ТАСС)

В июне умерла создатель российского спортивного ТВ Анна Дмитриева. Ей было 84 года.

Она является 18-кратной чемпионкой СССР по теннису в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах. В 1964 году входила в топ-5 лучших теннисисток Европы. Спортивную карьеру завершила в 1969 году.

В 1975 году перешла на работу спортивным телекомментатором. Широкую известность получила в качестве телекомментатора теннисных матчей в паре с Александром Метревели. Не раз признавалась лучшим телекомментатором.

С 1993 года перешла на НТВ. С ноября 2004 года по август 2010 года возглавляла дирекцию спортивных каналов «НТВ-Плюс». В 2015–2016 годах работала на «Матч ТВ», откуда ушла на Eurosport из-за отсутствия теннисных трансляций. При этом она продолжала числиться в штате «Газпром-Медиа», куда входит «Матч ТВ».

Под руководством Дмитриевой работал Василий Уткин, который рассказывал, что стал комментатором благодаря ей.

Дмитриева родилась в семье главного художника МХАТ Владимира Дмитриева и актрисы Марины Пастуховой-Дмитриевой. Ее крестная мать — актриса Ольга Книппер-Чехова, жена писателя Антона Чехова.

Футбол

«Кайзер» футбола

Фото: Global Look Press

Один из лучших защитников в истории футбола Франц Беккенбауэр умер на 79-м году жизни.

После смерти сына Стефана в 2015 году состояние здоровья легенды сборной Германии стало ухудшаться: он перенес операции на сердце, инфаркт глаза и страдал болезнью Паркинсона и деменцией.

Беккенбауэр — чемпион мира 1974 года, обладатель серебряной (1966) и бронзовой (1974) медалей мировых первенств, чемпион Европы 1972 года (в финале ФРГ обыграла сборную СССР со счетом 3:0) и вице-чемпион Евро-1976.

Он стал чемпионом мира в качестве игрока и тренера. Всего это удавалось только троим: помимо немца, это бразилец Марио Загалло и француз Дидье Дешам.

Беккенбауэр первым из немецких футболистов провел за национальную команду более ста матчей — всего на его счету 103 игры и 14 голов в сборной.

Он стал первым защитником в истории, получившим «Золотой мяч» как лучший футболист мира (1972), и является единственным игроком этого амплуа, которому награду вручали дважды (также в 1976-м).

На протяжении карьеры он играл за «Баварию», «Нью-Йорк Космос» и «Гамбург». У него было прозвище Кайзер Франц.

Беккенбауэр был тренером мюнхенской команды и «Марселя», в 1984–1990 годах возглавлял сборную ФРГ, с которой выиграл чемпионат мира 1990 года.

В 1994–2009 годах был президентом «Баварии», в 1998-м стал вице-президентом Немецкого футбольного союза (DFB), руководил заявкой Германии на чемпионат мира 2006 года, возглавлял оргкомитет турнира.

Легенда сборной Бразилии

Фото: Global Look Press

Экс-футболист и тренер сборной Бразилии Марио Загалло умер на 93-м году жизни.

Бразилец стал первым, кто выиграл чемпионат мира как игрок и тренер. Также Загалло является единственным человеком, которому удавалось четыре раза выиграть чемпионат мира в разных статусах: он дважды становился чемпионом мира в качестве футболиста (1958, 1962), затем как тренер (1970 год) и как помощник главного тренера (1994 год).

Карьера Загалло как футболиста продолжалась с 1948 по 1965 год: он играл в составе бразильских «Америки», «Фламенго» и «Ботафого».

Также Загалло был тренером сборной Бразилии (1967–1968, 1970–1974, 1994–1998). В 1991 году он стал координатором сборной и ассистентом главного тренера Карлоса Алберто Паррейры: на этом посту в 1994 году он стал чемпионом мира и в том же году сменил Паррейру на посту главного тренера.

Под руководством Загалло сборная Бразилии выиграла Кубок Америки (1997). Кроме того, вместе со специалистом бразильская команда выигрывала Кубок Конфедерации (1997). Помимо этого, он тренировал саудовский «Аль-Хиляль», сборные Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ.

