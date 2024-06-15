Воспитанник «Барселоны» Ямаль побьет рекорд во второй день Евро

В ожидании рекордов. Что происходит во второй день Евро

Во второй день чемпионата Европы пройдет три матча. О главных событиях игрового дня — в онлайн-трансляции «РБК Спорт»

Ламин Ямаль (Фото: Reuters)

Какие матчи пройдут

Венгрия — Швейцария , 16:00 мск (трансляция: ОККО)

, 16:00 мск (трансляция: ОККО) Испания — Хорватия , 19:00 мск («Матч ТВ»)

19:00 мск («Матч ТВ») Италия — Албания , 22:00 мск («Матч ТВ»)

Главные события дня

Германия в стартовом матче одержала самую разгромную победу на Евро.

Фанаты вывесили российские флаги на матче открытия Евро.

В Германии призвали фанатов употреблять наркотики вместо алкоголя на Евро.

10:40. Италия встретится с явным аутсайдером группы В «Албанией». По оценке Opta, действующие чемпионы мира победят с вероятностью 68%. А выход команды в плей-офф оценивается в 80%.

Однако немногие верят, что Италии удастся защитить титул чемпиона мира. Причина — отсутствие талантливого поколения.

«Я не вижу игроков топ-класса в команде, кроме Джанлуиджи Доннарумму, — подчеркнул самый титулованный тренер в истории Лиги чемпионов Карло Анчелотти. — Думаю, выход в четвертьфинал будет уже хорошим результатом. Но команда может добиться и большего».

В свою очередь один из самых титулованных тренеров Фабио Капелло отметил, что интенсивность действий игроков сборной Италии «не соответствует уровню Евро».

«Способна ли сборная выиграть турнир? Лучано Спаллетти отлично прошел квалификацию на Евро-2024, постарался вбить свои идеи команде. Если игроки сплотятся рядом с ним и будут в разы смелее, то можно будет и помечтать об этом», — сказал Капелло.

10:30. Испания входит в топ-5 фаворитов. Шансы на чемпионство команды из группы В оцениваются в 10–11%. По расчетам суперкомпьютеров Opta и Gracenote (Nielsen), Испания выйдет из группы с вероятностью 87–90%. Тогда как шансы Хорватии на выход в плей-офф не превышают в среднем 75%.

10:20. Швейцария является одним из фаворитов на выход в плей-офф из группы А — 61%. При этом группа А является ровной. В ней выделяется лишь Германия. Уровень остальных примерно равен. К примеру, шансы Венгрии на выход в плей-офф оцениваются лишь немного ниже — 59,3%.

Однако в матче первого тура шансы Швейцарии на победу оцениваются заметно выше, чем Венгрии (43% против 29%).

10:10. Полиция Германии призвала фанатов употреблять наркотики вместо алкоголя на Евро.

«У любителей курить марихуану на улице не будет проблем, — отметил представитель полиции немецкого Гильзенкирхена Стефан Книпп. — Если мы увидим группу людей, пьющих алкоголь и выглядящих немного агрессивно, и другую группу, курящую марихуану, мы, конечно, посмотрим на группу, пьющую алкоголь».

Он объяснил это тем, что алкоголь может вызывать агрессию.

10:00. В матче открытия Евро Германия 14 июня разгромила команду Шотландии со счетом 5:1. Это самая крупная победа Германии на Евро.

На матче также присутствовали болельщики с российскими флагами. На одном из флагов было написано «Белгород».

9:30. Во второй день, как ожидается, в составе сборной Испании на Евро дебютирует Ламин Ямаль, которые станет самым молодым игроком в истории турнира. За день до старта Евро ему исполнилось 17 лет.

На данный момент самым молодым игроком в истории Евро является польский полузащитник Кацпер Козловский, который в 2021 году дебютировал на чемпионате Европы в возрасте 17 лет 246 дней.

А самым юным автором гола в истории континентальных первенств является швейцарец Йохан Фонлантен, который в возрасте 18 лет отличился в матче Евро-2004.

В «Барселоне» в 16 лет Ямаль стал основным игроком. В сборной дебютировал в сентябре 2023-го, став самым юным игроком и автором гола в истории сборной Испании.

9:00. Два игрока клубов РПЛ дебютируют на чемпионате Европы 2024 года. Кто из представителей российских клубов сыграет на Евро. Защитник «Локомотива» Марио Митай и форвард «Рубина» Мирлинд Даку сыграют в заключительном матче дня с «Италией».