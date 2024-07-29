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Общество ,  
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СК завел дело о халатности после жалоб на мигрантов в Одинцово

СК сообщил об обращении к Бастрыкину из-за того, что должностные лица в Одинцово не выполняют миграционное законодательство, что «негативно отражается на состоянии преступности». Глава СК потребовал доклад по заведенному делу
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о халатности, которое возбудили в связи с жалобами на работу должностных лиц, которые не исполняют требования миграционного законодательства.

«В социальных медиа опубликовано обращение участников и ветеранов боевых действий к Председателю СК России, в котором сообщается, что в Одинцовском городском округе Московской области ответственными должностными лицами не исполняются требования миграционного законодательства, что негативно отражается на состоянии преступности», — сообщает пресс-служба СК.

В информационном телеграм-канале ведомства, где россияне могут подать обращение, появилось схожее сообщение с уточнением, что «граждане опасаются за свою безопасность». Деталей не приводится.

Подмосковное управление СК возбудило в связи с этим уголовное дело о халатности (ст. 293 УК), в рамках которого »будет дана правовая оценка изложенным доводам». Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы управления Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования.

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Ужесточение риторики в отношении мигрантов последовало за терактом в «Крокус Сити Холле» в конце марта. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. Суды в Москве в этом году стали чаще выносить решения по трем основным «мигрантским» статьям КоАП, посчитал РБК: год к году рост составил 17,4%. Среди прочего в конце июля Госдума приняла закон о введении специального режима высылки для мигрантов, нарушивших закон.

Бастрыкин до этого выступал за изменения миграционного законодательства и призвал Госдуму принять инициативы, соответствующие «напряженности ситуации». Он также рассказал, что в ходе рейдов было задержано более 30 тыс. мигрантов, получивших гражданство России и не желающих встать на воинский учет. По словам главы СК, около 10 тыс. мигрантов с российским гражданством стали участниками военной операции на Украине.

26 июля глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин опубликовал видео с коллегии, где обсуждалась тема нелегальной миграции. На кадрах представитель полиции в звании подполковника рассказал, что на расширенной коллегии МВД 22 июля глава подмосковного управления ведомства Виктор Пауков поставил основную задачу на следующие полгода — «осветлить Московскую область, для того чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами».

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Александр Бастрыкин Следственный комитет Подмосковье мигранты Одинцово
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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