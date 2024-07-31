МВД назвало число лишившихся гражданства из-за преступлений
Около 1 тыс. натурализованных граждан лишились российского паспорта за первое полугодие 2024 года после привлечения к уголовной ответственности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Более половины решений о прекращении гражданства приняты за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств», — добавила она.
Натурализация — процесс приема в гражданство иностранца по его добровольному желанию. В России для этого необходимо выполнить ряд условий: возраст старше 18 лет, срок непрерывного проживания — пять лет, наличие законных источников дохода, соблюдение Конституции и законов страны, а также владение русским языком на базовом уровне.
Натурализация возможна в упрощенном порядке, в частности, для жителей республик бывшего СССР, родившихся на территории РСФСР, состоящих в браке с россиянином, имеющих хотя бы одного родителя или недееспособных детей с гражданством России, участников программы добровольного переселения соотечественников за рубежом.
Согласно нормам Конституции, одним из оснований для прекращения натурализованного гражданства может стать преступление, а также предварительная подготовка или покушение. Законодательство не уточняет конкретные правонарушения.
предложил лишать гражданства после натурализации за любые тяжкие и особо тяжкие преступления. Председатель ведомства Александр Бастрыкин называл «напряженной» ситуацию с мигрантами в России и призывал к изменению законодательства. По его словам, за первые шесть месяцев 2024 года количество преступлений экстремистского характера с участием иностранцев увеличилось на 55%, развратных действий в отношении детей — на 25%.
Президент России Владимир Путин отмечал необходимость обсуждения миграционной политики. Он заявил, что страна нуждаются в людях с определенной квалификацией и подготовкой, «со знанием языка и традиций». При этом Путин говорил о потребности России в мигрантах из-за ограничения роста экономики на фоне дефицита кадров.
Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей
В России снизилась доля людей с нормальным весом
Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране
Бакальчук рассказала о разладе с мужем задолго до сделки с Russ
В Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства троих детей
Набиуллина заявила о намерении бороться с серыми схемами в ипотеке
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже
«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды
Подборка каналов РБК в Telegram