 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Семья назвала самоубийство причиной смерти экс-хоккеиста «Динамо» Саймона

Семья назвала самоубийство причиной смерти экс-хоккеиста «Динамо» Криса Саймона
О смерти известного тафгая Криса Саймона стало известно накануне. Семья сообщила, что у бывшего хоккеиста была прогрессирующая болезнь мозга, вызванная травмами головы на протяжении карьеры
Крис Саймон
Крис Саймон (Фото: Andy Marlin / Getty Images)

Канадский хоккеист Крис Саймон, выступавший в разные годы в НХЛ и КХЛ и выигравший Кубок Стэнли в 1996 году с «Колорадо Эвеланш», покончил жизнь самоубийством, сообщает ESPN со ссылкой на заявление семьи 52-летнего спортсмена.

О смерти Саймона стало известно накануне. В 2017 году ему диагностировали хроническую травматическую энцефалопатию (ХТЭ) — прогрессирующее дегенеративное расстройство головного мозга, которое он связывал с травмами, полученными во время хоккейной карьеры.

«Семья твердо верит и воочию наблюдала, как Крис боролся с ХТЭ», — говорится в заявлении семьи, которое предоставил бывший агент игрока Пол Теофаноус.

Умер экс-игрок московского «Динамо» и обладатель Кубка Стэнли
Спорт
Крис Саймон в составе московского &laquo;Динамо&raquo;

Только в НХЛ Саймон провел более ста драк, заработал 1824 минуты штрафа, а в 2007 году ему присудили дисквалификации по 25 и 30 игр — одни из самых длительных в истории лиги.

Хоккеист после завершения карьеры страдал от депрессии, тревоги, ПТСР и артрита.

В КХЛ Саймон играл в 2008–2013 годах за подмосковный «Витязь», московское «Динамо» и новокузнецкий «Металлург».

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

Новые правила работы ПИФ «уронили» индекс Мосбиржи. Что случилось?

Из Белгорода и области вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ

Футболисты почтили память Василия Уткина. Видео

Как эвакуировали попавших под лавину туристов на Камчатке. Видео

Путин запланировал несколько международных визитов. Подробности

Стало известно, в какой стране перестанут работать карты «Мир»

Новые автомобили подорожают на 25%. Когда и с чем это связано

Для владельцев смартфонов на Android приготовили важное изменение

МОК утвердил специальный гимн для россиян на Олимпиаде. Слушать

10 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Инвесторы лишатся двух налоговых льгот. Каких?

Во Франции отреагировали на заявление Нарышкина об отправке войск на Украину

Виагра помогает предотвратить Альцгеймер. Что выяснили ученые
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей ХК Динамо Москва ХК Витязь НХЛ
Материалы по теме
Россиянин набрал дебютное очко в НХЛ в первый месяц после приезда из КХЛ
Спорт
Россиянина Никиту Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 100,1 (-0,14) Инвестиции, 19 мар, 16:40 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 92,22 (+0,24) Инвестиции, 19 мар, 16:40
Как заработать на квартире в Москве от 6 до 20% годовых: три способа Pro, 15:42
Восемь часов Михаэля Шумахера выставлены на аукцион за миллионы долларов Спорт, 15:38
Шойгу рассказал, каким будет парад на День Победы Политика, 15:35
Минфин в пятый раз подряд разместил ОФЗ с рекордной за 9 лет доходностью Инвестиции, 15:33
Шойгу заявил о создании нового армейского корпуса в России Политика, 15:25
Спасшего командира танка «Алеша» добровольца наградили орденом Мужества Общество, 15:23
Минобороны заявило о полной зачистке белгородской Козинки от диверсантов Политика, 15:23
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Вы перевели работника на другие задачи. Когда он вас засудит Pro, 15:21
Матч Россия — Сербия начнется с минуты молчания в память о Василии Уткине Спорт, 15:19
Брюссель перевел Киеву первые €4,5 млрд из пакета помощи в €50 млрд Политика, 15:14
Риелторы назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье Недвижимость, 15:11
Семья назвала самоубийство причиной смерти экс-хоккеиста «Динамо» Саймона Спорт, 15:11
Акционер против Disney: чем закончится битва за совет директоров компании Pro, 15:00
Глава АвтоВАЗа пообещал представить Lada Iskra на ПМЭФе Авто, 14:59