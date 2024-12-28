Умер бывший главный тренер сборной России по волейболу Даниэле Баньоли

Итальянец скончался на 72-м году жизни. Он возглавлял мужскую сборную России с 2009 по 2010 год, стал дважды призером Мировой лиги. Баньоли также выиграл чемпионат России с московским «Динамо»

Даниэле Баньоли (Фото: Антон Буценко / ТАСС)

Бывший главный тренер сборной России по волейболу, один из самых успешных тренеров в истории итальянского клубного волейбола Даниэле Баньоли скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщается на сайте Федерации волейбола Италии.

Причина смерти не уточняется. Портал World of Volley сообщил, что Баньоли умер после продолжительной болезни.

«Тренер оставил великое наследие итальянскому волейболу и своей работой внес значительный вклад в развитие нашего вида спорта. От себя лично и от имени Федерации волейбола Италии могу только выразить наши глубочайшие соболезнования его семье», — сказал глава федерации Джузеппе Манфреди.

Баньоли тренировал мужскую сборную России с 2009 по 2010 год. С командой он выиграл серебро (2010) и бронзу (2009) Мировой лиги, но сборная осталась без медалей чемпионата Европы-2009 и чемпионата мира-2010. С московским «Динамо» итальянец становился чемпионом России (2008), а также завоевал Кубок (2008) и Суперкубок (2008) страны. С 2017 по 2018 год он возглавлял уфимский «Урал».

Вместе с «Моденой» и «Сислеем» Баньоли выиграл восемь титулов в чемпионате Италии. Он делит рекорд по этому показателю с Франко Андерлини.