На клубном уровне возглавлял бразильские «Ботафого», «Флуминенсе», «Васко да Гама», «Фламенго», в котором работал трижды.

Последний участник финала ЧМ-1958

Следом умер еще один участник финала-1958. Бывший нападающий сборной Швеции по футболу Курт Хамрин скончался после продолжительной болезни на 90-м году жизни.

Он на протяжении карьеры играл за шведские АИК и «Стокгольм», а также итальянские «Ювентус», «Падову», «Милан», «Фиорентину» и «Наполи».

Хамрин до сих пор входит в топ-10 лучших бомбардиров Серии А всех времен (на его счету 190 голов в 400 матчах в 1956–1971 годах), а также возглавляет список лучших бомбардиров «Фиорентины» в официальных матчах (208).

На счету Хамрина титул чемпиона Италии, два Кубка Италии, Кубок европейских чемпионов, два Кубка обладателей кубков.

В составе сборной Швеции забил 17 голов в 32 матчах. Он также сыграл две игры за национальную команду по хоккею.

В финале ЧМ-1958 шведы уступили бразильцам со счетом 2:5, в том матче по дублю сделали Пеле и Вава, а еще один гол на свой счет записал Марио Загалло. Из участников той игры Хамрин умер последним.

Первый иностранец в сборной Англии

Легендарный шведский тренер Свен-Йоран Эрикссон умер на 77-м году жизни.

В январе Эрикссон сообщил, что у него обнаружили рак поджелудочной железы в терминальной стадии и ему остался в лучшем случае год.

На клубном уровне швед работал в «Бенфике», «Роме», «Лацио», «Манчестер Сити» и других командах, в сумме завоевал 18 трофеев. В 2000 году был признан тренером года в чемпионате Италии.

Также возглавлял сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин.

Со сборной Англии в 2001–2006 годах доходил до четвертьфиналов на двух чемпионатах мира и Евро-2004. Он был первым иностранным тренером во главе английской сборной.

Эрикссон был болельщиком «Ливерпуля», в марте он стал тренером этой команды в матче легенд против «Аякса».

Автор «золотого» гола на ЧМ-1990

Чемпион мира по футболу 1990 года в составе сборной Германии Андреас Бреме умер в возрасте 63 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

Бреме, выступавший на позиции защитника, в финале ЧМ-1990 в Италии забил победный гол в ворота сборной Аргентины — с пенальти на 85-й минуте.

Также Бреме является серебряным призером чемпионата мира 1986 года, где Германия в финале уступила Аргентине. Всего в составе сборной Бреме провел 86 матчей и забил восемь голов.

Он является двукратным чемпионом Германии, чемпионом Италии, обладателем Кубка УЕФА сезона-1990/91 в составе «Интера».

Карьеру Бреме завершил в 1998 году. После этого он работал тренером в «Кайзерслаутерне», «Унтерхахинге» и «Штутгарте».

Переломил ход культового финала ЧМ

Чемпион мира по футболу 1974 года в составе сборной ФРГ Бернд Хёльценбайн скончался на 79-м году жизни.

Большую часть своей карьеры провел в «Айнтрахте» из Франкфурта, с которым завоевал Кубок УЕФА (1980) и три Кубка Германии (1974, 1975, 1981). Он до сих пор является лучшим бомбардиром в истории клуба с 160 голами в 420 матчах бундеслиги.

В сборной ФРГ Хёльценбайн провел 40 матчей и забил пять голов, помог команде завоевать золото чемпионата мира 1974 года и серебро Евро-1976.

В финале ЧМ-1974 против сборной Нидерландов (2:1) Хёльценбайн заработал пенальти, который позволил ФРГ сравнять счет. Тот финал считается одним из культовых в истории футбола. Все внимание было приковано к противостоянию Беккенбауэра и голландца Йохана Кройфа.

Первый иностранный тренер в истории ЦСКА

Бывший тренер московского ЦСКА португалец Артур Жорже умер в возрасте 78 лет.

Жорже возглавлял ЦСКА в 2003–2004 годах, он стал первым иностранцем во главе армейского клуба и выиграл с ним Суперкубок. Вратарь армейцев Игорь Акинфеев в 2020 году сказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что ему было комфортно работать с португальцем и он был «топовый тренер», который «всегда уважительно относился к ребятам».

