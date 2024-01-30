Валиеву отстранили, у России отобрали золото Олимпиады. Что важно знать

CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, а Россию лишили золота в командном турнире Олимпиады. Почему дело затянулось на два года, а наказание оказалось максимальным — в материале «РБК Спорт»

Камила Валиева (Фото: Global Look Press)

Российская фигуристка Камила Валиева 29 января была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в решении Спортивного арбитражного суда (CAS). На следующий день Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что сборная России из-за аннулирования результата Валиевой переместится с первого на третье место в командном турнире на Олимпиаде-2022.

«Установлено, что госпожа Валиева совершила нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьей 4.1 Общероссийских антидопинговых правил. На Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Все результаты Валиевой от 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями», — говорится в заявлении пресс-службы CAS.

Положительную пробу Валиева сдала на победном для себя чемпионате России-2022.

Как отреагировала Валиева

Валиева после решения CAS опубликовала в соцсетях видеоролик со своим выступлением под песню со словами «Заглуши мою боль».

В видеоролике фигуристка катается в красном платье на льду под отрывок из песни «Сердце» группы Passmurny со словами «Заглуши мою боль».

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Почему Валиевой дали максимальный срок

Валиева раннее заявила, что будет настаивать на своей невиновности и восстановлении ее золотой медали чемпионата России. 17-летняя фигуристка добивалась признания того, что она ни в чем не виновна, а нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным. Поэтому она была согласна на двухлетнюю дисквалификацию без аннулирования результатов.

В вердикте суда отмечается: «Комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно».

Ранее сообщалось, что в отношении Валиевой не могут быть применены максимальные санкции, поскольку на момент нарушения ей не было 16 лет, в связи с чем она является «защищенным лицом». Эксперты не раз отмечали, что Валиевой из-за несовершеннолетия на момент нарушения может максимум грозить до шести месяцев дисквалификации, которые будут отсчитываться с момента выявленного нарушения. Они даже не исключали, что фигуристка вовсе избежит дисквалификации.

Однако комиссия CAS подчеркнула, что, согласно пункту 12.2 антидопингового кодекса РУСАДА, нарушители должны нести одинаковое наказание вне зависимости от того, являются ли они взрослыми спортсменами или «защищенными лицами».

«Это означает, что защищенное лицо не освобождается от наказания за умышленное правонарушение, поскольку, согласно кодексу, нет оснований относиться к нему как-либо иначе, чем к взрослому спортсмену, — говорится в заявлении. — Соответственно, было установлено, что нет возможности по своему усмотрению сократить срок дисквалификации».

Можно ли обжаловать решение CAS

Решение комиссии CAS является окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней. При этом стороны могут подать апелляцию лишь в случае процессуальных нарушений. Если апелляция будет удовлетворена, дело вновь отправят на рассмотрение в CAS.

Защищавший российских биатлонистов в CAS юрист Алексей Панич считает, что оспаривать это решение в швейцарских судах бесперспективно.

«Так как за последние десятилетия добиться отмены решений CAS удавалось всего лишь несколько раз. Следовательно, вероятность отмены решения CAS крайне низка», — отметил он в разговоре с «РБК Спорт».

По словам Панича, более перспективной может быть попытка оспорить данное решение через обжалование независимости CAS в европейских судах.

«В некоторых случаях имелись основания сомневаться в независимости выбранной панели арбитров. Недавно возник скандал в связи с делом Ирины Винер, когда стало ясно, что панель арбитров, рассматривавшая дело, не была независимой, было обнаружено прямое вмешательство администрации CAS в процесс принятия арбитрами решения, — добавил он. — Следовательно, учитывая этот инцидент и другие ситуации, когда арбитры CAS не демонстрировали независимость в прошлом, возможно рассмотреть обращение в европейские суды, например, ЕСПЧ».

Каких медалей лишили Валиеву и Россию

О положительной пробе Валиевой стало известно почти через два месяца после ее сдачи, сразу после победы россиян в командном турнире на Олимпиаде-2022. В результате МОК отказался проводить церемонию награждения и выдавать медали спортсменам.

В решении CAS отмечается, что вопрос лишения наград должны рассматривать соответствующие спортивные объединения.

Во вторник, 30 января, ISU объявил, что сборная России после отстранения Валиевой переместится с первого на третье место в командном турнире Олимпиады. При этом Валиева бронзу из-за дисквалификации не получит.

Также ISU постановил, что Валиева лишена золотой медали чемпионата Европы-2022, которая после этого решения досталась другой россиянке Анне Щебраковой.

Ранее РУСАДА лишило Валиеву золота чемпионата России-2022. Всего российская фигуристка завоевала семь медалей с момента отсчета дисквалификации.

Каких медалей лишилась Валиева из-за допинга золото Олимпиады-2022 в командном первенстве;

Олимпиады-2022 в командном первенстве; золото чемпионата Европы — 2022;

чемпионата Европы — 2022; золото чемпионка России — 2022;

чемпионка России — 2022; золото чемпионата России по прыжкам — 2023;

чемпионата России по прыжкам — 2023; серебро чемпионата России — 2023;

чемпионата России — 2023; бронза чемпионата России — 2024;

чемпионата России — 2024; серебро Гран-при России — 2023.

