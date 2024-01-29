CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за допинг

CAS дисквалифицировал Валиеву за допинг на четыре года

Камила Валиева дисквалифицирована за пробу на триметазидин, сданную перед Олимпиадой

Камила Валиева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг. Об этом сообщается на сайте суда.

Слушания по делу Валиевой завершились в ноябре.

После победы россиян в командном турнире на Олимпиаде стало известно, что еще в декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, но ее проверку задержала лаборатория в Стокгольме.

Независимый дисциплинарный комитет РУСАДА в январе 2023 года фактически оправдал фигуристку. Он пришел к выводу, что хоть спортсменка и допустила нарушение допинговых правил, в ее действиях не было никакой вины или халатности. В итоге дисциплинарный комитет лишил Валиеву только золота чемпионата России 2021 года.

Сама Валиева объясняла попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что триметазидин принимал для сердца ее дедушка и в итоге произошло бытовое «загрязнение». В Олимпийском комитете России заявляли, что Валиева до и после чемпионата России неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе на Олимпиаде, и все они показывали отрицательный результат.

С жалобами на это решение в CAS обратились сразу несколько организаций — Международный союз конькобежцев (ISU), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и РУСАДА.

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WADA требовало дисквалифицировать Валиеву на четыре года с лишением наград, ISU — аннулировать все ее результаты с 25 декабря 2021-го и отстранить на четыре года или на два года, а РУСАДА — обойтись выговором. Сама фигуристка хотела вернуть медаль чемпионата России.

Из-за дела Валиевой МОК не вручил награды по итогам командного турнира в Пекине, в котором второе место заняли американцы, третье — японцы, четвертое — канадцы. Американцы просили допустить их на слушания в CAS, но получили отказ.