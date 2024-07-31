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Общество ,  
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МВД назвало число лишившихся гражданства из-за преступлений

МВД лишило гражданства после натурализации около 1 тыс. иностранцев в 2024 году
Около 1 тыс. иностранцев лишились натурализованного гражданства из-за уголовной ответственности, большая часть случаев связана с незаконным оборотом наркотиков, сообщили в МВД. СК отмечал рост на 55% экстремистских преступлений
Фото: Артем Голощапов для РБК
Фото: Артем Голощапов для РБК

Около 1 тыс. натурализованных граждан лишились российского паспорта за первое полугодие 2024 года после привлечения к уголовной ответственности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Более половины решений о прекращении гражданства приняты за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств», — добавила она.

Натурализация — процесс приема в гражданство иностранца по его добровольному желанию. В России для этого необходимо выполнить ряд условий: возраст старше 18 лет, срок непрерывного проживания — пять лет, наличие законных источников дохода, соблюдение Конституции и законов страны, а также владение русским языком на базовом уровне.

Натурализация возможна в упрощенном порядке, в частности, для жителей республик бывшего СССР, родившихся на территории РСФСР, состоящих в браке с россиянином, имеющих хотя бы одного родителя или недееспособных детей с гражданством России, участников программы добровольного переселения соотечественников за рубежом.

Согласно нормам Конституции, одним из оснований для прекращения натурализованного гражданства может стать преступление, а также предварительная подготовка или покушение. Законодательство не уточняет конкретные правонарушения.

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Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК
19 июля СК предложил лишать гражданства после натурализации за любые тяжкие и особо тяжкие преступления. Председатель ведомства Александр Бастрыкин называл «напряженной» ситуацию с мигрантами в России и призывал к изменению законодательства. По его словам, за первые шесть месяцев 2024 года количество преступлений экстремистского характера с участием иностранцев увеличилось на 55%, развратных действий в отношении детей — на 25%.

Президент России Владимир Путин отмечал необходимость обсуждения миграционной политики. Он заявил, что страна нуждаются в людях с определенной квалификацией и подготовкой, «со знанием языка и традиций». При этом Путин говорил о потребности России в мигрантах из-за ограничения роста экономики на фоне дефицита кадров.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия МВД Ирина Волк гражданство иностранцы преступления
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