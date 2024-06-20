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Спорт ,  
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«Зенит» объявил о переходе лучшего ассистента РПЛ

«Зенит» объявил о переходе лучшего ассистента РПЛ Глушенкова из «Локомотива»
Контракт с 24-летним полузащитником Максимом Глушенковым подписан по схеме «4+1»
Максим Глушенков
Максим Глушенков (Фото: fc-zenit.ru)

«Зенит» в телеграм-канале объявил о переходе полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова.

Контракт с 24-летним футболистом действует по схеме «4+1».

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» 38 матчей в разных турнирах, отличившись восемью голами и 21 результативной передачей. В РПЛ он повторил рекорд бывшего футболиста «Зенита» Халка, который 16 раз ассистировал партнерам в сезоне 2015/16.

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По сведениям Transfermarkt, сумма трансфера составила €6,3 млн.

Глушенков перешел в «Локомотив» в 2022 году из самарских «Крыльев Советов». В 2019–2022 годах полузащитник принадлежал московскому «Спартаку».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК Локомотив Москва Максим Глушенков

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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