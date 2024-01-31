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«Валиеву никто не защитил». Что говорят о лишении фигуристов золота Игр

«Валиеву никто не защитил»: что говорят о лишении фигуристов золота Олимпиады
После решения CAS отстранить Камилу Валиеву за допинг ISU отдал золото командного первенства Олимпиады американским фигуристам. Как отреагировали на это эксперты — в материале РБК
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Vladimir Baranov / Global look press)

Что произошло

Международный союз конькобежцев (ISU) во вторник переместил сборную России с первого на третье место в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх 2022 года. Это стало следствием решения спортивного арбитража (CAS), который днем ранее дисквалифицировал Камилу Валиеву и предписал аннулировать все ее результаты с 25 декабря 2021 года. Российских фигуристов лишили 20 баллов, которые Валиева заработала после победы в короткой и произвольной программах.

Золотые медали достались сборной США, в активе которой 65 очков, серебряные медали перешли сборной Японии (63 балла), у россиян осталось 54 очка. Также это привело к тому, что россияне опустились на второе место в медальном зачете в фигурном катании на Олимпиаде-2022.

Бронзовые медали турнира получат россияне Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивная пара), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Юристы предложили варианты обжалования решения CAS по Валиевой
Спорт
Камила Валиева

Состав олимпийских чемпионов сборной США выглядит так: Нейтан Чен, Винсент Чжоу, Карен Чен, Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (спортивная пара), Мэдисон Хаббел и Закари Донохью, а также Мэдисон Чок и Эван Бейтс (танцы на льду).

Как отреагировали на это решение

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова назвала решение CAS «абсолютно несправедливым». «В дисквалификации виноваты еще и те, кто были ответственны за защиту Камилы. Они вообще ничего не сделали, ее никто не защищал. Никто даже не пытался отстоять ее права», — сказала Тарасова «Чемпионату».

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Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила Sport 24, что не видит у российской стороны возможности обжаловать решение. «Подавать повторную апелляцию? У нас есть ФФККР, и что тут оспаривать — непонятно. Есть исполнительный директор, и все вопросы к нему — он лучше на них ответит», — сказала Роднина.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в своем заявлении подчеркнула, что категорически не согласна с решением CAS о дисквалификации Камилы Валиевой, а также с решением ISU, поскольку не понимает, на основании чего оно было принято. В федерации отметили, что с их стороны будут предприниматься все необходимые меры по защите прав и законных интересов российской команды и каждого спортсмена в отдельности, в том числе в судебном порядке.

В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что намерены обжаловать решение ISU о лишении российских фигуристов золотых медалей. ОКР исходит из того, что в соответствии с правилами ISU последствия решения о санкциях в отношении Валиевой не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира. «Наша правовая позиция основана в том числе на имеющихся прецедентах в практике CAS», — добавили в ОКР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские фигуристы останутся для всех олимпийскими чемпионами. «Мы с вами по возвращении из Китая с Олимпиады этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов. Мы убеждены, что для нас они всегда будут оставаться олимпийскими чемпионами, какие бы решения на этот счет, даже несправедливые, ни принимались», — сказал Песков.

Федерация фигурного катания Канады, спортсмены которой финишировали четвертыми, осталась недовольна решением ISU. Они считают, что участники, завершившие соревнования и изначально занявшие место ниже, чем дисквалифицированный участник, должны занять место выше. «Канадская федерация категорически не согласна с позицией ISU по этому вопросу и рассмотрит все варианты обжалования решения», — говорится в заявлении федерации.

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фигурное катание Камила Валиева Олимпиада допинг
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