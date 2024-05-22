 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Чемпионат» узнал о возможном переходе в ПСЖ голкипера сборной России

«Чемпионат»: «Краснодар» и ПСЖ ведут переговоры по трансферу Сафонова за €20 млн
Источник сообщил, что французский клуб и «Краснодар» приближаются к соглашению по трансферу Матвея Сафонова за €20 млн
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) ведет переговоры о переходе вратаря сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник.

«Стороны вступили в переговоры несколько недель назад. За последние дни стороны приблизились к трансферу, но еще ничего не согласовано», — сказал источник.

Стоимость возможного трансфера оценивается в €20 млн.

Ранее 22 мая об интересе ПСЖ к Сафонову писал Legalbet. Отмечалось, что в июне истекает контракт Кейлора Наваса, в связи с этим парижане рассматривают Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы.

Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ
Спорт
Килиан Мбаппе

РБК обратился за комментарием в «Краснодар».

В составе ПСЖ в свое время играли россияне Сергей Семак (2005–2006), который сейчас возглавляет «Зенит», и Игорь Яновский (1998–2001).

25-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара» и капитаном команды. В этом сезоне голкипер пропустил 27 мячей в 29 играх, десять раз сыграв на ноль.

В сборной России вратарь с 2021 года сыграл 13 матчей.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Краснодар ПСЖ Матвей Сафонов
Материалы по теме
Мбаппе устроил прощальный ужин перед уходом из ПСЖ на 250 человек
Спорт
«Краснодар» отправил «Сочи» в Первую лигу и сохранил шансы на чемпионство
Спорт
Лидер РПЛ продлил контракт с вратарем сборной России Сафоновым
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 97,9 (-0,4) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 90,19 (-0,22) Инвестиции, 17:18
Отец Сафонова назвал слухами информацию об интересе ПСЖ к голкиперу Спорт, 20:39
Франция испытала обновленную ядерную ракету ASMPA Политика, 20:34
Власти решили расширить функционал ЭРА-ГЛОНАСС на беспилотники и самокаты Бизнес, 20:31
Сайт, приложение, маркетплейс и офлайн: на чем построен успех e-commerce РБК и Яндекс Реклама, 20:18
Нетаньяху назвал признание Палестины «вознаграждением террора» Политика, 20:06
Бербок обвинила Россию в неготовности к «разговору» Политика, 19:57
В Швейцарии создадут федеральный реестр экономических бенефициаров Политика, 19:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Почему на Тайване начались массовые акции протеста Политика, 19:39
Популярный Ethereum-кошелек MetaMask добавит поддержку биткоина Крипто, 19:34
«Чемпионат» узнал о возможном переходе в ПСЖ голкипера сборной России Спорт, 19:33
⁠Власти Китая выпустили чат-бот, обученный на идеях Си Цзиньпина Технологии и медиа, 19:28
Британский премьер получил санкцию короля на роспуск парламента Политика, 19:21
Симоньян опубликовала список военнопленных, которых не обменивает Киев Политика, 19:12
Путин поручил дать пострадавшим от паводков право на отгулы и отпуска Политика, 19:09