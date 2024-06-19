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Спорт ,  
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Новый тренер «Спартака» рассказал о «личном знакомстве с дьяволом»

Новый тренер московского «Спартака» заявил на своей первой пресс-конференции, что для него важно величие клуба. Он также добавил, что в скором времени начнет учить русский язык
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович на первой пресс-конференции шуткой ответил на слова журналиста, который сказал: «Добро пожаловать в ад».

«Я лично знаком с дьяволом, так что не волнуйтесь: все будет хорошо», — сказал Станкович, передает корреспондент «РБК Спорт».

Он добавил, что для него «Спартак» — большой клуб с именем. «Каждый специалист имеет контракт, это нормально, но это не главная причина. Величие клуба и значимость вызова, которые мне предстоят, важнее», — заявил он.

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Деян Станкович

Во время пресс-конференции он заявил, что намерен выучить русский язык. «Я могу общаться и на английском, но предпочитаю итальянский, потому что так лучше выражаю мысли. Но в скором времени планирую учить русский», — сказал Станкович.

О подписании контракта с новым тренером «Спартак» объявил в середине мая. Станкович является одним из лучших сербских футболистов в истории. Он выступал за «Црвену Звезду» и итальянские «Лацио» и «Интер». С «Интером» в 2004–2013 годах он пять раз победил в чемпионате Италии, по разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также завоевал по четыре Кубка и Суперкубка страны.

После завершения карьеры Станкович занимается тренерской деятельностью. В частности, он возглавлял венгерский «Ференцварош», итальянскую «Сампдорию» и сербскую «Црвену Звезду».

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ФК Спартак Москва

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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