Жорже на протяжении тренерской карьеры возглавлял сборные Швейцарии, Португалии и Камеруна, работал в нескольких клубах на родине, в том числе в «Порту» и «Бенфике», был главным тренером ПСЖ, саудовских «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля», голландского «Витесса».

Он трижды выигрывал чемпионат Португалии с «Порту», один раз победил во французской лиге с ПСЖ и привел к чемпионскому титулу «Аль-Хиляль».

В 1987 году «Порту» под руководством Жорже впервые выиграл Кубок европейских чемпионов, победив в финальном матче в Вене мюнхенскую «Баварию».

Завоевал первый еврокубок в истории России

Фото: ПФК ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА и сборной Украины по футболу Богдан Шершун умер на 43-м году жизни, сообщила пресс-служба московского клуба.

Шершун скончался после продолжительной болезни. По словам бывшего игрока ЦСКА Ролана Гусева, у Шершуна была опухоль головного мозга.

Защитник в 2002–2005 годах был игроком московского ЦСКА, с которым выиграл Кубок УЕФА (2005), чемпионат России (2003, 2005), Кубок страны (2002, 2005), а также побеждал в Суперкубке России (2004).

На счету футболиста в общей сложности 30 матчей за юниорские и молодежные сборные Украины, а также четыре игры за основную сборную в 2003–2006 годах.

Шершун завершил карьеру в 2014 году, получил тренерскую лицензию, но работать тренером не стал.

Тренер Украины и капитан сборной СССР

Тренер сборной Украины на чемпионате Европы-2016 Михаил Фоменко умер на 76-м году жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Он возглавлял сборную Украины с 26 декабря 2012-го по 23 июня 2016 года. Под его руководством команда впервые в истории пробилась в финальный раунд чемпионата Европы 2016 года (в 2012-м выступала в основном этапе в качестве хозяйки турнира). На Евро-2016 сборная потерпела поражение во всех трех играх, после чего Фоменко покинул свой пост.

Дважды признавался тренером года на Украине (1993, 2001 годы). Из национальных команд также руководил сборной Гвинеи. Наибольшего успеха на тренерской должности достиг в киевском «Динамо», который привел к победам в чемпионате (1992/93) и Кубке страны (1993).

В России тренировал белгородский клуб второго дивизиона «Салют» (2010/11).

В качестве игрока известен по выступлению за киевское «Динамо», в составе которого стал трехкратным чемпионом СССР (1974, 1975, 1977), двукратным обладателем Кубка СССР (1974, 1978), а также победителем Кубка обладателей Кубков УЕФА (1975) и Суперкубка УЕФА (1975).

В составе сборной СССР Фоменко завоевал серебро чемпионата Европы-1972 и бронзу Олимпийских игр 1976 года. Однако на Евро-1972 года игрок ни разу не вышел на поле. Всего провел за сборную СССР 24 матча, в трех из которых выходил с капитанской повязкой.

Врач «золотого» «Спартака»

Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков скончался после продолжительной болезни в возрасте 76 лет, сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

В клубе отметили, что многие поколения спартаковцев ценили не только профессионализм Василькова, но и его доброту и готовность прийти на помощь.

Васильков впервые пришел работать врачом в «Спартак» еще в 1983–1985 годах, а потом дважды возвращался в команду (1989–2002 и 2006–2008).

«Красно-белые» в эти периоды десять раз стали чемпионами страны и выиграли три Кубка.

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Василькова.

Легендарный вратарь «Реала»

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Мигель Анхель умер на 77-м году жизни.

«Реал», президент клуба и его совет директоров глубоко опечалены известием о кончине Мигеля Анхеля, одного из величайших вратарей в нашей истории, легенды «Реала» и испанского футбола», — говорится в сообщении клуба.

За 18 сезонов в составе «Реала» (с 1968 по 1986 год) голкипер выиграл два Кубка УЕФА, восемь титулов чемпиона Испании, пять Кубков Испании и один Кубок испанской лиги. Анхель занимает третье место по числу матчей за «Реал» из вратарей (324), уступая только Икеру Касильясу (725) и Пако Буйо (439).

