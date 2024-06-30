Сборная Испании пропустила первой, но разгромила Грузию в 1/8 финала Евро

Испанцы пропустили свой первый гол на Евро-2024 на 18-й минуте, но в итоге победили со счетом 4:1. В 1/4 финала они теперь сыграют против сборной Германии

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Сборная Испании обыграла команду Грузии со счетом 4:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла в Кёльне.

Грузины открыли счет на 18-й минуте, автогол на счету защитника Робена Ле Нормана. Для Испании это был первый пропущенный мяч на Евро-2024.

Еще в первом тайме Испания сравняла счет, отличился Родри (39-я минута).

Во втором тайме голы забили Фабиан Руис (51), Нико Уильямс (75) и Дани Ольмо (83).

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

В четвертьфинале Испания теперь сыграет с Германией 5 июля в Штутгарте. Хозяева турнира накануне в 1/8 финала победили Данию со счетом 2:0.

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль (16 лет и 353 дня) стал самым молодым игроком в истории, сыгравшим в плей-офф Евро. Он побил рекорд англичанина Джуда Беллингема (18 лет и 4 дня, Евро-2020).

На нынешнем турнире Ямаль сделал уже две голевые передачи. Последний раз тинейджеру (игроку до 19 лет) подобное удавалось на Евро-2004, два ассиста тогда сделал португалец Криштиану Роналду, сообщает Opta. Также Ямаль стал самым молодым игроком в истории Евро с голевой передачей в плей-офф (он ассистировал Руису).

Испанцы в первом тайме пробили по воротам Грузии 17 раз, повторив рекорд Евро. Сборная России против Швеции на Евро-2008 также пробила 17 раз в первом тайме.