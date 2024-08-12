Умер почетный президент Федерации фигурного катания России Писеев

О смерти Валентина Писеева «Матч ТВ» сообщил почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник

Владимир Писеев (Фото: ФФКР)

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Писеев возглавлял Федерацию фигурного катания СССР (1988—1992), Федерацию фигурного катания на коньках России (1992—2010), также являлся генеральным директором организации (2010—2014), с 2014 года — почетный президент ФФККР.

Также Писеев возглавлял Всесоюзную коллегию судей. В период 1972—1977 годов входил в судейские бригады на соревнованиях — чемпионатах Европы, мира, Олимпийских игр (1972, 1976). С 1974 по 1983 год занимал должность заместителя начальника управления зимних видов спорта, руководил не только фигурным катанием, но и конькобежным спортом, санным, бобслеем. С 1977 по 1985 год Валентин Писеев избирался в состав технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU).

С 1992 года входил в исполком Олимпийского комитета России.