WADA заявило об удаленном контроле расследования по делу Валиевой

В WADA отметили, что задача усложнялась тем, что департамент разведки и расследований агентства не смог приехать в Россию и поэтому пришлось осуществлять надзор дистанционно

Камила Валиева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Департамент разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) удаленно контролировал расследование Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дела фигуристки Камилы Валиевой относительно возможного влияния ее персонала на нарушение антидопинговых правил. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе WADA.

«На первом этапе [дела] независимый департамент WADA должен был наблюдать и контролировать расследование РУСАДА по вопросу, какую роль, если таковая имелась, в этом деле сыграл вспомогательный персонал спортсмена. Эта задача усложнялась тем, что отдел разведки и расследований WADA не смог приехать в Россию и поэтому осуществлял надзор дистанционно», — сообщили в WADA.

В WADA добавили, что теперь тщательно изучат решение Спортивного арбитражного суда (CAS) и посмотрят, «открывает ли оно какие-либо дальнейшие возможные направления расследования». «Этим вопросом займутся следователи департамента расследований и разведки WADA, которые продолжат следить за доказательствами по этому делу. Служба внутреннего аудита WADA работает независимо от руководства WADA», — добавили в агентстве.

CAS ранее дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг, а после этого Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал ее результаты на Играх-2022 и победном чемпионате Европы 2022 года. В результате золото Олимпиады получит сборная США, серебро — команда Японии, российским фигуристам достанется бронза. А чемпионкой Европы 2022 года станет Анна Щербакова.

В Олимпийском комитете России уже заявили, что будут обжаловать в CAS решение ISU. Недовольны решением ISU и в Федерации фигурного катания Канады, где рассчитывали, что бронза командного турнира на Играх достанется их фигуристам.

WADA после вердикта CAS по делу Валиевой призвало ввести уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к допингу.