Умер олимпийский чемпион по баскетболу в составе сборной СССР Поливода
Олимпийский чемпион 1972 года по баскетболу в составе сборной СССР Анатолий Поливода скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации баскетбола Украины.
Причина его смерти не уточняется.
Поливода за два дня до финала Игр-1972 против сборной США (51:50) пережил серьезный приступ и за игрой наблюдал с трибун. Лишь через несколько лет врачи определят, что баскетболист страдает врожденным синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта. Такой диагноз ставит под сомнение не только профессиональные занятия спортом, но и нормальную жизнедеятельность.
После завершения карьеры в 26 лет Поливода получил высшее образование, более десяти лет работал в Киевском университете им. Тараса Шевченко на кафедре физвоспитания. В 1985 году он перенес операцию, которая частично облегчила его проблемы.
Кроме золота Олимпиады-1972 на счету Поливоды бронзовая медаль на Играх-1968, золотые награды чемпионата мира (1967) и чемпионата Европы (1967, 1969, 1971).
Из олимпийской сборной СССР по баскетболу 1972 года в живых остались только Модестас Паулаускас и Иван Едешко.
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