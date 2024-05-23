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Эксклюзив

ПСЖ предварительно договорился о покупке вратаря сборной России

ПСЖ предварительно договорился о покупке вратаря сборной России Матвея Сафонова
Источники «РБК Спорт» рассказали, что Матвей Сафонов согласился на переход во французский суперклуб. Ожидается, что трансфер будет оформлен после завершения сезона РПЛ
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Футбольный клуб «ПСЖ» достиг договоренности о приобретении у «Краснодара» вратаря сборной России Матвея Сафонова. Об этом «РБК Спорт» сообщили два источника, знакомых с подробностями переговоров.

По их словам, клубы устно договорились между собой, а сам Сафонов дал согласие на переезд в ПСЖ. Ожидается, что сделка будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая — начале июня.

В футбольном клубе «Краснодар» отказались от комментариев.

«Чемпионат» со ссылкой на источник 22 мая сообщил, что «ПСЖ» и «Краснодар» близки к соглашению по трансферу Сафонова. Сумма сделки оценивается в €20 млн. По информации «Спорт-Экспресс», российский вратарь сыграет летом во всех предсезонных матчах французского клуба.

Отец вратаря Евгений Сафонов заявлял, что «это слухи, пока не стоит на это обращать внимание», отметив, что не обсуждает с сыном трансфер.

25-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара» и капитаном команды. В текущем сезоне вратарь десять раз сыграл на ноль. В составе сборной России он провел 13 матчей.

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Футбол ФК Краснодар ПСЖ Матвей Сафонов
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