Дума предложила ввести двухлетнюю службу в армии для новых граждан России
В Госдуме рассматривается возможность увеличения срока службы в армии для новых граждан России, в первую очередь мигрантов, говорится в сообщении в телеграм-канале нижней палаты парламента.
«Государственная Дума выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст», — сказано в сообщении.
Поправку собираются рассмотреть до конца весенней сессии (то есть до 5 августа).
Кроме того, предлагается сделать условием приема в гражданство России одновременную с этим постановку на воинский учет получающих его.
19 июля спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что депутаты рассматривают 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, а также вопросов, связанных с предоставлением гражданства.
Спустя четыре дня были приняты законы, вносящие изменения в миграционную политику и, в частности, вводящие новый режим высылки для мигрантов. Он будет распространяться на иностранцев, которые незаконно находятся в России, а также тех, кто совершил правонарушения. Против них могут быть введены различные ограничения, например запрет на покупку недвижимости и транспорта, на управление машиной, на свободное перемещение по территории России, вступление в брак, открытие новых счетов в банках.
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