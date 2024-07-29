Дума предложила ввести двухлетнюю службу в армии для новых граждан России

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В Госдуме рассматривается возможность увеличения срока службы в армии для новых граждан России, в первую очередь мигрантов, говорится в сообщении в телеграм-канале нижней палаты парламента.

«Государственная Дума выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст», — сказано в сообщении.

Поправку собираются рассмотреть до конца весенней сессии (то есть до 5 августа).

Кроме того, предлагается сделать условием приема в гражданство России одновременную с этим постановку на воинский учет получающих его.

19 июля спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что депутаты рассматривают 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, а также вопросов, связанных с предоставлением гражданства.

Спустя четыре дня были приняты законы, вносящие изменения в миграционную политику и, в частности, вводящие новый режим высылки для мигрантов. Он будет распространяться на иностранцев, которые незаконно находятся в России, а также тех, кто совершил правонарушения. Против них могут быть введены различные ограничения, например запрет на покупку недвижимости и транспорта, на управление машиной, на свободное перемещение по территории России, вступление в брак, открытие новых счетов в банках.

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