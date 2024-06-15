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Евро-2024 ,  
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Футболист сборной Евро-2024 назвал себя «немного россиянином»

Выступающий на Евро-2024 игрок Ваня Дркушич назвал себя «немного россиянином»
Сюжет
Евро-2024
Футболист сборной Словении Ваня Дркушич сообщил, что выучил русский язык и понял менталитет
Ваня Дркушич
Ваня Дркушич (Фото: Reuters)

Защитник «Сочи» и сборной Словении на Евро-2024 Ваня Дркушич рассказал «РБ Спорт», что чувствует себя немного россиянином.

«Все-таки прожил здесь почти два года. Я выучил язык, понял менталитет, попробовал некоторую еду. Но надо отметить, что жизнь в Сочи сильно отличается от жизни в остальных городах России. Погода, люди, образ жизни — все другое», — подчеркнул 24-летний футболист.

Кто из игроков российских клубов выступит на Евро
Спорт
Срджан Бабич

Сборная Словении 16 июня проведет первый матч на Евро-2024. Соперником будет команда Дании. Во втором и третьем турах словенцы сыграют с Сербией и Англией.

Всего на Евро выступают четыре игрока из российских клубов. Защитник «Локомотива» Марио Митай и форвард «Рубина» Мирлинд Даку представляют Албанию. Защитник «Спартака» Серджан Бабич вошел в состав сборной Сербии.

Дркушич выступает за «Сочи» с 2022 года. В прошедшем сезоне он провел за клуб, который вылетел из РПЛ, 24 матча. Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Теги
Евро-2024 Сочи сборная Словении по футболу

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