Какие титулы отняли у Валиевой из-за допинга

У Валиевой отняли семь медалей из-за допинга

Всего российская фигуристка Камила Валиеву лишили семи медалей из-за допинга, среди которых золото Олимпиады и чемпионата Европы

Камила Валиева (Фото: Global Look Press)

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Положительный результат дала допинг-проба фигуристки, взятая 25 декабря 2021 года во время победного для нее чемпионата России, но известно об этом стало после победного для России командного турнира Олимпиады-2022.

Отсчет дисквалификации ведется с 25 декабря 2021 года и все результаты спортсменки с этого момента автоматически аннулируются.





Во вторник, 30 января, ISU сообщил, что сборная России после отстранения Валиевой переместится с первого на третье место. При этом Валиева не получит бронзу из-за дисквалификации.

Также ISU объявил, что Валиева лишена золотой медали чемпионата Европы-2022, которая после этого решения досталась соотечественнице Анне Щебраковой.

Ранее РУСАДА лишило Валиеву золота чемпионата России-2022. Всего российская фигуристка завоевала семь медалей с момента отсчета дисквалификации.

Каких медалей лишилась Валиева из-за допинга золото Олимпиады-2022 в командном первенстве;

Олимпиады-2022 в командном первенстве; золото чемпионата Европы — 2022;

чемпионата Европы — 2022; золото чемпионка России — 2022;

чемпионка России — 2022; золото чемпионата России по прыжкам — 2023;

чемпионата России по прыжкам — 2023; серебро чемпионата России — 2023;

чемпионата России — 2023; бронза чемпионата России — 2024;

чемпионата России — 2024; серебро Гран-при России — 2023.