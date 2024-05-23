ПСЖ предварительно договорился о покупке вратаря сборной России
Футбольный клуб «ПСЖ» достиг договоренности о приобретении у «Краснодара» вратаря сборной России Матвея Сафонова. Об этом «РБК Спорт» сообщили два источника, знакомых с подробностями переговоров.
По их словам, клубы устно договорились между собой, а сам Сафонов дал согласие на переезд в ПСЖ. Ожидается, что сделка будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая — начале июня.
В футбольном клубе «Краснодар» отказались от комментариев.
«Чемпионат» со ссылкой на источник 22 мая сообщил, что «ПСЖ» и «Краснодар» близки к соглашению по трансферу Сафонова. Сумма сделки оценивается в €20 млн. По информации «Спорт-Экспресс», российский вратарь сыграет летом во всех предсезонных матчах французского клуба.
Отец вратаря Евгений Сафонов заявлял, что «это слухи, пока не стоит на это обращать внимание», отметив, что не обсуждает с сыном трансфер.
25-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара» и капитаном команды. В текущем сезоне вратарь десять раз сыграл на ноль. В составе сборной России он провел 13 матчей.
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