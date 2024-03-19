Полиция назвала самоубийство предполагаемой причиной смерти Кольцова

В полиция Майами сообщили, что тело тренера «Салавата Юлаева» было найдено около здания гостиницы St. Regis Bal Harbour Resort, подозрений в насильственном характере смерти нет

Константин Кольцов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Полиция Майами предполагает, что причиной смерти ассистента главного тренера уфимского клуба КХЛ «Салават Юлаев» Константина Кольцова было самоубийство. Об этом United Press International (UPI) сообщил детектив полиции Майами Аргемис Колом.

По данным следователей, в понедельник, 18 марта, в 12:39 по местному времени, полиция и пожарно-спасательная служба Бэл-Харбора были отправлены к гостинице St. Regis Bal Harbour Resort. Тело мужчины было обнаружено под окнами отеля.

«Управление полиции Майами отреагировало и взяло на себя расследование предполагаемого самоубийства г-на Константина Кольцова (17.04.1981). Никаких подозрений в насильственном характере смерти нет», — сказал Колом.

О смерти 42-летнего Кольцова стало известно 19 марта. Он находился в Майами вместе со своей девушкой, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Кольцов в составе «Салавата Юлаева» выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина, в составе сборной Белоруссии участвовал на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (2002) и Ванкувере (2010). С 2022 года работал помощником тренера в «Салавате Юлаеве». С 2020 года Кольцов встречался с Соболенко, которая сейчас занимает второе место в рейтинге WTA.