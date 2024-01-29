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CAS дисквалифицировал Валиеву за допинг на четыре года

CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за допинг
Камила Валиева дисквалифицирована за пробу на триметазидин, сданную перед Олимпиадой
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг. Об этом сообщается на сайте суда.

Слушания по делу Валиевой завершились в ноябре.

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После победы россиян в командном турнире на Олимпиаде стало известно, что еще в декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, но ее проверку задержала лаборатория в Стокгольме.

Независимый дисциплинарный комитет РУСАДА в январе 2023 года фактически оправдал фигуристку. Он пришел к выводу, что хоть спортсменка и допустила нарушение допинговых правил, в ее действиях не было никакой вины или халатности. В итоге дисциплинарный комитет лишил Валиеву только золота чемпионата России 2021 года.

Сама Валиева объясняла попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что триметазидин принимал для сердца ее дедушка и в итоге произошло бытовое «загрязнение».

В Олимпийском комитете России заявляли, что Валиева до и после чемпионата России неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе на Олимпиаде, и все они показывали отрицательный результат.

С жалобами на это решение в CAS обратились сразу несколько организаций — Международный союз конькобежцев (ISU), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и РУСАДА.

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WADA требовало дисквалифицировать Валиеву на четыре года с лишением наград, ISU — аннулировать все ее результаты с 25 декабря 2021-го и отстранить на четыре года или на два года, а РУСАДА — обойтись выговором. Сама фигуристка хотела вернуть медаль чемпионата России.

Из-за дела Валиевой МОК не вручил награды по итогам командного турнира в Пекине, в котором второе место заняли американцы, третье — японцы, четвертое — канадцы. Американцы просили допустить их на слушания в CAS, но получили отказ.

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Анна Сатдинова
фигурное катание Камила Валиева допинг МОК
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Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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