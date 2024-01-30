Юристы предложили варианты обжалования решения CAS по Валиевой
Что произошло
В понедельник, 29 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг. Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 25 декабря 2021 года — со дня сдачи положительной пробы на чемпионате России. С того дня все ее результаты аннулированы.
Комиссия CAS дала максимальный срок, поскольку Валиева не смогла доказать, что нарушила антидопинговые правила неумышленно. При этом в решении суда отмечается, что непосредственно вопрос лишения наград будут рассматривать соответствующие спортивные организации.
После положительной допинг-пробы Валиева завоевала олимпийское золото в командном турнире, победила на чемпионате Европы 2022 года, где установила мировой рекорд в короткой программе, стала второй на чемпионате России 2022 года и третьей в 2023-м. Таким образом, все эти результаты аннулированы. В итоге Международный союз конькобежцев (ISU) должен принять решение по перераспределению олимпийских медалей в десятую годовщину открытия Олимпийских игр в Сочи — 7 февраля. Александра Трусова станет чемпионкой России, а Анна Щербакова — чемпионкой Европы 2022 года.
Что сказали юристы
Юрист Анна Анцелиович в разговоре с «РБК Спорт» назвала вердикт строгим. «Данное решение представляет собой крайне строгий вердикт, который редко выносят в отношении несовершеннолетних спортсменов. Оспорить его можно в Верховном суде Швейцарии в течение 30 дней. Несмотря на то, что немногим спортсменам удается защитить свои права, такая возможность все-таки существует», — сказала она
Председатель коллегии адвокатов «Никольская Консалтинг» Алексей Панич заявил «РБК Спорт», что более перспективной может быть попытка оспорить данное решение через обжалование независимости CAS в европейских судах. «В некоторых случаях имелись основания сомневаться в независимости выбранной панели арбитров. Недавно возник скандал в связи с делом Ирины Винер-Усмановой, когда стало ясно, что панель арбитров, рассматривавшая дело, не была независимой, было обнаружено прямое вмешательство администрации CAS в процесс принятия арбитрами решения», — заявил Панич.
Он уточнил, что, учитывая этот инцидент и другие ситуации, когда арбитры CAS не демонстрировали независимость в прошлом, возможно рассмотреть обращение в европейские суды, например, в Европейский суд по правам человека.
Председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России, главный научный сотрудник РЭУ им. Плеханова Сергей Алексеев в комментарии «РБК Спорт» обратил внимание, что решение ISU по золотой медали, скорее всего, будет окончательным, так как оно базируется на судебном решении CAS.
«Хотя теоретически, можно подавать в ЕСПЧ жалобу на Швейцарию и судиться там, но это долго очень и бесперспективно с учетом геополитической обстановки. Решение по командному зачету будет базироваться на решении по Валиевой. Теоретически, согласно уставу и регламентам ISU, решение органов ISU можно обжаловать в Международном спортивном арбитражном суде», — сказал Алексеев.
Россия вышла из ЕСПЧ в 2022 году после начала военной операции на Украине. В феврале 2023 года директор департамента МИД по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев уточнял агентству «РИА Новости», что российские граждане могут обращаться ЕСПЧ в случае нарушения их прав за рубежом, несмотря на выход РФ из Совета Европы
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