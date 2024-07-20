Главные события межсезонья перед стартом российской Премьер-лиги

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 20 июля. «РБК Спорт» собрал данные о трансферах клубов, тренерских назначениях и данные о том, кто может покинуть лигу в ближайшее время

Деян Станкович (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Главные трансферы межсезонья

Из общего списка переходов выделяется трансфер в «Зенит» из «Локомотива» Максима Глушенкова. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила €6,3 млн. Контракт с 24-летним футболистом действует по схеме «4+1». В прошлом сезоне он стал одним из лучших футболистов чемпионата. В сезоне-2023/24 полузащитник провел за «Локомотив» 38 матчей в разных турнирах, отличившись восемью голами и 21 результативной передачей. В РПЛ он повторил рекорд бывшего игрока «Зенита» Халка, который 16 раз ассистировал партнерам в сезоне 2015/16. Глушенков уже показал себя в новой команде, забив два гола в победном Суперкубке России в ворота «Краснодара».

Петербургский клуб подписал еще одного сильного футболиста по меркам РПЛ. Из «Краснодара» в «Зенит» перешел Сергей Волков. Он является воспитанником академии «Краснодара», владельцем которого является Сергей Галицкий. Однако переход сопровождался скандалом. Во-первых, Волков сразу после перехода в петербургский клуб раскритиковал руководство «Краснодара» за увольнение главного тренера Владимира Ивича по ходу прошлого сезона. А потом порадовался за чемпионство «Зенита» в прошлом сезоне, хотя выступал за «Краснодар», который до последних минут боролся за золотые медали. Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян позже раскритиковал Волкова за эти слова и сказал, что перестал с ним общаться.

Московский «Спартак» за €1,5 млн приобрел бразильского форварда Виллиана Жозе, ранее выступавшего в Испании за «Бетис». Для российского чемпионата это серьезное приобретение, поскольку форвард известен в Европе. Он почти 10 лет отыграл в Испании, в том числе за мадридский «Реал», «Бетис» и «Реал Сосьедад».

Трансферы, которые должны произойти

Особого внимания заслуживает трансфер из «Торино» в «Зенит» защитника Ивана Илича. Журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter) писал, что контракт с игроком будет подписан до 2029 года, а заплатят за него €23 млн. Если это случится, то трансфер станет самым крупным в РПЛ в это межсезонье.

Еще одна крупная сделка близка к завершению. Как сообщил журналисту Микеле Антонову, генеральный директор «Спартака» Олег Малышев, трансфер Эсекьеля Барко из «Ривер Плейта» в московский клуб близок к финалу. 14 июля telegram-канал «Дай Ударить» написал, что игрок уже в Москве. Журналист Иван Карпов утверждает, что стоимость трансфера составит €14 млн.

Подвисший Соболев

Еще одной интригой межсезонья остается возможный переход в «Зенит» из «Спартака» Александра Соболева. «Чемпионат» 9 июля писал, что клубы близки к согласованию трансфера нападающего за € 10 млн, а с учетом бонусов сумма составит €12 млн. Однако собеседники «РБК Спорт» в тот же день рассказали, что «Спартак» отверг предложение «Зенита» по приобретению форварда в размере €8 млн, а стороны продолжат переговоры.

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев неоднократно отказывался детализировать переговоры, но отмечал, что уход футболиста из клуба действительно возможен, если кто-то заплатит сумму отступных, прописанную у него в контракте. «РБК Спорт» писал, что эта сумма для российских клубов равна €30 млн.

Кто может уехать

Чемпионат России с высокой долей вероятности может покинуть звездный полузащитник «Зенита» Клаудиньо. С 2021 года, выступающий в России бразилец и «Зенит» ведут переговоры с «Фламенго». Журналист Вене Касагранде 17 июля показал на своем Youtube-канале скриншот из готовящейся презентации игрока. Петербургский клуб хочет выручить за игрока €18 млн.

Еще один знаковый переход может состояться в ближайшее время. Один из лучших футболистов РПЛ Вендел может покинуть чемпионат. Инсайдер Фабио Алейшо сообщил, что бразилец может перейти в «Палмейрас» или «Фенербахче». Однако член совета директоров турецкого «Фенербахче» Салахаттин Баки опроверг «Чемпионату» слухи о потенциальном переходе полузащитника

Ранее инсайдер Фабио Алейшо сообщил, что Вендел перейдёт в «Палмейрас» или «Фенербахче». По словам источника, с «Зенитом» ведут переговоры директора бразильского и турецкого клубов, а также представители самого футболиста. Решение должно быть принято в ближайшее время.

26-летний Вендел по-прежнему находится в Бразилии, он не принимал участия в предсезонной подготовке «Зенита», которая началась в конце июня. Без него команда успела сыграть на Кубке PARI Премьер, а также выиграть Суперкубок России.

Сенсационный трансфер Сафонова

Одной из главных новостей межсезонья стал переход Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ». В мае «РБК Спорт» писал, что клубы достигли договоренности о переходе игрока. «Чемпионат» со ссылкой на источник сообщал, что сумма сделки оценивается в €20 млн. По информации «Спорт-Экспресс», российский вратарь сыграет летом во всех предсезонных матчах французского клуба. Первый товарищеский матч у команды запланирован на 7 августа — с австрийским «Штурмом».

Параллельно с переходом произошла другая история. У футболиста обнаружилась задолженность по алиментам бывшей жене на сумму в 60 млн руб. Также сообщалось, что игрок из-за этого не сможет уехать во Францию. Однако в июле игроку удалось уехать из России и присоединиться к клубу. О том, разрешилась ли между сторонами ситуация, неизвестно.

Приход Станковича и Николича

С переходом Сафонова в «ПСЖ» может сравниться только приход Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака». Особенность была еще и в том, что о возможном назначении серба нигде не писали. Клуб сумел провернуть с тренером максимально тихую сделку и спокойно об этом сообщил первым на официальном сайте. На данный момент это самый статусный человек в российском чемпионате. Он пять раз победил в качестве игрока в чемпионате Италии, по разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также завоевал по четыре Кубка и Суперкубка страны.

На первой же пресс-конференции он шуткой ответил на слова журналиста, который сказал: «Добро пожаловать в ад». «Я лично знаком с дьяволом, так что не волнуйтесь: все будет хорошо», — сказал Станкович.

Еще одно громкое назначение произошло в ЦСКА. Вместо, неожиданно уволенного Владимира Федотова, команду принял Марко Николич. Сербский специалист хорошо знаком российским болельщикам по работе с «Локомотивом». Московский клуб он привел ко второму месту в чемпионате и победу в Кубке страны в 2021 году.