На счету Анхеля 18 матчей за сборную Испании, он представлял страну на двух чемпионатах мира — в 1978 и 1982 годах.

Чемпион мира по футболу 1966 года

Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Джордж Истхэм скончался в возрасте 88 лет. В «Сток Сити» полузащитник играл с 1966 по 1973 год, выиграл Кубок лиги (1972). Также он выступал за «Ньюкасл» и «Арсенал». В сборной Англии Истхэм провел 19 матчей и забил два гола.

После завершения карьеры Истхэм работал тренером в ЮАР, кроме того, в 1977–1978 годах возглавлял «Сток Сити».

Хоккей

Автор первого хет-трика в сборной России

Умер бывший нападающий сборной России по хоккею Сергей Березин.

Профессиональную карьеру он начинал в воскресенском «Химике», где выступал с 1990 по 1994 год. Летом 1994 года был выставлен на драфт Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где в десятом раунде его выбрал «Торонто». За канадский клуб в период с 1996 по 2001 год провел свой самый яркий отрезок в заокеанской карьере. В частности, по итогам первого сезона вошел в пятерку лучших новичков НХЛ. В сезоне 1998/99 он сумел забросить 37 шайб, что является высоким показателем в НХЛ.

Также в НХЛ россиянин выступал за «Финикс Койотс», «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхокс» и «Вашингтон Кэпиталз». Форвард успел поиграть и в Европе. С 1994 по 1996 год играл за немецкий клуб «Кёльнер Хайе», с которым в 1995 году стал чемпионом страны и был признан лучшим игроком чемпионата.

В составе сборной СССР он становился серебряным призером молодежного чемпионата мира 1991 года. За основную национальную команду России он играл на Олимпийских играх 1994 года и мировом первенстве 1996 года. В матче группового этапа чемпионата мира 1995 года против сборной Швейцарии Березин забросил три шайбы, став первым автором хет-трика в составе национальной команды.

Обладатель Кубка Гагарина

Умер помощник главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов, ему было 42 года. Полиция называла самоубийство предполагаемой причиной смерти.

Тело нашли под окнами одного из отелей в Майами. Там на турнире категории WTA -1000 19–31 марта выступала белорусская теннисистка Арина Соболенко, с которой он встречался с 2020 года. Позднее Соболенко сообщила, что они расстались незадолго до этого.

Играл на позиции нападающего. За свою карьеру выступал за множество хоккейных клубов, среди них — новокузнецкий «Металлург», «Ак Барс», «Спартак» и «Питтсбург Пингвинз». В составе «Салавата Юлаева» выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина.

Всего провел в КХЛ 426 матчей и набрал 128 очков (49 шайб и 79 передач).

В составе сборной Белоруссии участвовал в Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (2002) и Ванкувере (2010).

В качестве тренера работал в минском «Динамо», клубе «Брест» и Спартаке. В клубе «Динамо» (Молодечно) в 2020–2021 годах занимал должность главного тренера. С 2022 года работал помощником тренера в «Салавате Юлаеве».

Хоккеист последней сборной СССР

Бывший хоккеист сборной СССР и клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Дмитрий Филимонов умер на 52-м году жизни.

Филимонов дебютировал во взрослом хоккее в 1989 году в составе пермского «Молота». После двух сезонов перешел в московское «Динамо», где провел три года.

На драфте НХЛ 1991 года был выбран под 49-м номером «Виннипег Джетс», но после обмена в марте 1993 года права на игрока перешли в «Оттаву Сенаторз». В дебютном сезоне 1993/94 провел 30 игр в НХЛ. Однако последующий сезон провел в низших североамериканских лигах. В 1996 году перешел в финский «КалПа», в 1997-м вернулся в «Молот-Прикамье», где в 2005 году завершил карьеру.

В составе сборной СССР выступал на Кубке Канады 1991 года. Этот турнир стал последним крупным для сборной СССР.

