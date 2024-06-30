Игрок «Рубина» рассказал о шоке из-за оскорбительных лозунгов на Евро

Даку подчеркнул, что находился в состоянии аффекта, но это не оправдывает его

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Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку был в шоке, когда осознал, какие лозунги он выкрикивал после матча второго тура группового этапа Евро с Хорватией (2:2). Об этом футболист, выступающий за казанский «Рубин», рассказал «Спорт-Экспрессу».

УЕФА дисквалифицировала Даку за оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев, из-за чего футболист пропустил матч третьего тура против Испании.

Даку отметил, что после матча хотел поддержать защитника сборной Эльсеида Хюсаю, которого раскритиковали после игр первого тура с Италией (1:2). По этой причине он пошел вместе с ним к фанатской трибуне.

«В подобных матчах зачастую фанаты позволяют себе оскорбительные кричалки в адрес болельщиков других стран, — напомнил Даку. — Этот антураж сопровождается на протяжении всей игры и окутывает тебя, это влияет на всех, кто находится на стадионе».

По словам Даку, также на него повиляла «эмоциональная концовка» матча, в котором албанцы сравняли счет на последних минутах.

«А я дебютировал на турнире, поэтому эмоции перехлестывали, — добавил он. — Но это нисколько меня не оправдывает, сразу после кричалки я осознал, что сделал — произнес непозволительные вещи. У меня был шок от того, что я подвергся эмоциям и позволил себе подобные выкрики».

После игры с Хорватией Даку подошел к трибуне албанских болельщиков с мегафоном и начал выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев. Футбольная федерация Македонии (FFM) позднее потребовала извинений от Даку, УЕФА начала расследование этого дела.

Футболист 21 июня заявил, что выкрикивал в мегафон оскорбления в состоянии аффекта, и извинился за свое поведение. В «Рубине» пообещали, что к Даку будут применены дисциплинарные и финансовые санкции после возвращения в расположение клуба с чемпионата Европы.