Главный тренер Италии отказался уходить в отставку после провала на Евро

Италия впервые с 2012 года пропустила больше двух голов на Евро и впервые с 2004 года не сыграет в четвертьфинале

Главный тренер сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти не намерен покидать занимаемую должность, несмотря на поражение команды в 1/8 финала чемпионата Европы-2024. Об этом на пресс-конференции сообщил Спаллетти, которого цитирует Gazzetta dello Sport.

«Понятно, что я сделал что-то не так, пытаясь омолодить команду, — отметил Спаллетти — Но я остаюсь здесь и буду продолжать свою работу».

Президент Федерации футбола Италии Габриель Гравина подтвердил, что Спаллетти продолжит руководить командой. «Конечно, мы разочарованы. Но проект продолжается», — сообщил он.

Действующие чемпионы Европы проиграли Швейцарии со счетом 0:2 в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Италия впервые с 2012 года пропустила больше двух голов на Евро и впервые с 2004 года не сыграет в четвертьфинале.

На Евро-2024 Италия одержала одну победу в четырех матчах и потерпела два поражения, забив на турнире три мяча.