Испанец Ямаль стал самым молодым футболистом в истории Евро
Вингер сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории Евро.
Испанский футболист, который вышел в стартовом составе в матче против Хорватии в первом туре чемпионата Европы, дебютировал на турнире в возрасте 16 лет и 338 дней.
Ранее рекорд принадлежал поляку Кацперу Козловскому, который сыграл на Евро-2020 в возрасте 17 лет и 246 дней.
Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.
Испанцы играют в группе В вместе с командами Хорватии, Италии и Албании.