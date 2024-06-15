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Евро-2024 ,  
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В Германии призвали фанатов употреблять наркотики вместо алкоголя на Евро

Полиция Германии призвала фанатов употреблять наркотики на Евро вместо пива
Сюжет
Евро-2024
В полиции подчеркнули, что у любителей курить марихуану на улице не будет проблем во время Евро
Фанаты сборной Англии по футболу
Фанаты сборной Англии по футболу (Фото: Reuters)

Полиция Германия призвала футбольных фанатов на Евро-2024 курить марихуану вместо употребления алкоголя. Об этом сообщает The Sun.

«У любителей курить марихуану на улице не будет проблем, — отметил представитель полиции немецкого Гильзенкирхена Стефан Книпп. — Если мы увидим группу людей, пьющих алкоголь и выглядящих немного агрессивно, и другую группу, курящую марихуану, мы, конечно, посмотрим на группу, пьющую алкоголь». Он объяснил это тем, что алкоголь может вызывать агрессию.

Ранее Бундестаг одобрил законопроект, разрешающий хранение для личного пользования до 25 граммов марихуаны или гашиша в чистом виде.

Полиция Германии увидела угрозу безопасности в матче Евро Англия — Сербия
Спорт
Футбольные фанаты

Сборная Англии в первом туре чемпионата Европы сыграет с Сербией. Встреча пройдет 16 июня в Гельзенкирхене. Организаторы чемпионата Европы по футболу назвали матч высокорискованным с точки зрения безопасности. В местной полиции сообщили, что усиливают меры безопасности, поскольку на матч, по их данным, могут прийти порядка 500 сербских фанатов, которые ранее попадались на нарушении общественного порядка.

Власти города ограничили продажу пива во время матча Евро Англия — Сербия. На стадионе будет продаваться только слабоалкогольное пиво, а болельщиков из двух стран будут разделять. На стадионе и около него будут дежурить более 1000 полицейских.

Англия сыграет с Сербией впервые с 2003 года. В Гельзенкирхене ожидается более 40 тыс. английских болельщиков.

Британская полиция каждые два года обновляет черный список болельщиков сборной Англии, которым запрещено выезжать за пределы страны во время крупных футбольных турниров. На данный момент в этот список входят порядка 2 тыс. болельщиков.

Однако в полиции Великобритании отметили, что произошла смена поколений в английских фанатских группировках, и о молодых фанатах им практически ничего неизвестно. Для них поездка на Евро-2024 станет первым выездом на крупный футбольный турнир.

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Теги
Футбол Евро-2024 сборная Англии по футболу

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Обслуживание счета

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