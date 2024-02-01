Юристы оценили шансы на уголовное преследование тренеров Валиевой

После дисквалификации Камилы Валиевой в WADA и РУСАДА допустили, что соучастники приема допинга фигуристкой, если такие имеются, могут понести за это наказание. РБК спросил юристов, насколько реально такое развитие событий

Камила Валиева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиева на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка попала в скандал еще на Олимпиаде 2022 года в Пекине, когда ей было 15 лет. Выяснилось, что в ее допинг-пробе, взятой еще на чемпионате России-2021, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

После оглашения вердикта во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что продолжат изучать возможные свидетельства относительно роли команды фигуристки в деле о нарушении антидопинговых правил. Позднее гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сказала, что соучастник или инициатор приема запрещенной субстанции Валиевой, если такой имеется, должен понести наказание вплоть до уголовной ответственности.

РБК спросил у юристов, велика ли вероятность санкций в отношении тренеров Валиевой, в частности Этери Тутберидзе, и на какой срок может растянуться это дело.

Алексей Панич, спортивный юрист

«Доказать намеренное употребление запрещенных веществ и выявить возможное соучастие окружения спортсменки представляется трудной задачей, особенно учитывая, что с момента предполагаемого нарушения прошло более двух лет. Возможное расследование допингового скандала может затянуться на неопределенный срок. При этом перспективы успешного расследования кажутся неоднозначными, если не появится информатор, готовый дать свидетельские показания. Следует учитывать, что в случае наличия подозреваемых в допинговом скандале имеются ограниченные возможности сбора информации и доказательств. Такие лица могут воздерживаться от предоставления необходимой информации», — сказал Панич.

Сергей Алексеев, председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России

«Расследование в отношении окружения спортсменки уже проведено со стороны РУСАДА на стадии разбирательства дела в первой инстанции после Олимпийских игр. Решением дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА спортсменка была почти оправдана. Также департамент разведки и расследований WADA уже пусть и удаленно, но участвовал и контролировал расследование РУСАДА. С учетом этого решение второй инстанции по данному делу (CAS) тоже уже вынесено. Уголовное дело по рассматриваемым фактам не возбуждалось», — сказал Алексеев.

Он отметил, что даже если будет возобновлено расследование в отношении причастности окружения спортсменки к попаданию в ее организм запрещенной субстанции, то в таких расследованиях важен фактор времени. «Чем больше проходит времени с момента обнаружения запрещенного препарата, тем меньше результативность расследований в том числе в отношении окружения спортсмена по таким делам», — добавил Алексеев.

На вопрос, может ли Тутберидзе грозить дисквалификация, Алексеев ответил: «Для дисквалификации, тем более многолетней, нужны серьезные основания. А их нет. На какой срок может растянуться это дело? В основном дело уже завершено, без каких-либо санкций к окружению спортсменки».

Юлия Вербицкая-Линник, адвокат

«Принимая во внимание широкий общественный резонанс, который вызвало решение CAS, с высокой долей вероятности будет тщательно проверена и изучена тренерская деятельность тренеров Валиевой, в том числе Этери Тутберидзе, а также специалистов по спортивной медицине, которые наблюдали спортсменку», — считает Вербицкая-Линник.

Она отметила, что, поскольку ни WADA, ни РУСАДА не обладают полномочиями проводить расследование, по данному факту с высокой долей вероятности будет осуществлена проверка следователями или дознавателями органов внутренних дел России. «В частности, предметом изучения органами предварительного следствия станет факт наличия (или отсутствия) действий со стороны тренера или спортивного медика, принуждавших Валиеву к приему запрещенного вещества (допинга). Кроме прочего, будет проверена на предмет возможности и соответствия действительности версия, изложенная спортсменкой, о «бытовом загрязнении» лекарствами родственника», — добавила Вербицкая-Линник.

Тренер и/или медик могут быть привлечены к уголовной ответственности. В виде наказания к ним, в зависимости от обстоятельств дела и квалификации деяния, может быть применена ответственность от штрафа в размере до 300 тыс. руб. (минимальная санкция по ч. 1 ст. 230.1 УК России) до лишения свободы на срок до одного года с лишением права заниматься определенной (тренерской) деятельностью на срок до четырех лет (максимальная санкция по ч. 2 ст. 230.1 УК).

Валерия Стародубова, член Ассоциации юристов России

«Для того чтобы подвергнуть санкциям конкретных лиц (тренер, медицинский персонал), нужны доказательства их вины. На практике доказать, что кто-то заставлял принимать или знал о возможном применении субстанций, запрещенных для использования в спорте, весьма затруднительно», — сказала Стародубова.