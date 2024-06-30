Грузия в ожидании сенсации. Что происходит на Евро
Какие матчи пройдут 30 июня
Англия — Словакия (19:00, «Матч ТВ»)
Испания — Грузия (22:00, «Матч ТВ»)
Главные события
- Италия впервые с 2012 года пропустила более гола на Евро.
Интересные материалы
12:50. Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль отметил, что его команда будет играть в свое удовольствие.
«Как и в матче с Португалией (2:0), мы выйдем на игру без какого-либо давления. Мы хотим играть командно и правильно. Футбол полон сюрпризов. Нам нечего терять. Наши игроки будут рады сыграть против опытной испанской команды. Мы ничего не боимся», — сказал главный тренер команды.
12:30. Opta считает, что англичане выиграют в матче с вероятностью 65,3%, а шансы словаков оценивает в 14%. При этом словацкая команда уже опровергала прогнозы Opta в игре с топовой командой. Так, в матче первого тура против Бельгии шансы на победу Словакии были 16,8%, а Бельгии — 62,6%, однако словаки в том матче победили со счетом 1:0.
12:00. Суперкомпьютер Opta оценивает вероятность чемпионства на Евро испанской команды в 16,81%. Букмекеры дают на победу Грузии коэффициент 17. И в случае угаданного исхода при ставке 1 тыс. руб. победа Грузии принесет чистыми 16 тыс. руб., Испании — 200 руб.
11:00. Плей-офф стартовал с двух запоминающихся матчей. Швейцария выбила из турнира Италию (0:2), действующего чемпиона Европы.
Италия впервые с 2012 года пропустила больше двух голов на Евро и впервые с 2004 года не сыграет в четвертьфинале.
Швейцарцы провели один из своих лучших матчей. Первому голу предшествовала 31 передача — рекорд Евро. Предыдущим рекордом было 28 передач перед голом Акселя Витцеля в матче против Ирландии на Евро-2016.
Точность передач Швейцарии в матче с Италией составил 92%, что является рекордом команды.
Германия в драматичном матче обыграла Данию, встреча выдалась богатой на события.
На третьей минуте судья отменил гол немца Нико Шлоттербека из-за фола. На 35-й минуте при счете 0:0 игра была прервана на 25 минут из-за грозы и града.
Главным неудачником матча стал датский защитник Йоаким Андерсен. На 48-й минуте судья не засчитал его гол из-за миллиметрового офсайда.
А спустя три минуты мяч попал ему руку в штрафной и судья назначил пенальти в ворота датчан. Кай Хаверц реализовал 11-метровый и открыл счет, а спустя 15 минут Джамаль Мусиала снял все вопросы о победителе.
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