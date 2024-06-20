«Зенит» объявил о переходе лучшего ассистента РПЛ
«Зенит» в телеграм-канале объявил о переходе полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова.
Контракт с 24-летним футболистом действует по схеме «4+1».
В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» 38 матчей в разных турнирах, отличившись восемью голами и 21 результативной передачей. В РПЛ он повторил рекорд бывшего футболиста «Зенита» Халка, который 16 раз ассистировал партнерам в сезоне 2015/16.
По сведениям Transfermarkt, сумма трансфера составила €6,3 млн.
Глушенков перешел в «Локомотив» в 2022 году из самарских «Крыльев Советов». В 2019–2022 годах полузащитник принадлежал московскому «Спартаку».
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