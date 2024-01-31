Чем запомнилась карьера Камилы Валиевой

Валиеву дисквалифицировали и оставили без медалей: чем запомнилась ее карьера

CAS дисквалифицировал на четыре года за допинг одну из лучших российских фигуристок последних лет Камилу Валиеву. «РБК Спорт» рассказывает, каким был путь мировой рекордсменки от начала карьеры до отстранения

Камила Валиева (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Путь в фигурном катании

Камила Валиева родилась 26 апреля 2006 года в Казани в татарской семье. С трех лет начала заниматься фигурным катанием у Ксении Ивановой. Родители отдали будущую чемпионку сразу в несколько секций, но в итоге остановили свой выбор именно на фигурном катании.

Иванова в интервью «Чемпионату» отмечала, что Валиева с первых тренировок показала талант. «Когда она была маленькой, уже было видно, что ребенок перспективный. Девочка сама очень целеустремленная, ответственная, сознательная. Там было все. А при правильной работе с ребенком достигаются определенные результаты. То, что мы и видим сейчас», — вспоминала тренер.

В 2012 году фигуристка с родителями переехала в Москву и поступила в школу олимпийского резерва «Москвич». За время учебы спортсменка сменила трех тренеров. Уже в десять лет будущая чемпионка начала прыгать тройные прыжки и в итоге пришла на просмотр в команду Этери Тутберидзе. Валиева сумела впечатлить тренерский штаб, и ее приняли.

Когда спортсменка еще выступала в юниорской категории, Тутберидзе назвала ее прокатный номер лучшей постановкой сезона в фигурном катании. На юниорском уровне Валиева выиграла чемпионаты России, мира и финалы Гран-при. Причем на Гран-при фигуристка выступала с травмой.

В сезоне 2019/20 Валиева впервые по-настоящему удивила общественность своим номером «Девочка на шаре». Ее образ даже отметила Диана, внучка великого художника Пабло Пикассо.

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«Камила просто сияет и обладает невероятной грацией в столь юном возрасте. Ее выступления поражают! Это благословение — видеть ее катание», — написала Пикассо в Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Диана Пикассо

После юниорского чемпионата мира в 2019 году эксперты начали называть Валиеву кандидатом на олимпийское золото в Пекине. Особенно это стало актуально после того, как лидеры Олимпиады-2018 Алина Загитова и Евгения Медведева фактически приостановили свои профессиональные карьеры, сконцентрировавшись на коммерческих проектах.

На первом взрослом чемпионате России в 2020 году Валиева завоевала серебряную медаль, опередив Александру Трусову и уступив Анне Щербаковой.

Сезон 2020/21 Валиева катала уже с постановкой «Болеро». Эта программа фактически уничтожила конкуренцию не только на российских соревнованиях, но и на международных. Фигуристка выучила несколько сложнейших прыжков категории «ультра-си» и получала баллы на уровне выступлений финалистов чемпионатов мира у мужчин. Стоит отметить, что худший в сезоне прокат новой программы (174,31 балла) принес ей больше, чем лучший прокат старой (174,02).

В олимпийском сезоне 2021/22 Валиева дебютировала на взрослых международных турнирах и сходу победила на Гран-при Канады с мировым рекордом. Она привела в восхищение местную публику от короткой программы на композицию In Memoriam.

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко назвала этот прокат лучшим исполнением коротких программ в фигурном катании за последние десять лет.

Без особой конкуренции выиграла чемпионат России, победила на чемпионате Европы и отправилась на Олимпиаду в команде с Трусовой и Щербаковой. В этом же сезоне она показала до сих пор не побитые три мировых рекорда: в короткой (87,42) и произвольной (185,29) программах, а также по сумме (272,71 баллов).

Перед командным турниром многие задавались вопросом: нужно ли выставлять ее в обоих программах или дать шанс кому-то из двух других? Тем более что Трусова и Щербакова также входили в число лучших фигуристок мира. А лидер команды получила бы дополнительный отдых перед одиночными соревнованиями. Но тренерский штаб все-таки поставил Валиеву в командный турнир в обоих программах.

В итоге Валиева с огромным преимуществом выиграла и короткую, и произвольную программы, а российская команда завершила турнир на первом месте.

Допинговая история

Международный олимпийский комитет (МОК) несколько раз откладывал церемонию награждения российской команды золотыми медалями. Впоследствии стало известно, что причиной стал положительный допинг-тест Валиевой.

Выяснилось, что аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория в Стокгольме выявила запрещенное вещество в пробе, взятой еще 25 декабря на победном для фигуристки чемпионате России. В анализах был обнаружен триметазидин (защищает сердце и мозг во время интенсивных нагрузок) в очень небольшом количестве.

На фигуристку было наложено временное отстранение, но спустя сутки дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) его снял. Это решение опротестовали МОК, WADA и Международный союз конькобежцев (ISU). В итоге Спортивный арбитражный суд (CAS) принял сторону РУСАДА и разрешил Валиевой выступить на Олимпиаде в индивидуальных соревнованиях.

Валиева стала лучшей в короткой программе, но провалила произвольную, заняв в итоге четвертое место. Золото завоевала Щербакова, второй стала Трусова, третьей — японка Каори Сакамото.

Награждение по итогам командного турнира фигуристов так и не состоялось. В МОК решили дождаться окончательного решения по делу Валиевой.

После Олимпиады

Российские фигуристы после Игр должны были выступить на чемпионате мира в Монпелье, но из-за событий на Украине они были отстранены ISU от международных соревнований. Это отстранение действует до сих пор. В итоге Щербакова так и не выступала в соревнованиях после Пекина, Трусова приняла участие лишь в нескольких этапах Кубка России, и только Валиева продолжила активную профессиональную карьеру.

Правда, былых успехов добиться ей больше не удавалось. Побеждать стали еще более молодые фигуристки. На чемпионате России-2023 Валиева уступила Софье Акатьевой, а на ЧР-2024 она стала лишь третьей, пропустив вперед Аделию Петросян и Софью Муравьеву. 17-летняя фигуристка признавалась, что испытывает сложности с привыканием к новым росту и весу.

Зато особо полюбились зрителям несколько ее показательных номеров. Например Валиева исполнила номер в образе Уэнсдэй из семейки Аддамс и исполнила свою версию завирусившегося танца актрисы Дженны Ортеги из сериала «Уэнсдэй». За этот номер она даже удостоилась похвалы от Дэнни Эльфмана, который написал музыку к сериалу.

На последнем чемпионате России Валиева откатала показательные выступления под песню АИГЕЛ «Пыяла» из саундтрека к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Решение CAS

Независимый дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА вынес решение до делу Валиевой спустя почти год после Олимпиады. Он не нашел в действиях фигуристки вины или халатности и лишил ее только золота чемпионата России, где она сдала допинг-пробу. WADA, ISU и РУСАДА не согласились и обратились в CAS.

В итоге CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Дисквалификация отсчитывается с 25 декабря 2021 года. CAS постановил, что все ее результаты с этого момента (то есть со сдачи положительной пробы на чемпионате России) должны быть аннулированы.

После этого ISU аннулировал ее результаты на Играх-2022 и победном чемпионате Европы 2022 года. Теперь золото Олимпиады в командном турнире получит сборная США, серебро — команда Японии, а российским фигуристам достанется бронза. Чемпионкой Европы 2022 года станет Щербакова.