Умер почетный президент Федерации фигурного катания России Писеев
Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба федерации.
Писеев возглавлял Федерацию фигурного катания СССР (1988—1992), Федерацию фигурного катания на коньках России (1992—2010), также являлся генеральным директором организации (2010—2014), с 2014 года — почетный президент ФФККР.
Также Писеев возглавлял Всесоюзную коллегию судей. В период 1972—1977 годов входил в судейские бригады на соревнованиях — чемпионатах Европы, мира, Олимпийских игр (1972, 1976). С 1974 по 1983 год занимал должность заместителя начальника управления зимних видов спорта, руководил не только фигурным катанием, но и конькобежным спортом, санным, бобслеем. С 1977 по 1985 год Валентин Писеев избирался в состав технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU).
С 1992 года входил в исполком Олимпийского комитета России.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»