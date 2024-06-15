 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Евро-2024 ,  
0 

Испанец Ямаль стал самым молодым футболистом в истории Евро

Сюжет
Евро-2024
Испанский футболист Ламин Ямаль дебютировал на чемпионате Европы в возрасте 16 лет и 338 дней
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль (Фото: Rafa Babot / Getty Images)

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории Евро.

Испанский футболист, который вышел в стартовом составе в матче против Хорватии в первом туре чемпионата Европы, дебютировал на турнире в возрасте 16 лет и 338 дней.

Футболист «Ливерпуля» стал самым молодым капитаном в истории Евро
Спорт
Доминик Собослаи

Ранее рекорд принадлежал поляку Кацперу Козловскому, который сыграл на Евро-2020 в возрасте 17 лет и 246 дней.

Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

Испанцы играют в группе В вместе с командами Хорватии, Италии и Албании.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Футбол Евро-2024 Ламин Ямаль ФК Барселона сборная Испании по футболу

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Швейцария обыграла Венгрию в первом туре Евро
Спорт
Футболист «Ливерпуля» стал самым молодым капитаном в истории Евро
Спорт
Футболист сборной Евро-2024 назвал себя «немного россиянином»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
На открытии саммита мира без России заявили о нужде в диалоге с Москвой Политика, 19:57
Сотни тысяч людей вышли на марши «Нового народного фронта» во Франции Политика, 19:52
Футболист «Барселоны» побил рекорд. Что происходит во второй день Евро Спорт, 19:51
Клуб АПЛ назначил самого молодого главного тренера в истории турнира Спорт, 19:49
В пяти селах Белгородской области аварийно отключился свет Политика, 19:27
Премьер Италии назвала условие разблокировки активов России Политика, 19:24
Испанец Ямаль стал самым молодым футболистом в истории Евро Спорт, 19:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эр-Рияд после переговоров с Зеленским отправил министра на саммит Политика, 19:12
Британская армия заподозрила Китай в слежке через кокарды на фуражках Политика, 18:59
Глава МАГАТЭ Гросси отказался участвовать в мирном саммите в Швейцарии Политика, 18:40
Тарасова фразой «в МОК офонарели» оценила недопуск лучших борцов на Игры Спорт, 18:38
Президент Колумбии передумал ехать на украинский саммит мира Политика, 18:13
Прощание с погибшим в Горловке оператором НТВ Кожиным состоится 18 июня Общество, 18:10
Якушев совместит должности полпреда и секретаря генсовета «Единой России» Политика, 18:07