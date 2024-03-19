Умер тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов
Умер помощник главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов. Об этом клуб сообщил в своем телеграм-канале.
Кольцову было 42 года. Причина смерти не уточняется.
«Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба», — заявили в ХКСЮ, выразив соболезнования близким тренера.
«Белорусский хоккей» ранее сообщил, что Кольцов умер в Майами, США.
Как отмечает Sportbox, Кольцов встречался с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Она должна выступить в Майами на турнире категории WTA 1000, который проходит с 19 по 31 марта.
Константин Кольцов родился 17 апреля 1981 года в Уфе, имеет гражданство Белоруссии. За свою карьеру он играл за множество хоккейных клубов, среди них — новокузнецкий «Металлург», «Ак Барс», «Спартак» и «Питтсбург Пингвинз». В составе «Салавата Юлаева» он выигрывал чемпионат России и кубок Гагарина.
В качестве тренера он работал в минском «Динамо», клубе «Брест» и Спартаке. В клубе «Динамо-Молодечно» в 2020-2021 годах он занимал должность главного тренера.
В августе 2023 года умер нападающий «Салавата Юлаева», 21-летний Родион Амиров. В феврале 2022 года клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мейпл Лифс», который выбрал Амирова в первом раунде драфта в 2020 году, проинформировал, что у него диагностировали опухоль мозга.
Спортсмен проходил лечение в Германии, в апреле 2022 года он вернулся в Уфу после проведенного курса химиотерапии. В мае клуб «Салават Юлаев» продлил его аренду на один сезон.
Амиров впервые вышел на лед за «Салават Юлаев» в 2019 году. За клуб из Уфы он провел 79 матчей, набрав 18 очков (10 шайб + 8 передач).
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