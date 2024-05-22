«Чемпионат»: «Краснодар» и ПСЖ ведут переговоры по трансферу Сафонова за €20 млн

«Чемпионат» узнал о возможном переходе в ПСЖ голкипера сборной России

Источник сообщил, что французский клуб и «Краснодар» приближаются к соглашению по трансферу Матвея Сафонова за €20 млн

Матвей Сафонов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) ведет переговоры о переходе вратаря сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник.

«Стороны вступили в переговоры несколько недель назад. За последние дни стороны приблизились к трансферу, но еще ничего не согласовано», — сказал источник.

Стоимость возможного трансфера оценивается в €20 млн.

Ранее 22 мая об интересе ПСЖ к Сафонову писал Legalbet. Отмечалось, что в июне истекает контракт Кейлора Наваса, в связи с этим парижане рассматривают Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы.

РБК обратился за комментарием в «Краснодар».

В составе ПСЖ в свое время играли россияне Сергей Семак (2005–2006), который сейчас возглавляет «Зенит», и Игорь Яновский (1998–2001).

25-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара» и капитаном команды. В этом сезоне голкипер пропустил 27 мячей в 29 играх, десять раз сыграв на ноль.

В сборной России вратарь с 2021 года сыграл 13 матчей.