Массажист «Русской пятерки»

Бывший массажист клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» времен «русской пятерки» Сергей Мнацаканов скончался во Флориде. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

В июне 1997 года «Детройт» выиграл Кубок Стэнли, а через несколько дней лимузин, на котором хоккеисты Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов и Мнацаканов возвращались с командного турнира по гольфу, врезался в дерево. Фетисов тогда получил не слишком серьезные травмы и смог продолжить карьеру, а Константинов и Мнацаканов остались инвалидами. Мнацаканов был парализован ниже груди.

«Русская пятерка» в «Детройте» была создана в 1995 году, когда Скотти Боумен поставил вместе Константинова, Фетисова, Козлова, Сергея Федорова и Игоря Ларионова. В том сезоне «Ред Уингз» установили рекорд НХЛ по количеству побед в регулярном чемпионате — 62, однако в плей-офф проиграли в финале конференции «Колорадо Эвеланш». В сезоне 1996/97 «Детройт» завоевал Кубок Стэнли, на следующий сезон, уже без Константинова, повторил свой успех.

Экс-игрок московского «Динамо» и обладатель Кубка Стэнли

Фото: Andy Marlin / Getty Images

Бывший хоккеист московского «Динамо» Крис Саймон умер в возрасте 52 лет.

Семья бывшего хоккеиста сообщила, что он покончил жизнь самоубийством. У Саймона в 2017 году была диагностирована хроническая травматическая энцефалопатия — прогрессирующее дегенеративное расстройство головного мозга, которое он связывал с травмами, полученными во время хоккейной карьеры.

С 1992 по 1995 год Саймон выступал за команду НХЛ «Квебек Нордикс», которая перед сезоном 1995/1996 переехала в Денвер и переименовалась в «Колорадо Эвеланш».

В составе «Колорадо» канадец в 1996 году стал обладателем Кубка Стэнли.

В НХЛ он выступал в 1992–2008 годах, где также играл за «Вашингтон Кэпиталз», «Чикаго Блэкхокс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Калгари Флэймз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Миннесоту Уайлд».

В регулярном чемпионате НХЛ провел 864 матча и набрал 305 очков (144 шайб и 161 передача). Саймон был силовым форвардом, который нередко участвовал в драках. На его счету 1824 штрафных минуты в регулярных чемпионатах.

В Континентальной хоккейной лиге канадец выступал за подмосковный «Витязь», московское «Динамо» и новокузнецкий «Металлург», где в 2013 году завершил карьеру. В регулярных чемпионатах КХЛ набрал 87 очков (41+46) и 553 минуты штрафа в 168 матчах.

В сезоне 2008/2009 набрал 236 штрафных минут. В истории КХЛ больше штрафа за сезон набрали только Дарси Веро (374 минуты) с Кипом Бреннаном (240) и тоже в составе «Витязя». Однако в отличие от этих двух игроков Саймон был ведущим нападающим клуба. По этой причине он в возрасте 39 лет перед плей-офф 2011 года перешел в московское «Динамо» под руководством Олега Знарка.

Легендарный российский хоккеист Валерий Каменский отмечал, что у Саймона, с которым он завоевал Кубок Стэнли, были «золотые руки». «Крис начинал выступать на высоком уровне в моем «Квебеке», и уже тогда я относился к нему с огромной симпатией. Сильный, уверенный в себе, умница, руки в работе с клюшкой золотые. В КХЛ за ним наблюдать — одно удовольствие», — говорил Каменский.

Другие виды спорта

Легенда вольной борьбы

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР Александр Медведь умер на 87-м году жизни.

Медведь был знаменосцем сборной СССР на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, также он нес флаг Белоруссии на церемонии открытия Игр в Атланте в 1996 году и в Афинах в 2004-м. На открытии Игр 1980 года в Москве Медведь прочитал олимпийскую клятву от имени судей и зажег олимпийский огонь на стадионе «Динамо» в Минске.

Коронным приемом Медведя было сваливание захватом головы сверху и правой голени. Он был признан лучшим борцом вольного стиля в истории спорта и введен в Зал спортивной славы борьбы.

Медведь является самым титулованным борцом вольного стиля в истории. Он трехкратный олимпийский чемпион (1964, 1968, 1972) в трех разных весовых категориях (полутяжелой, тяжелой и абсолютной). Медведь семь раз становился чемпионом мира (1962–1963, 1966–1967, 1969–1971), трижды чемпионом Европы (1966, 1968 и 1972), а также девять раз становился чемпионом СССР (1961–1970).

