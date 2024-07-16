Глава СК заявил о росте числа экстремистских преступлений мигрантов

Глава СК: число экстремистских преступлений мигрантов в 2024 году выросло на 55%

Число экстремистских преступлений мигрантов выросло на 55% за шесть месяцев 2024 года, изнасилований — на 5%, сказал Бастрыкин. МВД ранее отчитывалось о снижении почти на 8% количества тяжких и особо тяжких правонарушений

Александр Бастрыкин (Фото: Гавриил Григоров / kremlin.ru)

За первое полугодие 2024 года число преступлений экстремистского характера, совершенных мигрантами, возросло на 55%, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, на 5% увеличилось число изнасилований, на 25% — развратных действий в отношении детей. «Все это требует пристального внимания со стороны правоохранительного корпуса, незамедлительной четкой процессуальной реакции на нарушения закона, системных мер профилактического характера, глубокого знания актуальной региональной обстановки, учета особенностей местной миграционной ситуации», — сказал Бастрыкин.

Глава СК связал преступления мигрантов со злоупотреблениями властей, силовиков и бизнеса, которые привлекают иностранную рабочую силу. Он поручил руководителям территориальных следственных управлений «сконцентрировать усилия на пресечении злоупотреблений должностных лиц, влекущих нецелевое расходование бюджетных средств», а также потребовал «принципиально реагировать на нарушения миграционного законодательства и эффективно пресекать криминальную организованную деятельность по массовому завозу иностранной рабочей силы».

Ранее Бастрыкин призывал депутатов Госдумы изменить миграционную политику России. По его словам, по итогам 2023 года число тяжких преступлений с участием иностранцев выросло на 32%, особо тяжких — на 26%, преступлений экстремистского характера — на 147%.

1 июля глава МВД Владимир Колокольцев отчитался о «закреплении тенденции снижения количества преступлений со стороны иностранных граждан». В частности, по его словам, в 2024 году число тяжких и особо тяжких правонарушений сократилось «почти на 8%». Он объяснял подобные результаты «комплексной профилактической работой».