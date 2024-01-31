Чем запомнилась карьера Камилы Валиевой
Путь в фигурном катании
Камила Валиева родилась 26 апреля 2006 года в Казани в татарской семье. С трех лет начала заниматься фигурным катанием у Ксении Ивановой. Родители отдали будущую чемпионку сразу в несколько секций, но в итоге остановили свой выбор именно на фигурном катании.
Иванова в интервью «Чемпионату» отмечала, что Валиева с первых тренировок показала талант. «Когда она была маленькой, уже было видно, что ребенок перспективный. Девочка сама очень целеустремленная, ответственная, сознательная. Там было все. А при правильной работе с ребенком достигаются определенные результаты. То, что мы и видим сейчас», — вспоминала тренер.
В 2012 году фигуристка с родителями переехала в Москву и поступила в школу олимпийского резерва «Москвич». За время учебы спортсменка сменила трех тренеров. Уже в десять лет будущая чемпионка начала прыгать тройные прыжки и в итоге пришла на просмотр в команду Этери Тутберидзе. Валиева сумела впечатлить тренерский штаб, и ее приняли.
Когда спортсменка еще выступала в юниорской категории, Тутберидзе назвала ее прокатный номер лучшей постановкой сезона в фигурном катании. На юниорском уровне Валиева выиграла чемпионаты России, мира и финалы Гран-при. Причем на Гран-при фигуристка выступала с травмой.
В сезоне 2019/20 Валиева впервые по-настоящему удивила общественность своим номером «Девочка на шаре». Ее образ даже отметила Диана, внучка великого художника Пабло Пикассо.
«Камила просто сияет и обладает невероятной грацией в столь юном возрасте. Ее выступления поражают! Это благословение — видеть ее катание», — написала Пикассо в Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской и запрещена).
После юниорского чемпионата мира в 2019 году эксперты начали называть Валиеву кандидатом на олимпийское золото в Пекине. Особенно это стало актуально после того, как лидеры Олимпиады-2018 Алина Загитова и Евгения Медведева фактически приостановили свои профессиональные карьеры, сконцентрировавшись на коммерческих проектах.
На первом взрослом чемпионате России в 2020 году Валиева завоевала серебряную медаль, опередив Александру Трусову и уступив Анне Щербаковой.
Сезон 2020/21 Валиева катала уже с постановкой «Болеро». Эта программа фактически уничтожила конкуренцию не только на российских соревнованиях, но и на международных. Фигуристка выучила несколько сложнейших прыжков категории «ультра-си» и получала баллы на уровне выступлений финалистов чемпионатов мира у мужчин. Стоит отметить, что худший в сезоне прокат новой программы (174,31 балла) принес ей больше, чем лучший прокат старой (174,02).
В олимпийском сезоне 2021/22 Валиева дебютировала на взрослых международных турнирах и сходу победила на Гран-при Канады с мировым рекордом. Она привела в восхищение местную публику от короткой программы на композицию In Memoriam.
Заслуженный тренер России Инна Гончаренко назвала этот прокат лучшим исполнением коротких программ в фигурном катании за последние десять лет.
Без особой конкуренции выиграла чемпионат России, победила на чемпионате Европы и отправилась на Олимпиаду в команде с Трусовой и Щербаковой. В этом же сезоне она показала до сих пор не побитые три мировых рекорда: в короткой (87,42) и произвольной (185,29) программах, а также по сумме (272,71 баллов).
Перед командным турниром многие задавались вопросом: нужно ли выставлять ее в обоих программах или дать шанс кому-то из двух других? Тем более что Трусова и Щербакова также входили в число лучших фигуристок мира. А лидер команды получила бы дополнительный отдых перед одиночными соревнованиями. Но тренерский штаб все-таки поставил Валиеву в командный турнир в обоих программах.
В итоге Валиева с огромным преимуществом выиграла и короткую, и произвольную программы, а российская команда завершила турнир на первом месте.
Допинговая история
Международный олимпийский комитет (МОК) несколько раз откладывал церемонию награждения российской команды золотыми медалями. Впоследствии стало известно, что причиной стал положительный допинг-тест Валиевой.
Выяснилось, что аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория в Стокгольме выявила запрещенное вещество в пробе, взятой еще 25 декабря на победном для фигуристки чемпионате России. В анализах был обнаружен триметазидин (защищает сердце и мозг во время интенсивных нагрузок) в очень небольшом количестве.
На фигуристку было наложено временное отстранение, но спустя сутки дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) его снял. Это решение опротестовали МОК, WADA и Международный союз конькобежцев (ISU). В итоге Спортивный арбитражный суд (CAS) принял сторону РУСАДА и разрешил Валиевой выступить на Олимпиаде в индивидуальных соревнованиях.
Валиева стала лучшей в короткой программе, но провалила произвольную, заняв в итоге четвертое место. Золото завоевала Щербакова, второй стала Трусова, третьей — японка Каори Сакамото.
Награждение по итогам командного турнира фигуристов так и не состоялось. В МОК решили дождаться окончательного решения по делу Валиевой.
После Олимпиады
Российские фигуристы после Игр должны были выступить на чемпионате мира в Монпелье, но из-за событий на Украине они были отстранены ISU от международных соревнований. Это отстранение действует до сих пор. В итоге Щербакова так и не выступала в соревнованиях после Пекина, Трусова приняла участие лишь в нескольких этапах Кубка России, и только Валиева продолжила активную профессиональную карьеру.
Правда, былых успехов добиться ей больше не удавалось. Побеждать стали еще более молодые фигуристки. На чемпионате России-2023 Валиева уступила Софье Акатьевой, а на ЧР-2024 она стала лишь третьей, пропустив вперед Аделию Петросян и Софью Муравьеву. 17-летняя фигуристка признавалась, что испытывает сложности с привыканием к новым росту и весу.
Зато особо полюбились зрителям несколько ее показательных номеров. Например Валиева исполнила номер в образе Уэнсдэй из семейки Аддамс и исполнила свою версию завирусившегося танца актрисы Дженны Ортеги из сериала «Уэнсдэй». За этот номер она даже удостоилась похвалы от Дэнни Эльфмана, который написал музыку к сериалу.
На последнем чемпионате России Валиева откатала показательные выступления под песню АИГЕЛ «Пыяла» из саундтрека к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Решение CAS
Независимый дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА вынес решение до делу Валиевой спустя почти год после Олимпиады. Он не нашел в действиях фигуристки вины или халатности и лишил ее только золота чемпионата России, где она сдала допинг-пробу. WADA, ISU и РУСАДА не согласились и обратились в CAS.
В итоге CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Дисквалификация отсчитывается с 25 декабря 2021 года. CAS постановил, что все ее результаты с этого момента (то есть со сдачи положительной пробы на чемпионате России) должны быть аннулированы.
После этого ISU аннулировал ее результаты на Играх-2022 и победном чемпионате Европы 2022 года. Теперь золото Олимпиады в командном турнире получит сборная США, серебро — команда Японии, а российским фигуристам достанется бронза. Чемпионкой Европы 2022 года станет Щербакова.
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