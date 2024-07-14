Лидер «Краснодара» заявил о некрасивом поступке ушедшего в «Зенит» игрока

Бывший защитник клуба Волков в июне после перехода в «Зенит» раскритиковал руководство «Краснодара» за увольнение главного тренера Ивича

Фото: Степан Ноздрев/ТАСС

Ведущий нападающий футбольного клуба «Краснодара» Эдуард Сперцян перестал общаться с бывшим защитником клуба Сергеем Волковым из-за некрасивого поступка после его перехода в «Зенит». Слова Сперцяна приводит ТАСС.

«Я с Сергеем Волковым не общаюсь. Он некрасиво поступил, не хочу с ним общаться. Видели его интервью — это некрасиво по отношению к нам, клубу, который его воспитал», — сказал спортсмен.

Волков в июне после перехода в петербургский клуб раскритиковал руководство «Краснодара» за увольнение главного тренера Владимира Ивича по ходу прошлого сезона. Он также порадовался за чемпионство «Зенит» в прошлом сезоне, хотя выступал за «Краснодар», который до последних минут боролся за золотые медали.