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«Зенит» победил «Краснодар» и в пятый раз подряд взял Суперкубок России

«Зенит» победил «Краснодар» и в пятый раз подряд выиграл Суперкубок России
«Зенит» победил со счетом 4:2 и выиграл трофей в девятый раз. У победителей дубль оформил новичок Глушенков, по голу забили Родригао и Вендел. У «Краснодара» отличились Кривцов и вернувшийся в команду Смолов
Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»
Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»

Петербургский «Зенит» победил «Краснодар» в матче за Суперкубок России, который прошел в Волгограде.

Встреча завершилась со счетом 4:2.

В первом тайме у «Зенита» отличились Родригао (13-я минута), Вендел (33) и лучший ассистент прошлого сезона РПЛ Максим Глушенков (42), который перешел в петербургский клуб в конце июня из «Локомотива».

Во втором тайме Никита Кривцов сократил отрыв в счете (65), но Глушенков уже через три минуты оформил дубль.

На 70-й забил Федор Смолов, который в межсезонье вернулся в «Краснодар» из московского «Динамо».

«Зенит» забил три мяча «Краснодару» в первом тайме матча за Суперкубок
Спорт
Фото:Evgeny Pilippov / Global Look Press

Матч на «Волгоград Арене» посетили почти 42 тыс. болельщиков.

Игра повторила рекорд результативности Суперкубка 2007 года, когда ЦСКА победил «Спартак» с таким же счетом.

Суперкубок России разыгрывается с 2003 года. «Зенит» ранее выигрывал трофей в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах.

В прошлом сезоне команда Сергея Семака выиграла также чемпионат и Кубок России.

«Краснодар», который в минувшем сезоне стал серебряным призером РПЛ, впервые играл в Суперкубке.

Кубанская команда не побеждала «Зенит» с апреля 2018 года.

В первом туре РПЛ «Зенит» 20 июля сыграет в Самаре с «Крыльями Советов», а «Краснодар» на следующий день в Грозном с «Ахматом».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Суперкубок ФК Зенит ФК Краснодар Максим Глушенков
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