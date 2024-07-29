 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Дума предложила ввести двухлетнюю службу в армии для новых граждан России

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Госдуме рассматривается возможность увеличения срока службы в армии для новых граждан России, в первую очередь мигрантов, говорится в сообщении в телеграм-канале нижней палаты парламента.

«Государственная Дума выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст», — сказано в сообщении.

Поправку собираются рассмотреть до конца весенней сессии (то есть до 5 августа).

Кроме того, предлагается сделать условием приема в гражданство России одновременную с этим постановку на воинский учет получающих его.

Подполковник МВД рассказал о задаче «осветлить» Подмосковье от мигрантов
Общество

19 июля спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что депутаты рассматривают 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, а также вопросов, связанных с предоставлением гражданства.

Спустя четыре дня были приняты законы, вносящие изменения в миграционную политику и, в частности, вводящие новый режим высылки для мигрантов. Он будет распространяться на иностранцев, которые незаконно находятся в России, а также тех, кто совершил правонарушения. Против них могут быть введены различные ограничения, например запрет на покупку недвижимости и транспорта, на управление машиной, на свободное перемещение по территории России, вступление в брак, открытие новых счетов в банках.

Материал дополняется

ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель бойцов во время боев с исламистами в Мали

Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Путин освободил от должности первого заместителя главы МИД Владимира Титова

Крупнейшие фармкомпании сократили выплаты российским врачам

В Карелии предупредили о возможном подтоплении ряда населенных пунктов из-за прорыва дамбы на Беломорканале

Суд арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева по делу о нападении на сотрудника МВД

«Сбер» поддержал инициативу по созданию регулируемого рынка криптовалют

Читайте официальный канал РБК. Самые важные новости, только проверенная информация
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 94,14 (+0,87) Инвестиции, 17:39 Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 86,56 (+0,99) Инвестиции, 17:39
Дума предложила ввести двухлетнюю службу в армии для новых граждан РоссииПолитика, 18:15
Собственная набережная и пляж: где жить в Москве, как на курортеРБК и City Bay, 18:14
В Берлине заявили, что их не пугают заявления Путина о ракетахПолитика, 18:13
Дефицита нет: в России выросли цены и спрос на автомобильные шиныАвто, 18:10
Путин распорядился подписать договор об энергорынке Союзного государстваПолитика, 18:01
Центробанк установил официальный курс доллара США на 30 июляИнвестиции, 17:54
Минобороны сообщило о двух сбитых над Белгородской областью дронахПолитика, 17:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Китайский клуб Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 24 матчейСпорт, 17:44
Чемпионка Игр в Париже раскритиковала условия в Олимпийской деревнеСпорт, 17:43
Польша заявила об отвергнутой Венгрией идее провести Совет ЕС на УкраинеПолитика, 17:43
Медалисты Игр не смогли сделать селфи из-за зависшего телефона SamsungСпорт, 17:42
В Усть-Луге на ремонт закроют один из крупнейших мостов ЛенобластиОбщество, 17:37
Девелопер «АПРИ» провел IPO по верхней границе ценового диапазонаИнвестиции, 17:22
Суд оставил под арестом фигурантов дела экс-замминистра БулгаковаОбщество, 17:21