Один из лучших борцов в истории

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР Леван Тедиашвили скончался на 76-м году жизни.

Тедиашвили завоевал золотые медали на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов. Он также четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы. Кроме того, в 1973 году победил на чемпионате мира по самбо.

Тедиашвили был единственным борцом, завоевавшим золотые медали Олимпийских игр, мировых и континентальных первенств в трех весовых категориях — до 82, 90 и 100 кг.

Рекордсмен и тренер сборной России по волейболу

Фото: ИТАР-ТАСС / Григорий Сысоев

Бывший главный тренер сборной России по волейболу Даниэле Баньоли скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщается на сайте Федерации волейбола Италии.

Причина смерти не уточняется. Портал World of Volley сообщил, что Баньоли умер после продолжительной болезни.

«Тренер оставил великое наследие итальянскому волейболу и своей работой внес значительный вклад в развитие нашего вида спорта. От себя лично и от имени Федерации волейбола Италии могу только выразить наши глубочайшие соболезнования его семье», — сказал глава федерации Джузеппе Манфреди.

Баньоли тренировал мужскую сборную России с 2009 по 2010 год. С командой он выиграл серебро (2010) и бронзу (2009) Мировой лиги, но сборная осталась без медалей чемпионата Европы-2009 и чемпионата мира-2010. С московским «Динамо» итальянец в 2008 году становился чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. С 2017 по 2018 год он возглавлял уфимский «Урал».

Вместе с «Моденой» и «Сислеем» Баньоли выиграл восемь титулов в чемпионате Италии. Он делит рекорд по этому показателю с Франко Андерлини.

Одна из первых советских олимпийских чемпионок

Победительница Олимпиады 1952 года в Хельсинки в толкании ядра Галина Зыбина скончалась 10 августа на 94-м году жизни.

Зыбина, в детстве пережившая блокаду Ленинграда, завоевала медали трех Олимпиад: помимо золота Хельсинки, на ее счету серебро Игр-1956 и бронза Токио-1964.

Она являлась чемпионкой Европы (1954), многократной чемпионкой и рекордсменкой СССР. Становилась призером чемпионатов Европы в толкании ядра, метании диска и копья.

Зыбина завершила карьеру в 1969 году, после чего работала тренером-преподавателем в спортивных обществах «Труд» и «Зенит».

Первый президент Федерации фигурного катания России

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев скончался на 83-м году жизни.

Писеев возглавлял Федерацию фигурного катания СССР (1988–1992), Федерацию фигурного катания на коньках России (1992–2010), также являлся генеральным директором организации (2010–2014), с 2014 года — почетный президент ФФККР.

Также Писеев возглавлял Всесоюзную коллегию судей. В период 1972–1977 годов входил в судейские бригады на соревнованиях — чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх (1972, 1976). С 1974 по 1983 год занимал должность заместителя начальника управления зимних видов спорта, руководил не только фигурным катанием, но и конькобежным спортом, санным, бобслеем. С 1977 по 1985 год Писеев избирался в состав технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU).

С 1992 года входил в исполком Олимпийского комитета России.

Легендарный тренер по фигурному катанию

Американский тренер по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл умер на 86-м году жизни.

Кэрролл включен в Зал славы мирового фигурного катания. Фигурист из группы Кэрролла впервые стал чемпионом мира в 1977 году. Линда Фратиани завоевала золото в одиночном катании, в 1979 году повторила достижение.

Он тренировал олимпийского чемпиона (2010) и победителя мирового первенства (2009) американца Эвана Лайсачека.

Кэрролл также работал с американкой Мишель Кван, одной из величайших фигуристок всех времен. Под его руководством она стала пятикратной чемпионкой мира и двукратным призером Игр. Кван также является многократным призером чемпионатов мира.

Кэрролл в 1997 году стал первым представителем фигурного катания, завоевавшим приз лучшему тренеру года по версии Национального олимпийского комитета США. Завершил карьеру тренера в 2018 году.

