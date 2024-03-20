Семья назвала самоубийство причиной смерти экс-хоккеиста «Динамо» Саймона
Канадский хоккеист Крис Саймон, выступавший в разные годы в НХЛ и КХЛ и выигравший Кубок Стэнли в 1996 году с «Колорадо Эвеланш», покончил жизнь самоубийством, сообщает ESPN со ссылкой на заявление семьи 52-летнего спортсмена.
О смерти Саймона стало известно накануне. В 2017 году ему диагностировали хроническую травматическую энцефалопатию (ХТЭ) — прогрессирующее дегенеративное расстройство головного мозга, которое он связывал с травмами, полученными во время хоккейной карьеры.
«Семья твердо верит и воочию наблюдала, как Крис боролся с ХТЭ», — говорится в заявлении семьи, которое предоставил бывший агент игрока Пол Теофаноус.
Только в НХЛ Саймон провел более ста драк, заработал 1824 минуты штрафа, а в 2007 году ему присудили дисквалификации по 25 и 30 игр — одни из самых длительных в истории лиги.
Хоккеист после завершения карьеры страдал от депрессии, тревоги, ПТСР и артрита.
В КХЛ Саймон играл в 2008–2013 годах за подмосковный «Витязь», московское «Динамо» и новокузнецкий «Металлург».
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