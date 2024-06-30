 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Евро-2024 ,  
0 

Грузия в ожидании сенсации. Что происходит на Евро

Сюжет
Евро-2024
Во второй день плей-офф чемпионата Европы Англия сыграет со Словакией, Испания — с Грузией. Что происходит на Евро — об этом в онлайн-трансляции «РБК Спорт»
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Какие матчи пройдут 30 июня

Англия — Словакия (19:00, «Матч ТВ»)

Испания — Грузия (22:00, «Матч ТВ»)

Сетка плей-офф Евро-2024

Расписание матчей

Главные события

  • Италия впервые с 2012 года пропустила более гола на Евро.

Интересные материалы

12:50. Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль отметил, что его команда будет играть в свое удовольствие.

«Как и в матче с Португалией (2:0), мы выйдем на игру без какого-либо давления. Мы хотим играть командно и правильно. Футбол полон сюрпризов. Нам нечего терять. Наши игроки будут рады сыграть против опытной испанской команды. Мы ничего не боимся», — сказал главный тренер команды.

12:30. Opta считает, что англичане выиграют в матче с вероятностью 65,3%, а шансы словаков оценивает в 14%. При этом словацкая команда уже опровергала прогнозы Opta в игре с топовой командой. Так, в матче первого тура против Бельгии шансы на победу Словакии были 16,8%, а Бельгии — 62,6%, однако словаки в том матче победили со счетом 1:0.

12:00. Суперкомпьютер Opta оценивает вероятность чемпионства на Евро испанской команды в 16,81%. Букмекеры дают на победу Грузии коэффициент 17. И в случае угаданного исхода при ставке 1 тыс. руб. победа Грузии принесет чистыми 16 тыс. руб., Испании — 200 руб.

11:00. Плей-офф стартовал с двух запоминающихся матчей. Швейцария выбила из турнира Италию (0:2), действующего чемпиона Европы.

Италия впервые с 2012 года пропустила больше двух голов на Евро и впервые с 2004 года не сыграет в четвертьфинале.

Швейцарцы провели один из своих лучших матчей. Первому голу предшествовала 31 передача — рекорд Евро. Предыдущим рекордом было 28 передач перед голом Акселя Витцеля в матче против Ирландии на Евро-2016.

Точность передач Швейцарии в матче с Италией составил 92%, что является рекордом команды.

Германия в драматичном матче обыграла Данию, встреча выдалась богатой на события.

На третьей минуте судья отменил гол немца Нико Шлоттербека из-за фола. На 35-й минуте при счете 0:0 игра была прервана на 25 минут из-за грозы и града.

Главным неудачником матча стал датский защитник Йоаким Андерсен. На 48-й минуте судья не засчитал его гол из-за миллиметрового офсайда.

А спустя три минуты мяч попал ему руку в штрафной и судья назначил пенальти в ворота датчан. Кай Хаверц реализовал 11-метровый и открыл счет, а спустя 15 минут Джамаль Мусиала снял все вопросы о победителе.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
сборная Италии по футболу сборная Испании по футболу сборная Англии по футболу сборная Грузии по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Футбол
Материалы по теме
Каковы шансы Грузии на очередную сенсацию. Чего ждать от 1/8 финала Евро
Спорт
Германия победила в грозовом матче и вышла в 1/4 финала Евро
Спорт
Германия и Швейцария вышли в 1/4 финала. Что происходит на Евро
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Минобороны сообщило о взятии сел Спорное и Новоалександровка в ДНР Политика, 13:19
Российская теннисистка поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA Спорт, 13:16
Грузия в ожидании сенсации. Что происходит на Евро Спорт, 13:10
Записавшая рилс о маленьких зарплатах в полиции участковая уволилась Общество, 13:04
В «Лужниках» прокомментировали информацию о шоу Канье Уэста Общество, 13:02
Два человека пострадали при атаке дронов в Богун-Городке Политика, 12:49
Британские ВМС заявили о «подозрительном сближении» с судном у Йемена Политика, 12:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Волгоградской области несколько человек отравились готовыми салатами Общество, 12:20
В ДНР двое детей пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ Политика, 12:06
Рудковская сообщила о приезде рэпера Канье Уэста в Москву Общество, 12:04
Акунин сообщил о блокировке Роскомнадзором его книжного магазина BAbook Общество, 11:51
Во Франции при стрельбе на свадьбе погиб один человек Общество, 11:30
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области Общество, 11:26
Каковы шансы Грузии на очередную сенсацию. Чего ждать от 1/8 финала Евро Спорт, 11:15