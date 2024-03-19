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Умер экс-игрок московского «Динамо» и обладатель Кубка Стэнли Крис Саймон

Умер экс-игрок московского «Динамо» и обладатель Кубка Стэнли Крис Саймон
Крису Саймону было 52 года. Легендарный российский хоккеист Валерий Каменский говорил, что у Саймона, с которым он завоевал Кубок Стэнли, были «золотые руки»
Крис Саймон в составе московского &laquo;Динамо&raquo;
Крис Саймон в составе московского «Динамо» (Фото: ТАСС/ Алексей Филиппов)

Бывший хоккеист московского «Динамо» Крис Саймон умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщил канадский телеканал TSN со ссылкой на профсоюз игроков НХЛ.

О причинах смерти не сообщается.

С 1992 по 1995 год Саймон выступал за команду НХЛ «Квебек Нордикс», которая перед сезоном 1995/96 году переехала в Денвер и переименовалась в «Колорадо Эвеланш».

В составе «Колорадо» канадец в 1996 год стал обладателем Кубка Стэнли. В НХЛ он выступал в 1992-2008 гг., где также играл за «Вашингтон Кэпиталз», «Чикаго Блэкхокс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Калгари Флэймз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Миннесоту Уайлд».

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Спорт
Константин Кольцов

В регулярном чемпионате НХЛ провел 864 матчей и набрал 305 очков (144 шайб и 161 передача). Саймон был силовым форвардом, который нередко участвовал в драках. На его счету 1824 штрафных минут в регулярных чемпионатах.

В Континентальной хоккейной лиге канадец выступал за подмосковный «Витязь», московское «Динамо» и новокузнецкий «Металлург», где в 2013 году завершил карьеру. В регулярных чемпионатах КХЛ набрал 87 очков (41+46) и 553 минут штрафа в 168 матчах.

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В сезоне 2008/09 набрал 236 штрафных минут. В истории КХЛ больше штрафа за сезон набрали только Дарси Веро (374 минуты) с Кипом Бреннаном (240) и тоже в составе «Витязя». Однако в отличие от этих двух игроков Саймон был ведущим нападающим клуба. По этой причине он в возрасте 39 лет перешел в перед плей-офф 2011 года в московское «Динамо» под руководством Олега Знарка.

Легендарный российский хоккеист Валерий Каменский отметил, что у Саймона, с которым он завоевал Кубок Стэнли, были «золотые руки». «Крис начинал выступать на высоком уровне в моем «Квебеке», и уже тогда я относился к нему с огромной симпатией. Сильный, уверенный в себе, умница, руки в работе с клюшкой золотые. В КХЛ за ним наблюдать — одно удовольствие», — отметил Каменский.

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