Как развивалось дело Валиевой

В ходе Олимпиады 2022 года в Пекине стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой. К этому моменту она выиграла золото Игр в командных соревнованиях. При этом положительный результат дала проба, сданная в декабре 2021 года.

РУСАДА 7 февраля наложило на Валиеву временное отстранение, о чем уведомило Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев и Международный олимпийский комитет. РУСАДА 9 февраля после слушаний по делу сняло с фигуристки временное отстранение, о чем оперативно уведомило все организации.

МОК, WADA и ISU опротестовали это решение в выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS), который допустил спортсменку к личным соревнованиям из-за недостаточных доказательств вины.

На решение суда повлияли следующие факторы. Валиева в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом (WADC) является «защищенным лицом» (младше 16 лет). А в правилах РУСАДА и WADA ничего не говорится о временном отстранении, налагаемом на «защищенных лиц». При этом там говорится об отягчающих обстоятельствах для «защищенных лиц».

Тесты Валиевой на допинг на Олимпийских играх были отрицательными.

Несвоевременное уведомление о результатах теста лишило Валиеву возможности получить своевременную юридическую помощь.

Комиссия судей сочла, что недопущение Валиевой к участию в Играх нанесет ей непоправимый вред в этих обстоятельствах. Выездная панель CAS принимала решения только о допуске спортсменки к участию в личном олимпийском турнире.

В индивидуальных соревнованиях Валиева с большим отрывом выиграла короткую программу, но не справилась с давлением и провалила произвольную. И стала четвертой по итогам двух программ.

Главные вопросы по делу Валиевой

Почему так долго не сообщали о допинге у Валиевой

Лаборатория получила образец 29 декабря 2021 года, о результате стало известно только 7 февраля, хотя в соответствии с международными стандартами для лаборатории WADA срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца. В лаборатории объяснили задержку в предоставлении результатов дефицитом персонала в связи с пандемией COVID-19.

В то же время в объяснении WADA утверждало, что международный стандарт для лабораторий просто рекомендует, но не обязывает аккредитованные организацией лаборатории обрабатывать образцы в течение 20 дней. И сроки обнародования находятся в привычных пределах. CAS счел этот аргумент неубедительным, ссылаясь на то, что фигуристка придерживалась «высоких стандартов в выполнении своих антидопинговых обязательств».

Также WADA обвинило в затяжной процедуре РУСАДА, которое не отметило пробу в качестве приоритетной. В ответ РУСАДА сослалось на международные стандарты, в которых говорится о 20 днях.

Позднее стало известно, что независимая группа наблюдателей WADA рекомендовала антидопинговым организациям заранее проверять допинг-пробы участников Олимпиад еще после Игр-2020 в Токио. Об этом говорится в отчете группы в контексте допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

В документе отмечалось, что аналогичная ситуация случилась за полгода — на летней Олимпиаде-2020 в Токио. «Как минимум один спортсмен на Олимпиаде в Токио уже во время соревнований узнал о положительном тесте, который он сдал до Игр», — заявили наблюдатели.

Какие запрещенные вещества нашли в пробе Валиевой

Как сообщается в мотивировочной части решения CAS, Камила Валиева 25 декабря прошла внесоревновательный допинг-контроль и сдала образец мочи. Лаборатория 7 февраля обнародовала результат этой пробы, в ней выявили наличие трех веществ: карнитина, гипоксена (оба не запрещены) и запрещенного триметазидина.

В результате лаборатория дала пояснение, что «ни ломеризин, ни его метаболит М6 (эти вещества разрешены, и они могут быть идентифицированы как триметазидин) не были обнаружены в образце».

Примечательно, что ранее триметазидин низкой концентрации был обнаружен у российской бобслеистки Натальи Сергеевой на Олимпиаде-2018. Но в октябре 2018 года CAS признал, что Сергеева неосознанно приняла запрещенное вещество, поскольку на упаковке и в описании препарата «Метионин» не сообщалось о наличии триметазидина. С этими доводами согласилась и Международная федерация бобслея и скелетона.

Следом Сергеева подала иск к Федеральному ФМБА и производителю «Метионина» с требованием выплатить компенсацию в размере 17 млн руб. В ответ в ФМБА отвергли обвинения. В итоге Хорошевский суд Москвы отклонил иск Сергеевой.

Нашли ли допинг в других пробах Валиевой

Согласно выписке из ADAMS (онлайн-система сбора и хранения данных спортсменов), Валиева проходила многократный допинг-контроль с 24 августа 2019 года по 7 февраля 2022 года. Все пробы были отрицательными, в частности от 13 января и 7 февраля 2022 года.

Велика ли концентрация запрещенного вещества

Обнаруженная концентрация триметазидина оценивается в 2,1 нг/мл. Защита отметила, что концентрация является «крайне низкой».

