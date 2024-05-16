Главным тренером «Спартака» станет легенда «Интера»
Сербский тренер Деян Станкович возглавит «Спартак» с нового сезона, сообщается на сайте клуба.
Соглашение будет рассчитано на два сезона.
Станкович в качестве тренера возглавлял итальянские «Удинезе» и «Сампдорию», сербскую «Црвену Звезду», а с 2023 года работал в венгерском «Ференцевароше».
«Спартак» 14 апреля отправил в отставку Гильермо Абаскаля, команду временно возглавил Владимир Слишкович, с которым «красно-белые» пока проиграли только один матч — в финале «пути регионов» Кубка России.
В РПЛ «Спартак» за два тура до конца занимает пятое место.
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