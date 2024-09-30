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Член Зала славы баскетбола Мутомбо умер от рака мозга в 58 лет

Член Зала славы баскетбола Дикембе Мутомбо умер от рака мозга в 58 лет
Дикембе Мутомбо провел в НБА 18 сезонов и стал вторым в истории турнира по блокшотам. После завершения карьеры он был послом НБА и занимался благотворительностью
Дикембе Мутомбо
Дикембе Мутомбо (Фото: Lisa Blumenfeld / Getty Images)

Отыгравший 18 сезонов в НБА конголезский центровой Дикембе Мутомбо скончался на 59-м году жизни после продолжительной борьбы с раком головного мозга, сообщила пресс-служба НБА.

Мутомбо играл за «Денвер Наггетс», «Атланта Хокс», «Филадельфия Севенти Сиксерз», «Нью-Джерси Нетс», «Нью-Йорк Никс» и «Хьюстон Рокетс» и завершил карьеру в 2009 году, после чего стал первым глобальным амбассадором НБА.

Мутомбо четыре раза признавали лучшим оборонительным игроком лиги и трижды включали в сборную всех звезд НБА, он восемь раз участвовал в Матчах звезд. Он занимает второе место в истории лиги по заблокированным броскам (3289), которые сопровождал особым жестом указательным пальцем.

В 2015 году его включили в Зал славы баскетбола.

В Англии болельщик «Вест Бромвича» умер во время матча
Спорт
Фото:Karl Vallantine / Imago / Global Look Press

Мутомбо говорил на девяти языках. В 1997 году он создал фонд, целью которого было улучшение здравоохранения, образования и качества жизни в ДР Конго, построил больницу в Киншасе, занимался другой благотворительностью, отмечает ESPN.

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Теги
Анна Сатдинова
Баскетбол НБА
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