Победитель скандальной Олимпиады в истории баскетбола

Олимпийский чемпион 1972 года по баскетболу в составе сборной СССР Анатолий Поливода скончался в возрасте 76 лет.

Поливода за два дня до финала Игр-1972 против сборной США (51:50) пережил серьезный приступ и за игрой наблюдал с трибун. Финал вышел скандальным, поскольку концовка, которая осталась за США, была переиграна. И в итоге СССР благодаря броску Александра Белова завоевал первое золото Олимпиады в баскетболе и прервал 63-матчевую беспроигрышную серию сборной США в олимпийских турнирах.

Лишь через несколько лет врачи определят, что баскетболист страдает врожденным синдромом Вольфа — Паркинсона — Уайта. Такой диагноз ставит под сомнение не только профессиональные занятия спортом, но и нормальную жизнедеятельность.

Кроме золота Олимпиады-1972 на счету Поливоды бронзовая медаль Игр-1968, золотые награды чемпионата мира (1967) и чемпионатов Европы (1967, 1969, 1971).

Член Зала славы НБА

Член Зала славы НБА Дикембе Мутомбо скончался на 59-м году жизни после продолжительной борьбы с раком головного мозга.

Мутомбо отыграл 18 сезонов в НБА, выступал за «Денвер Наггетс», «Атланту Хокс», «Филадельфию Севенти Сиксерз», «Нью-Джерси Нетс», «Нью-Йорк Никс» и «Хьюстон Рокетс» и завершил карьеру в 2009 году, после чего стал первым глобальным амбассадором НБА.

Мутомбо четыре раза признавали лучшим оборонительным игроком лиги и трижды включали в сборную всех звезд НБА, он восемь раз участвовал в матчах звезд. Он занимает второе место в истории лиги по заблокированным броскам (3289), которые сопровождал особым жестом указательным пальцем.

Стал силуэтом НБА

Олимпийский чемпион 1960 года в составе сборной США и чемпион НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэст, чей силуэт, как считается, лег в основу логотипа лиги, умер в возрасте 86 лет.

Уэст стал третьим игроком в истории НБА, набравшим 25 тыс. очков. Он каждый год участвовал в Матче всех звезд и девять раз выводил «Лос-Анджелес Лейкерс» в финал НБА, но выиграл титул только раз — в 1972 году.

В 1969 году его признали самым ценным игроком финала.

Уэста трижды включали в Зал баскетбольной славы — как игрока НБА, члена олимпийской сборной и за вклад в развитие вида спорта.

После окончания игровой карьеры Уэст был тренером «Лейкерс», в 1982–2000 годах работал генменеджером клуба, шесть раз победив с ним в НБА. При нем в команду пришли Мэджик Джонсон, Джеймс Уорти, Кобе Брайант и Шакил О'Нил.

Завоевал еврокубок в составе УНИКСа

Бывший баскетболист Николай Хряпа умер в возрасте 45 лет, сообщила пресс-служба саратовского «Автодора», воспитанником которого был форвард.

На протяжении карьеры Хряпа играл также за «Одессу», пермский «Урал-Грейт», «Киев», «Будивельник» и казанский УНИКС, с которым в 2004 году взял Кубок вызова FIBA. В составе сборной Украины был участником чемпионата Европы среди юниоров (1996) и Евробаскета в 2001 и 2003 годах.

Младший брат Николая Виктор Хряпа играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призером Олимпиады в Лондоне и чемпионом Евробаскета-2007. Хряпа-младший является членом исполкома Российской федерации баскетбола.

Латвийский баскетболист, бывший муж певицы Седоковой

Бывший муж певицы Анны Седоковой — латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой в Москве. Тело 32-летнего мужчины нашли в одном из столичных хостелов. По информации «Известий», на его телефоне была заставка с надписью «Позвоните Анне» и ее номером.

С 2019 года Тимма выступал за клуб «Химки». До этого он играл за латвийские «АСК Рига», «Лиепаяс Лаувас», «Вентспилс» и ВЭФ, петербургский «Зенит», испанскую «Басконию» и греческий «Олимпиакос». В 2013 году Тимму во втором раунде драфта выбрал «Мемфис Гриззлис». С 2013 года играл за сборную Латвии. В феврале 2024 года Тимма стал игроком испанского баскетбольного клуба «Обрадойро», который покинул в октябре.

