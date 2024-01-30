Какие титулы отняли у Валиевой из-за допинга
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Положительный результат дала допинг-проба фигуристки, взятая 25 декабря 2021 года во время победного для нее чемпионата России, но известно об этом стало после победного для России командного турнира Олимпиады-2022.
Отсчет дисквалификации ведется с 25 декабря 2021 года и все результаты спортсменки с этого момента автоматически аннулируются.
Во вторник, 30 января, ISU сообщил, что сборная России после отстранения Валиевой переместится с первого на третье место. При этом Валиева не получит бронзу из-за дисквалификации.
Также ISU объявил, что Валиева лишена золотой медали чемпионата Европы-2022, которая после этого решения досталась соотечественнице Анне Щебраковой.
Ранее РУСАДА лишило Валиеву золота чемпионата России-2022. Всего российская фигуристка завоевала семь медалей с момента отсчета дисквалификации.
Каких медалей лишилась Валиева из-за допинга
- золото Олимпиады-2022 в командном первенстве;
- золото чемпионата Европы — 2022;
- золото чемпионка России — 2022;
- золото чемпионата России по прыжкам — 2023;
- серебро чемпионата России — 2023;
- бронза чемпионата России — 2024;
- серебро Гран-при России — 2023.
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