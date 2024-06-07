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ПМЭФ-2024 ,  
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Путин заявил о необходимости вернуться к обсуждению миграционной политики

Сюжет
ПМЭФ-2024
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В России необходимо вернуться к изучению миграционной политики, нельзя делать вид, что этой проблемы нет, заявил президент Владимир Путин в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Трансляцию вел РБК.

По словам Путина, перед правительством поставлена задача решить задачи в этой сфере.

«Осмысленной миграционной политики у нас не выстроено пока. <...> Нам нужны не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, подготовки, со знанием языка, со знанием наших традиций», — сказал Путин.

Раньше в стране был орган, который занимался миграцией, но его сделали частью МВД из соображений безопасности, отметил президент. По его словам, эффективность работы этого органа после перехода в состав ведомства под большим вопросом.

В то же время необходимость в мигрантах в России есть, так как на фоне почти нулевой безработицы отсутствие рабочих рук становится ограничителем экономического роста, добавил Путин.

Путин выступил за создание специального органа по делам мигрантов
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

В декабре 2023 года Путин заявил, что в России необходимо создать специальный орган, который занимался бы вопросами миграции и «своевременно находил решение по каждому аспекту этой проблемы». Президент призвал работать с властями государств, откуда мигранты приезжают, и заниматься улучшением условий для прибывающих в страну рабочих. Всего в стране живут, по разным подсчетам, более 10 млн трудовых мигрантов, сообщил он.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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