Соавтор одного из старейших рекордов в легкой атлетике

Известная советская бегунья Ирина Подъяловская скончалась после продолжительной болезни на 65-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Подъяловская была в составе сборной СССР, которая в августе 1984 года установила мировой рекорд в эстафете 4х800 м (7 мин. 50,17 с). Это один из старейших мировых рекордов в легкой атлетике, который до сих пор не побит. Только достижение чешки Ярмилы Кратохвиловой на 800 м было установлено раньше (1983).

Легенда хоккея с мячом

Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Николай Дураков.

Дураков играл в нижнетагильском «Металлурге» и свердловском СКА. Он являлся девятикратным чемпионом СССР, обладателем Кубка европейских чемпионов (1974 год), восемь раз становился лучшим бомбардиром чемпионата и 12 раз попадал в число лучших игроков сезона.

Со сборной СССР Дураков выиграл чемпионаты мира 1957, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 и 1973 годов. В 1974-м получил медаль международной федерации (IBF) «За выдающиеся заслуги».

В 2000-м был признан лучшим хоккеистом века в опросе «Советского спорта».

Трехкратный чемпион мира по биатлону

Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков скончался на 77-м году жизни.

Он побеждал на трех чемпионатах мира (1970, 1974, 1977) в эстафетах. Также на его счету серебро ЧМ-1975 в эстафете и бронза ЧМ-1977 в спринте. В качестве запасного Ушаков входил в состав сборной СССР на трех Олимпийских играх (1972, 1976, 1980), был двукратным чемпионом СССР.

Лучший гребец поколения

Трехкратный олимпийский чемпион и чемпион мира в академической гребле Вячеслав Иванов скончался на 87-м году жизни.

Иванов завоевал золото в одиночке на Играх 1956, 1960 и 1964 годов, при этом первую медаль взял в возрасте 18 лет. Он стал первым трехкратным олимпийским чемпионом в одиночке. Являлся одним из самых титулованных гребцов в истории Олимпиад.

В 1962 году стал первым чемпионом мира в одиночке. Также на его счету четыре высшие награды на европейских первенствах.

Вывел Федерера в элиту и привел Сафина к крупной победе

Фото: Bongarts / Getty Images

Бывший тренер экс первых ракеток мира россиянина Марата Сафина и швейцарца Роджера Федерера швед Петер Лундгрен скончался в возрасте 59 лет.

В октябре 2023 года Лундгрен перенес ампутацию на левой ноге ниже колена из-за диабета.

Швед был профессиональным игроком в теннис, поднимался до 25-го места в мировом рейтинге и выиграл три турнира ATP в одиночном разряде. После завершения карьеры он стал успешным тренером.

Под его руководством Федерер выиграл свой первый турнир в 2001 году в Милане, а также первый титул «Большого шлема» в 2003 году на Уимблдоне.

Сафину Лундгрен помог вернуться в элиту после тяжелой травмы и завоевать титул на Australian Open 2005 года. Также швед работал со многими звездами тенниса.

Один из лучших велогонщиков XX века

Один из лучших велогонщиков конца 1950-х — начала 1960-х годов бельгиец Рик ван Лой умер в возрасте 90 лет. На счету ван Лоя 371 победа в различных велогонках, в том числе 18 раз он выигрывал этапы «Вуэльты», 12 — «Джиро д'Италия», семь — «Тур де Франс».

Бельгиец первым в истории выиграл все пять самых престижных однодневных гонок — Милан — Сан-Ремо; «Тур Фландрии», Париж — Рубе; Льеж — Бастонь — Льеж и «Джиро ди Ломбардия». Это позднее удалось еще только двум спортсменам — бельгийцам Роже Де Вламинку и Эдди Мерксу.

Ван Лой завоевал золото в командной шоссейной гонке на Олимпиаде 1952 года. Кроме того, он является двукратным чемпионом мира (1960, 1961), дважды завоевал серебро (1956, 1963) и один раз — бронзу (1953) на мировых первенствах.