Спортивный врач Эдуард Безуглов сослался на научную статью «Распространенность использования триметазидина у спортсменов в Польше», основанную на исследованиях группы ученых. В статье отмечается, что однократное употребление дозы 35 мг приводит к концентрации вещества в образце через сутки в размере 966 нг/мл — 9000 нг/мл. Концентрация же 2 нг/мл потребует однократного применения 35 мг не ранее чем за пять-семь дней до соревнований.

Представитель Валиевой отметил, что концентрация 2,1 нг/мл значительно ниже технического предела обнаружения триметазидина (10 нг/мл). По его мнению, положительный анализ может быть вызван технической ошибкой. «Это подтвердилось на слушаниях о намерении запросить анализ пробы Б», — говорится в мотивировочной части.

Употребляла ли Валиева допинг

Представители фигуристки заявили на заседании комиссии РУСАДА, что она не употребляла запрещенную субстанцию преднамеренно. Они пояснили, что вещество могло оказаться в пробе в результате контакта с ее дедом, который принимает лекарства с триметазидином после операции на сердце. По словам представителей Валиевой, он всегда носит с собой лекарства.

В частности, Алсу Валиева, мать спортсменки, утверждала, что дед фигуристки регулярно возит ее на первые и вторые ежедневные тренировки, ждет ее у тренировочного центра, а затем отвозит ее домой и находится с ней во время обеденного перерыва. Представители фигуристки предоставили видеозапись, на которой дед находится в своей машине с пакетом препарата «Триметазидин МВ».

Медицинский эксперт Андрей Жолинский, вызванный на слушания представителями спортсменки, объяснил, что препараты на основе триметазидина продаются только по рецепту. Он считает, что следы запрещенного вещества могут оказаться в пробе даже в случае приема препарата кем-то из близких.

Безуглов не исключил, что запрещенное вещество могло оказаться в пробе из-за загрязненного продукта, в информации о котором не сообщается о наличии запрещенного вещества.

На основе этого комиссия РУСАДА в феврале в результате слушания пришла к заключению, что запрещенное вещество попало в организм в результате употребления запрещенного продукта. По мнению комиссии, Валиева не могла употребить препарат деда.

РУСАДА исключило сознательное использование триметазидина для улучшения спортивных результатов в связи с «низкой концентрацией вещества 2,1 нг/мл и отрицательными пробами на допинг, взятыми до и после положительного анализа». При этом РУСАДА сообщило, что в связи с короткими сроками рассмотрения у комиссии не было возможности провести глубокий анализ.

Дает ли найденное вещество преимущество в спорте

Жолинский заявил, что терапевтический эффект требует регулярного приема. По его словам, эти препараты запрещены к применению детям — вещество вызывает побочные эффекты в виде головокружения и экстрапирамидных расстройств, которые тем более вредны занимающимся фигурным катанием, где важна координация. Также он отметил, что потенциал повышения работоспособности научно не доказан.

Безуглов подтвердил необходимость регулярного приема вещества и информацию о побочных эффектах при его использовании.

Почему дело растянулось на полтора года

Поначалу в МОК и WADA сообщали, что дело Валиевой будет закрыто к лету 2022 года. Однако РУСАДА не смогло вынести решение к началу ноября, хотя месяцем ранее обещало это сделать в октябре.

В связи с этим WADA выразило недовольство ходом процесса. И в итоге отправило дело в CAS до вердикта РУСАДА.

Как написал в Twitter глава WADA Витольд Банька, такое решение было принято из-за затягивания в вопросе вынесения вердикта со стороны Российского допингового агентства (РУСАДА). «Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было, — написал Банька. — Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд».

Также масла в огонь подлило решение РУСАДА засекретить дело из-за несовершеннолетия спортсменки.

WADA в ответ подчеркнуло, что, согласно Всемирному антидопинговому кодексу, РУСАДА не обязано обнародовать подробности дела с участием несовершеннолетних. «Однако, учитывая тот факт, что это дело уже стало достоянием общественности, WADA будет поощрять РУСАДА к надлежащему публичному раскрытию информации с учетом обстоятельств дела», — отметили в WADA.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах тоже напомнил, что РУСАДА действует в рамках правил. «Но с точки зрения прозрачности мы присоединяемся к WADA и просим РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к этой процедуре», — добавил Бах, которого поддержал Международный союз конькобежцев.

В свою очередь, глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выразил уверенность, что решение о секретности «превращает весь процесс в насмешку». «Если ее оправдают по праву, то скрывать нечего, решение должно быть обнародовано», — сказал Тайгарт.

Как Валиеву наказало РУСАДА

Камила Валиева (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Дисциплинарный комитет РУСАДА в январе аннулировал результаты Валиевой из-за положительной допинг-пробы — 25 декабря 2021 года. В тот день она завоевала золото на чемпионате России. Таким образом, золото перешло к Александре Трусовой, серебро — к Анне Щербаковой, бронза — к Аделии Петросян.

Независимый дисциплинарный комитет РУСАДА в январе 2023 года фактически оправдал фигуристку. Он пришел к выводу, что, хоть спортсменка и допустила нарушение допинговых правил, в ее действиях не было никакой вины или халатности.