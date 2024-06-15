Дебют самого молодого игрока в истории Евро. Интриги игрового дня

В составе сборной Испании на Евро дебютирует Ламин Ямаль, которые станет самым молодым игроком в истории турнира. Главное о матчах дня чемпионата Европы — в материале «РБК Спорт»

Ламин Ямаль (Фото: Rafa Babot / Getty Images)

Венгрия — Швейцария

Время: 16:00

Стадион: «Кёльн Штадиум» (Кёльн)

Матчи дня начнутся со встречи сборных Венгрии и Швейцарии, которые выступают в группе А вместе с Германией и Шотландией. Венгерская команда второй раз подряд участвуетв чемпионате Европы под руководством Марко Росси. На Евро-2020 сборная Венгрии, которая была в группе F вместе с Францией, Германией и Португалией, финишировала на последнем месте.

Фото: Christof Stace/ Getty Images

Венгрия вышла в финальную часть Евро-2024 в качестве победителя группы, в которой ее конкурентами были Болгария, Литва, Черногория и Сербия. Венгерская команда не потерпела ни одного поражения в квалификации, пять раз победив и три раза сыграв вничью.

Нынешний чемпионат Европы станет первым для Швейцарии под руководством тренера Мурата Якина. В квалификации швейцарцы заняли второе место в группе I, несмотря на то, что не смогли выиграть в шести из последних семи игр.

На прошлом Евро швейцарская команда выбила сборную Франции в 1/8 финала турнира и впервые дошла до четвертьфинала, где уступила Испании. При этом, Швейцария в основное время одержала победу всего в одной из пяти игр, сыграв три раза вничью и один раз уступив.

Стоит отметить, что в последний раз Швейцария и Венгрия встречались в квалификации к чемпионату мира 2018-го года: тогда швейцарская команда дважды победила Венгрию, выиграв в гостях со счетом 3:2 и разгромив в домашнем матче со сетом 5:2.

Испания — Хорватия

Время: 19:00

Стадион: «Олимпиаштадион» (Берлин)

Одним из фаворитов является сборная Испании, которая по прогнозам аналитической компании Opta является четвертой по шансам на победу в турнире. В первом матче Евро испанцы встретятся с Хорватией. В последний раз команды встречались в 2023 году в финале Лиги наций: победителем решающего матча стала сборная Испании, победив в послематчевой серии пенальти. Кроме того, команды встречались в 1/8 финала Евро-2020 и тогда испанцы снова оказались сильнее (5:3 в дополнительное время).

В квалификации к турниру испанцы возглавили свою группу (21 очков), выиграв семь из восьми матчей. Всего на отборочном этапе Испания пропустила пять голов. В свою очередь, Хорватия заняла второе место в группе с Турцией, Уэльсом, Арменией и Латвией, набрав 16 очков в восьми матчах.

Ламин Ямаль (Фото: Rafa Babot / Getty Images)

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль, которому за день до старта турнира исполнилось 17 лет, станет самым юным игроком в истории Евро. Стоит отметить, что на нынешнем Евро нет других игроков младше 18 лет. На данный момент самым молодым игроком является польский полузащитник Кацпер Козловский, который в 2021 году дебютировал на чемпионате Европы в возрасте 17 лет 246 дней.

В «Барселоне» в 16 лет Ямаль стал основным игроком. В сборной дебютировал в сентябре 2023-го, став самым юным игроком и автором гола в истории сборной Испании.

На данный момент на счету вингера за сборную семь игр и два гола.

Самым юным автором гола в истории континентальных первенств является швейцарец Йохан Фонлантен, который в возрасте 18 лет отличился в матче Евро-2004.

Италия — Албания

Время: 22:00

Стадион: «БВБ-Штадион» (Дортмунд)

Фото: Claudio Villa / Getty Images

Действующие чемпионы Евро Италия начнут турнир в матче со сборной Албанией, чтобы постараться выйти в плей-офф турнира в пятый раз подряд.

Стоит отметить, что итальянцы два раза подряд стартовали в чемпионате Европы с победы, не позволив соперникам забить: в первом матче Евро-2020 итальянцы победили Турцию со счетом 3:0, а в 2016-м — Бельгию со счетом 2:0.

В последних шести матчах группового этапа Евро Италия проиграла всего один раз, уступив Ирландии (0:1) в третьем матче в 2016-м году.

При этом, действующие чемпионы мира переживают не самое лучшее время из-за отсутствия талантливого поколения. «Я не вижу игроков топ-класса в команде, кроме Джанлуиджи Доннарумму, — подчернкул самый титулованный тренер в истории Лиги чемпионов Карло Анчелотти. — Думаю, выход в четвертьфинал будет уже хорошим результатом. Но команда может добиться и большего».

По данным суперкомпьютера OPTA вероятность выхода Италии в полуфинал немногим превышает 23%.

Сборная Албании в квалификации к Евро возглавила группу, опередив Чехию, Польшу, Молдову и Фарерские острова, выиграв в четырех матчах. Албанцы принимают участие на своем втором крупном европейском турнире впервые после того, как на Евро-2016 заняли третье место на групповом этапе, обыграв Румынию и проиграв Швейцарии и Франции.

В официальных встречах команды участвовали в отборе к чемпионату мира 2018-го года: итальянцы дважды оказались сильнее победив со счетом 2:0 и 1:0.