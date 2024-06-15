Испанец Ямаль стал самым молодым футболистом в истории Евро

Испанский футболист Ламин Ямаль дебютировал на чемпионате Европы в возрасте 16 лет и 338 дней

Ламин Ямаль (Фото: Rafa Babot / Getty Images)

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории Евро.

Испанский футболист, который вышел в стартовом составе в матче против Хорватии в первом туре чемпионата Европы, дебютировал на турнире в возрасте 16 лет и 338 дней.

Ранее рекорд принадлежал поляку Кацперу Козловскому, который сыграл на Евро-2020 в возрасте 17 лет и 246 дней.

Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

Испанцы играют в группе В вместе с командами Хорватии, Италии и Албании.