Гендиректор «Спартака» оценил возможность ухода Соболева в «Зенит»
Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал сообщения о том, что нападающий Александр Соболев может покинуть команду нынешним летом. Как сообщает LiveResult, уход футболиста из клуба действительно возможен, если кто-то заплатит сумму отступных, прописанную у него в контракте.
«Если кто-то заплатит эти деньги, то мы уже не сможем остановить процесс. На данный момент Соболев — футболист основного состава «Спартака», — приводит издание слова Малышева.
В начале июня источники «РБК Спорт» сообщили, что действующий чемпион России «Зенит» провел предварительные переговоры с агентом Александра Соболева. Кроме того, об интересе петербургской команды к форварду писал журналист Иван Карпов.
При этом 19 июня Соболев прошел предсезонный медосмотр в «Спартаке». Углубленные обследования показали хорошую форму нападающего и отсутствие проблем со здоровьем.
Александр Соболев перешел в московский «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» в 2020 году. В минувшем сезоне форвард провел за столичный клуб 34 игры, в которых отличился 10 забитыми голами и девятью результативными передачами. Контракт Соболева со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.
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