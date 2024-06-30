Англия сравняла в концовке и обыграла в овертайме Словакию в 1/8 финала Евро

Сборная Англии сравняла счет на 95-й минуте и вышла в 1/4 финала Евро

Англичане пропустили от словаков на 25-й минуте и смогли сравнять счет только в компенсированное ко второму тайму время. Джуд Беллингем забил ударом через себя. В овертайме команде победу принес Гарри Кейн

Фото: Carl Recine / Getty Images

Сборная Англии обыграла команду Словакии в дополнительное время со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла в Гельзенкирхене.

У словаков отличился Иван Шранц (25-я минута).

Англичане смогли сравнять счет только в компенсированное ко второму тайму время (90+5). Гол забил Джуд Беллингем ударом через себя. Причем для сборной Англии это был первый удар в створ за всю игру.

А уже на первой минуте овертайма победный гол забил Гарри Кейн (91).

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

В 1/4 финала англичане, финалисты Евро-2020, сыграют против Швейцарии 6 июля в Дюссельдорфе. Накануне Швейцария сенсационно победила действующих чемпионов Европы итальянцев (2:0).

На счету Шранца три гола на Евро-2024, он догнал Жоржа Микаутадзе (Грузия) и Джамала Мусиалу (Германия) в списке лучших бомбардиров турнира.

Кроме того, Шранц стал вторым игроком в истории сборной Словакии, забившим три или более голов на крупном турнире. Первым был Роберт Виттек на ЧМ-2010 (четыре).

Кейн стал рекордсменом сборной Англии по количеству официальных матчей (без товарищеских). Эта игра стала для него 79‑й, форвард «Баварии» обошел по этому показателю Питера Шилтона. По общему количеству матчей Шилтон по-прежнему сохраняет первое место (125), Кейн занимает десятую строчку (95).

Основной центральный защитник сборной Англии Марк Гехи получил в этой игре желтую карточку. Четвертьфинал он будет вынужден пропустить из-за перебора карточек.

Кроме того, удар Беллингема стал поздним голом сборной Англии в основное время на Евро (94:34), а гол Гарри Кейна стал самым быстрым голом в дополнительное время в истории турнира (50-я секунда).