Юристы предложили варианты обжалования решения CAS по Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. «РБК Спорт» спросил у юристов, как может быть обжаловано это решение

Камила Валиева (Фото: Enrico Calderoni / Global look press)

Что произошло

В понедельник, 29 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг. Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 25 декабря 2021 года — со дня сдачи положительной пробы на чемпионате России. С того дня все ее результаты аннулированы.

Комиссия CAS дала максимальный срок, поскольку Валиева не смогла доказать, что нарушила антидопинговые правила неумышленно. При этом в решении суда отмечается, что непосредственно вопрос лишения наград будут рассматривать соответствующие спортивные организации.

После положительной допинг-пробы Валиева завоевала олимпийское золото в командном турнире, победила на чемпионате Европы 2022 года, где установила мировой рекорд в короткой программе, стала второй на чемпионате России 2022 года и третьей в 2023-м. Таким образом, все эти результаты аннулированы. В итоге Международный союз конькобежцев (ISU) должен принять решение по перераспределению олимпийских медалей в десятую годовщину открытия Олимпийских игр в Сочи — 7 февраля. Александра Трусова станет чемпионкой России, а Анна Щербакова — чемпионкой Европы 2022 года.

Что сказали юристы

Юрист Анна Анцелиович в разговоре с «РБК Спорт» назвала вердикт строгим. «Данное решение представляет собой крайне строгий вердикт, который редко выносят в отношении несовершеннолетних спортсменов. Оспорить его можно в Верховном суде Швейцарии в течение 30 дней. Несмотря на то, что немногим спортсменам удается защитить свои права, такая возможность все-таки существует», — сказала она

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Председатель коллегии адвокатов «Никольская Консалтинг» Алексей Панич заявил «РБК Спорт», что более перспективной может быть попытка оспорить данное решение через обжалование независимости CAS в европейских судах. «В некоторых случаях имелись основания сомневаться в независимости выбранной панели арбитров. Недавно возник скандал в связи с делом Ирины Винер-Усмановой, когда стало ясно, что панель арбитров, рассматривавшая дело, не была независимой, было обнаружено прямое вмешательство администрации CAS в процесс принятия арбитрами решения», — заявил Панич.

Он уточнил, что, учитывая этот инцидент и другие ситуации, когда арбитры CAS не демонстрировали независимость в прошлом, возможно рассмотреть обращение в европейские суды, например, в Европейский суд по правам человека.

Председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России, главный научный сотрудник РЭУ им. Плехановав комментарии «РБК Спорт» обратил внимание, что решение ISU по золотой медали, скорее всего, будет окончательным, так как оно базируется на судебном решении CAS.

«Хотя теоретически, можно подавать в ЕСПЧ жалобу на Швейцарию и судиться там, но это долго очень и бесперспективно с учетом геополитической обстановки. Решение по командному зачету будет базироваться на решении по Валиевой. Теоретически, согласно уставу и регламентам ISU, решение органов ISU можно обжаловать в Международном спортивном арбитражном суде», — сказал Алексеев.

Россия вышла из ЕСПЧ в 2022 году после начала военной операции на Украине. В феврале 2023 года директор департамента МИД по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев уточнял агентству «РИА Новости», что российские граждане могут обращаться ЕСПЧ в случае нарушения их прав за рубежом, несмотря на выход РФ из Совета Европы