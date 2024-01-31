В РУСАДА заявили, что нужно наказать соучастника приема допинга Валиевой

Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что, если есть человек, который выступил соучастником или инициатором приема допинга Валиевой, то он должен понести наказание вплоть до уголовного

Камила Валиева (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Соучастник или инициатор приема запрещенной субстанции фигуристкой Камилой Валиевой должен понести наказание вплоть до уголовной ответственности, заявила «РИА Новости» гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

«Если есть человек, который выступил соучастником или даже инициатором приема запрещенной субстанции Камилой, которой на тот момент было всего 15 лет, то этот «преступник» — иначе его нельзя назвать — должен понести наказание, вплоть до уголовной ответственности за склонение несовершеннолетней спортсменки к нарушению антидопинговых правил», — заявила Логинова.

В УК России предусмотрена ответственность за склонение спортсмена к употреблению допинга — если речь идет о несовершеннолетних, статья 230.1 предусматривает лишение свободы на срок до одного года, а если допингом при этом оказались наркотические или психотропные вещества (ч. 3 ст. 230) — до 15 лет лишения свободы.

Логинова отметила, у антидопинговых организаций мало полномочий, чтобы доказать причастность окружения атлетов к фактам употребления допинга. «РУСАДА не обладает функционалом правоохранительных органов, не может проводить оперативно-разыскные мероприятия. Мы неоднократно говорили об этом. К сожалению, в большинстве случаев наше расследование ограничено добровольным участием и анализом собранной информации», — сказала гендиректор РУСАДА.

По ее словам, РУСАДА готово оказать содействие Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в случае возобновления расследования дела Валиевой. «WADA заявило о том, что, возможно, расследование будет возобновлено после изучения полного текста. Мы готовы оказать им необходимое содействие в рамках наших компетенций и возможностей. К расследованию, ранее проведенному РУСАДА, никаких претензий не возникло», — добавила Логинова.

CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг, а после этого Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал ее результаты на Играх-2022 и победном чемпионате Европы 2022 года. В результате золото Олимпиады получит сборная США, серебро — команда Японии, российским фигуристам достанется бронза. А чемпионкой Европы 2022 года станет Анна Щербакова.

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В допинг-пробе Валиевой был найден триметазидин. Сама фигуристка объясняла попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что триметазидин принимал для сердца ее дедушка, и в итоге произошло бытовое «загрязнение».

В Олимпийском комитете России уже заявили, что будут обжаловать в CAS решение ISU. Недовольны решением ISU и в Федерации фигурного катания Канады, где рассчитывали, что бронза командного турнира на Играх достанется их фигуристам.

В WADA рассказывали, что удаленно контролировали расследование РУСАДА дела Валиевой относительно возможного влияния ее персонала на нарушение антидопинговых правил. В WADA отметили, что задача усложнялась тем, что департамент разведки и расследований агентства не смог приехать в Россию и поэтому пришлось осуществлять надзор дистанционно. Там добавили, что могут продолжить разбирательство в отношении окружения Валиевой и его возможной причастности к нарушению ею антидопинговых правил.