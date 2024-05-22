«Чемпионат» узнал о возможном переходе в ПСЖ голкипера сборной России
Французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) ведет переговоры о переходе вратаря сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник.
«Стороны вступили в переговоры несколько недель назад. За последние дни стороны приблизились к трансферу, но еще ничего не согласовано», — сказал источник.
Стоимость возможного трансфера оценивается в €20 млн.
Ранее 22 мая об интересе ПСЖ к Сафонову писал Legalbet. Отмечалось, что в июне истекает контракт Кейлора Наваса, в связи с этим парижане рассматривают Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы.
РБК обратился за комментарием в «Краснодар».
В составе ПСЖ в свое время играли россияне Сергей Семак (2005–2006), который сейчас возглавляет «Зенит», и Игорь Яновский (1998–2001).
25-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара» и капитаном команды. В этом сезоне голкипер пропустил 27 мячей в 29 играх, десять раз сыграв на ноль.
В сборной России вратарь с 2021 года сыграл 13 матчей.
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